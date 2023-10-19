盤點圈中5大生仔機器！網民建議張致恆解紮再生 周永恆脫貧有機

特首李家超將於下星期三（25日）發表施政報告，有指去年只得3萬2,500個嬰兒出世，創62年新低，有傳政府將會以派錢形式「谷生仔」，只要父母其中一方為香港永久居民即合資格領取$20,000「迎生錢」。以下為大家逐個數圈中5大生仔機器，網民都建議頻頻呻窮的張致恆老婆雯雯，可以勸張致恆解除結紮再生拎福利！