張致恆老婆雯雯又嗌要離婚啦 IG瘋狂放負埋怨：當我精神有問題
張致恆完美演繹「死性不改」老婆又要離婚啦！
今年10月雯雯被發現Unfollow老公IG，同時將IG上所有關於張致恆的照片都刪去，當時再次惹來婚變傳聞。事後雯雯表示：「佢都唔玩IG，我IG淨係Follow咗我嘅家人。」又謂：「想專注返三個仔同埋三隻狗，唔想再咁多話題。」
今次離婚唔係「玩女人」
去到今日（12月7日），老婆雯雯又再次於IG Story上放負，強調話今次真係去到「極限」，疑似終於頂唔順死性不改的老公張致恆，即將做出離婚的舉動！雯雯在Story中提及今次張致恆唔係衰「出面有第二個」同「玩女人」，只係單單性格不合。
雯雯全篇聲明（已加鄺俊宇式標點符號）：
可以當我精神有問題，
可以當我做新聞，
可以當我思覺失調。
但我可以好肯定咁講，
己經到咗我極限，
全部野巳經到咗我底線。
唔需要估，
唔係玩女人，
唔係又有第二個，
好簡單，
性格，溝通唔到，容忍唔到。
我自己係單親成長，
以為努力堅持死撐，我嘅小朋友就可以完整成長，但原來真係勉強唔到。
每日對住原來可以咁攰。
宜家，安排一切，2023年，一定會可以做返自己，有好嘅開始。
大家，最喜歡，話我抵死，揀錯人，
唔試過，又點知 結果。
雯雯：這樣已經足夠 輕鬆哂。
之後雯雯再於IG上傳一張照片，當中只有她跟子女的合照，而張致恆缺席其中。她寫道：「這樣已經足夠 輕鬆哂。」雖然雯雯經常放負說離婚，但是似乎今次真係的起心肝要離婚！
網民當正狼來了
雖然二人這次好似真係會離婚，網民猜測兩人未來的走向，經過先前發生的事，估計他們在離婚前可能會再孕育新生命，然後又再次不離婚。其實二人的離婚傳聞已經多次傳出，網民紛紛當其傳聞「狼來了」咁看待，仲認為兩人唔應該離婚，因為大家是最適合彼此的。
張致恆Steven老婆雯雯宣布離婚 重溫張生史詩式戀愛史
張致恆戀愛經驗豐富，而早年他被爆出踏入多角關係之後，就與雯雯結婚。不過昨日雯雯於Instagram上宣佈單方面離婚，更指：「分開不代表完結，只是讓大家過好的。」。今次筆者帶大家睇一睇張致恆的豐富戀愛經驗。
2001年與黃榕拍拖
同為model的張致恆與黃榕早在01年已經撻著，兩人拍拖1年就已經分手結束。不過身為「情天大聖」的張致恆細細個就養成了戀愛達人兼時間管理大師的能力，被女方大爆在拍拖期間都不斷認識女性，所以才忍痛分手。
2004年「姊弟戀」上傅珮嘉
張致恆在出道的第二年就被傳出戀上大佢6歲的傅珮嘉，兩人愛得高調而令公司要勒令張致恆將戀愛改為地下情。最後兩人於2006年分手，其原因同樣都係張致恆被爆與一名女網友Fiona傳情慾短訊。而女網友更時不時會上Steven屋企發生關係，果然係時間管理大師！
2007年愛上黑肉鍾舒漫
2007年加盟英皇娛樂的鍾舒漫，與同公司的張致恆日久生情，而開始戀愛。雖然公司有下令禁止旗下藝人拍拖，不過兩人都當耳邊風繼續戀愛。又係直到張致恆搭上另一𡃁模孫旗後而分手。孫旗就指Steven將其初夜奪去，更加在奪去之後就「拍拍囉柚就走人」。
2014年莊端兒（現名：莊韻澄）
於公園被影到兩人談心的經過，張致恆更拍晒心口話示對方為結婚對象。去到2016年張致恆的確有向莊端兒求婚，而對方亦欣然接受。可惜最後張致恆再被爆背住對方與台妹Doris約會，被似偷食，最後又再分手收場。之後張致恆更喊晒口咁同兩對受害者道歉，話自己唔想，要怪就怪佢「小弟弟」。
2017年玩過界愛上梁皓恩
張致恆再次將情史寫在自己的戰績簿上，今次玩過界戀上舞台劇演員兼模特兒的梁皓恩，又再指自己會示對方係結婚對象。然而張致恆就在2019年公開婚訊，不過其對象竟然變成女Fans雯雯，消息一出令到全城都「黑人問號」，唔講以為梁皓恩亦易容術。而梁皓恩都大受打擊。
2019年雯雯
雖然受到多方面嘅打擊，但係張致恆冇停低腳步，今次與雯雯看似可以幸福美滿走落去，點知兩年就多次被對方「單方面離婚」。兩人的感情生活看似美滿，但冇人知「情天大聖」張致恆係咪又玩偷食呢招被發現？
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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