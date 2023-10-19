盤點圈中5大生仔機器！網民建議張致恆解紮再生 周永恆脫貧有機
盤點圈中5大生仔機器！
1. 張致恆分分合合都生到四個仔
現年38歲的張致恒（Steven）結婚4年來，與老婆區燕雯（雯雯）多次鬧婚變被封「離婚KOL」。雖然二人四年來分分合合，但依然不斷可以生BB，仲「四年抱四」生了四個寶貝仔。每隔一陣子就IG呻窮的雯雯，早前又於IG嗌救命話要搵快錢幫屋企。隨著今次「谷生仔政策」傳聞流出，不少網民都替已經結紮的張致恆感到不值：「張致恆有無後悔結紮，明明可以有8皮」、「生左四個可以再生。不如問下有無後悔結紮，有無諗過解番開」、「今晚返去雯雯就會郁手」等。
2. 周永恆四處播種 脫貧有望
自稱「人渣」的周永恆曾經經歷兩段婚姻，每段婚姻都係奉子成婚。在2010年與歌手女友趙頌茹（阿Yu）奉子成婚誕下兩女，在與阿Yu離婚不足半年就火速躂著內地女友陳薇（Britni），結婚後誕下一子。雖然周永恆積極洗底做好爸爸，早前又傳出「家變羅生門」事件，搞到形象再度插水，零收入嘅佢拒絕借錢度日及攞綜援，所以選擇搏命送外賣搵錢。網民都留言指：「周永恆每發必中，坐等佢再婚攞2萬蚊」、「周永恆脫貧有望喇」、「唔好送外賣，生多幾件賺錢算啦」等。
3. 84歲劉詩昆老而彌堅 講明要生三個
84歲國寶級鋼琴大師劉詩昆2017年時與比他年輕37歲的孫穎結婚，劉詩昆早前（17日）再做爸爸！47歲孫穎宣布為劉詩昆誕下仔仔劉天天，湊成「好」字。其實孫穎早在2022年一月接受本地傳媒訪問就話，佢一早計劃要生三個仔女，希望子女係「三足鼎立」，話獨生子女無伴太寂寞，三個就剛剛好，年紀方面最好隔兩三年，睇嚟劉詩昆一家攞2萬冇難度！
4. Bob林盛斌有圈中「多仔公」之稱
圈中另一「多仔公」Bob林盛斌，與老婆多年來生下三女一子。雖然Bob一直都係出名嘅好爸爸，但外界就曾經怒斥他為了「追仔」，而犧牲老婆身體，不過Bob就多次對外澄清指無論仔女都錫，仲話只係「估到一個男人咁強壯，揩一揩又有咗」，眨眼之間就生咗四件，名副其實嘅「生仔機器」啊！
5. 陳豪四年抱三 老婆為復出決定封肚
陳豪和陳茵媺一直是圈中模範夫妻，二人四年抱三，誕下兩子一女，一家五口幸福美滿。雖然今年陳茵媺退隱幕前，專注照顧家庭，不過生完三個小朋友之後，陳茵媺就表示三個夠曬數要封肚，最近亦頻頻準備全面復出，上星期就播出她的復出之作《羅密歐與祝英台》。
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