張致恒求網民「捐錢」後再發文 解釋不能工作原因
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現年39歲張致恒（Steven）及太太雯雯近日在社交平台公開家庭困境，終極呻窮上傳收款QR Code求網民「捐錢」 引起廣泛關注。昨晚（3日）Steven再在網上解釋為何不能工作的原因，又再講無法還錢的「真相」⋯⋯
張致恒承認1件事唔夠成熟
在最新的網上發文中，Steven坦承在生小朋友前沒有足夠的深思熟慮，並解釋了目前無法工作的原因。他表示：
「多謝大家關心，其實我已經有兩份工作不用再介紹我工作。如果我冇錢係因為我唔去做嘢，俾大家鬧我冇所謂，但我而家因為冇人照顧小朋友，所以我出唔到個門口，事實上一個大人照顧唔到四個咁細嘅小朋友，仲要有一個係需要特別照顧。呢個係我哋生之前唔夠成熟，冇安排好。」
張致恒唔想還錢有原因：依家長期都係負
儘管目前家庭經濟狀況不佳，Steven仍然表示會一步步改善現狀。他承諾一旦家庭情況穩定下來，他會逐一還清所有的債務。他感謝那些真心幫助過他們的人，並希望他們能夠體諒自己目前的困難。「多謝真心幫助過我哋嘅人，到我們安頓好，我一定會逐一去還錢畀你哋，我依家呀唔係唔想還錢，而係根本依家長期都係負，多謝真心幫我哋嘅人體諒我哋。」
張致恒疑似財困上傳收款QR Code求網民「捐錢」
張致恒曾透露自己沒有穩定的工作，這無疑加劇了家庭的經濟壓力。在不到一星期的時間內，他（3月2日）在社交媒體上公開了收款QR Code，並以絕望的語氣求助：「我知道呢個唔係一個明智嘅決定，但係我真係已經去到頂唔順嘅地步，過埋呢個月所有嘢都可以回復正常，所以真係求求大家幫吓手。」
事後，不少網友鬧爆：「有手有腳唔做嘢、成日話走投無路」「姓張個嗰兩公婆簡直不知所謂」「阿康介紹佢入行啦」「其實佢無拎綜援咩？」
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圖片來源：IG@stevencheung