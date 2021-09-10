林鍾一戰｜張致恆疑拳賽前減磅失敗求遷就　對手大J嬲爆以六字回應

林鍾一戰下周開打，而當天另一場由張致恆（Steven）對網紅Youtuber大J的賽事同樣備受關注。不過大J日前爆料指收到大會查詢，問他可否調高原先合約上70kg的對賽體重，似暗示有人未能達標，減磅失敗！

文：東方新地 ｜圖：Steven IG、大J IG、大J YouTube截圖