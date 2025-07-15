40歲張致恆一家六口面臨無家可歸危機 夫婦兩人再做伸手黨被網民狠批
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現年40歲的前Boy’z成員張致恒與老婆雯雯結婚6年來經濟狀況一直不佳，婚後4年抱4的他們經常向網民求助，被標籤為「伸手黨」。最近一家六口再次陷入困境，因為拖欠租金被業主終止租約，面臨無家可歸的危機。
生日收逐客令雯雯絕望發文求救
雯雯在生日當天透露收到業主的終止合約通知書，一家六口準備要搬走，但又無力負擔其他住所的租金，隨時要流落街頭。她在社交媒體上連環發文表達絕望心情：「今年生日就後（係）死路，仲有6日，完全冇變動！」更透露可能需要尋求庇護服務，「未知是否要骨肉分離。」
張致恒再做伸手黨8字求助
相隔幾日後，作為一家之主的張致恒似乎完全沒有找到解決方法，最後再次化身「伸手黨」，在社交網留下8個字：「有咩人可以幫到我？」這種反覆求助的行為再次引起網民關注，但今次網民的反應與以往截然不同。
網民狠批夫婦懶惰拒絕再伸援手
網民見狀全不受落，並狠批張氏夫婦「每個月出post話冇錢交租悶唔悶」、「兩公婆懶過X」。更有人表示不要再出手相助，認為繼續幫助只會令他們變本加厲，不會真正解決問題。
圖片來源：YouTube@uglymama、IG@ugly__mama、IG@stevencheung資料或影片來源：原文刊於新假期