張致恆老婆雯雯又嗌要離婚啦　IG瘋狂放負埋怨：當我精神有問題

張致恆同老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今育有3名兒子，分別是3歲的大仔天寶、兩歲的二仔天牧，以及出世只有個多月的細仔天朗，組成了一家五口的幸福家庭。不過夫婦間多次都傳出離婚的傳言，而今日，雯雯又想離婚啦！