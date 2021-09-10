林鍾一戰｜張致恆疑拳賽前減磅失敗求遷就 對手大J嬲爆以六字回應
林鍾一戰下周開打，而當天另一場由張致恆（Steven）對網紅Youtuber大J的賽事同樣備受關注。不過大J日前爆料指收到大會查詢，問他可否調高原先合約上70kg的對賽體重，似暗示有人未能達標，減磅失敗！
文：東方新地 ｜圖：Steven IG、大J IG、大J YouTube截圖
疑拳賽前減磅失敗求遷就
由鍾培生（Derek）主辦的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》將於本月18日開打，而當日另一場由張致恆（Steven）與網紅Youtuber大J的賽事同樣備受關注。不過距離比賽不足十日，日前大J在自家YouTube頻道上，爆料指收到大會詢問，能否臨時調高原先合約的70kg對賽體重，似跟有人未能成功減磅有關，令他大感不滿，更表明「絕對唔會妥協」！
或面臨懲罰
其實大J在過去五個半月的籌備時間中，每星期都花4-5日的時間操練，亦不時在YouTube分享訓練短片，眼見他肚腩冇咗，更操到損手爛腳，而體重亦成功保持在70kg以內，非常認真。對於懷疑有人賽前減重失敗要求遷就，大J說：「其實我哋係有5個半月嘅時間去準備呢場拳賽，佢當時報稱自己係81kg，絕對夠時間可以降返去70，依家大會問我可唔可以將個體重調高嚟打，即係佢唔到磅啦，佢唔到磅佢要罰錢之類等等嘅懲罰係必定會有。」
Steven被網友狂插
大J言論一出，即時引起網民熱議，有人表示日前曾在街市遇到Steven，指他仍然「肥過隻豬」。亦有不少網友留言鬧爆Steven唔尊重拳賽，違反合約精神。