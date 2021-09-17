林鍾一戰｜張致恆超磅3.5kg強調無違約 大J後台直擊與Steven爭拗過程

林鍾一戰另一焦點是YouTuber大J對戰Steven（張致恆），之前大J爆大會要求把體重要求調高，原因是對手落唔到磅。周五（17日) Steven過磅後體重果然超過70kg達73.5kg，而大J是69.1kg。記者會後大J和Steven在後台，在大會裁判前爭拗，Steven一方堅持簽約時要求體重並非70kg，更指大家合約不同，你一言我一語比賽未開始已經火藥味極濃﹗

文：東方新地｜圖：大J直播截圖、鍾培生直播截圖