張致恒求網民「捐錢」後再發文 解釋不能工作原因

現年39歲張致恒（Steven）及太太雯雯近日在社交平台公開家庭困境，終極呻窮上傳收款QR Code求網民「捐錢」 引起廣泛關注。昨晚（3日）Steven再在網上解釋為何不能工作的原因，又再講無法還錢的「真相」⋯⋯