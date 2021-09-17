林鍾一戰｜張致恆超磅3.5kg強調無違約 大J後台直擊與Steven爭拗過程
文：東方新地｜圖：大J直播截圖、鍾培生直播截圖
林鍾一戰周六比賽，周五進行過磅，張致恆Steven能否減磅至大會要求的70kg或以下，成為過磅記者會的焦點之一，Steven明顯比之前瘦但上磅體重達73.5kg，而大J則是69.1kg。Steven透露答應參加拳賽時，體重98kg，現時減至73.5kg。他回應大J指被要求遷就體重，Steven強調沒有呢回事，更指自己無違約，與大J爭辯如羅生門﹗
Steven強調無修改合約 承諾唔會揸流灘
Steven張致恆指參加拳賽全因為鍾培生邀請，Steven覺得幾好玩，又認為自己曾參加過毅行者、三項鐵人及長跑等比賽，覺得自己也能應付，而且出場費可觀，Steven話：「我當係一個工作機會，所以當然接啦，最初係抱玩嘅心態，不過經過五個月訓練，真係投入咗，我會盡力打唔會揸流灘。」被大J指超重，Steven強調自己現時體重是按大會指示，表示：「合唔合資格？可以話差少少，但唔係講到咁囉，而且我從來無去要求任何人遷就磅數，冇諗過一個工作變成有政治成分，總之我會做好自己﹗」Steven強調沒有修改合約，但卻唔肯透露要否因磅數而罰錢﹗
大J後台直擊令爭拗場面曝光
記者會後，各拳手返回後台聽大會裁判講解詳細規例，而大J和Steven就磅重問題，在裁判前爭拗，大J一方一直未肯罷休，而Steven一方卻表示簽約條件跟大J的不同，合約訂明中體重並非70kg，雙方爭持不下，大J教練跟Steven教練指：「大家都上過擂台，知道要上台，就死都死去減，減到啱標準為止﹗」Steven大部分時間都由教練代言，雙方你一言我一語相當激烈，不過最後大J還是讓步接受挑戰﹗大J教練怒爆對大J話：「聽日（18日）你同我殺x咗佢﹗」
大J繼爆料被要求調高體重遷就對手後，又爆指大會再聯絡他，指每回合的時間，以體力和安全問題為由本來的三分鐘比賽改成兩分鐘，大J表示為免Steven退賽，最後接受新動議﹗
張致恆賽前減磅失敗求遷就 對手大J嬲爆以六字回應
林鍾一戰下周開打，而當天另一場由張致恆（Steven）對網紅Youtuber大J的賽事同樣備受關注。不過大J日前爆料指收到大會查詢，問他可否調高原先合約上70kg的對賽體重，似暗示有人未能達標，減磅失敗！
疑拳賽前減磅失敗求遷就
由鍾培生（Derek）主辦的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》將於本月18日開打，而當日另一場由張致恆（Steven）與網紅Youtuber大J的賽事同樣備受關注。不過距離比賽不足十日，日前大J在自家YouTube頻道上，爆料指收到大會詢問，能否臨時調高原先合約的70kg對賽體重，似跟有人未能成功減磅有關，令他大感不滿，更表明「絕對唔會妥協」！
或面臨懲罰
其實大J在過去五個半月的籌備時間中，每星期都花4-5日的時間操練，亦不時在YouTube分享訓練短片，眼見他肚腩冇咗，更操到損手爛腳，而體重亦成功保持在70kg以內，非常認真。對於懷疑有人賽前減重失敗要求遷就，大J說：「其實我哋係有5個半月嘅時間去準備呢場拳賽，佢當時報稱自己係81kg，絕對夠時間可以降返去70，依家大會問我可唔可以將個體重調高嚟打，即係佢唔到磅啦，佢唔到磅佢要罰錢之類等等嘅懲罰係必定會有。」
Steven被網友狂插
大J言論一出，即時引起網民熱議，有人表示日前曾在街市遇到Steven，指他仍然「肥過隻豬」。亦有不少網友留言鬧爆Steven唔尊重拳賽，違反合約精神。