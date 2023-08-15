張致恆被踢爆周圍問朋友借錢 借錢理由多多包括防止雯雯肉償

張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）結婚4年多次鬧離婚成為「離婚界KOL」，不過育有3名孩子的張生張太早前又宣布再添丁，經濟條件本來已經夠差，只能為生計想盡辦法，更不惜開收費會員IG大爆家中事，不過其後又突然宣布取消會員制兼退錢。富二代KOL Sean Lam早前爆料出多段疑似Steven的錄音，就算500蚊都要不斷要人借，甚至表示如果還不了錢就要「老婆肉償」。