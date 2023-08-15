張致恆被踢爆周圍問朋友借錢 借錢理由多多包括防止雯雯肉償
借錢理由層出不窮
Sean Lam於IG公開多個疑似Steven四出問人借錢的錄音及訊息截圖，原因更是多不勝數：「今日我啲小朋友無飯食，可唔可以借500蚊俾我？」、「借住幾百蚊嚟搭車先啦，我依家實在出唔到去」、「啲錢買晒袋嗰啲，依家唔夠錢買尿片嗰啲」、「過2日要上法庭，工人向勞工處告我，要我俾返晒2萬幾數出嚟」、「原來我電費過咗期，呢2日唔交就cut㗎喇」。他甚至以其家人為由去向身邊人借錢：「我老豆拎晒所有生果金畀我，我阿嫲、我阿婆突然間情況轉差，我老母又啱啱返咗荷蘭，所以真係冇晒（錢）喇！」
3日內不還錢要雯雯肉償
另一段錄音中的男聲亦非常像Steven：「我老婆借咗1萬蚊嚟交嘢，但係嗰個人講明3日內唔還，要我老婆出嚟肉償，如果唔係就唔使成日叫你借俾我啦！我有好多嘢好煩！」亦有其中一條錄音疑是Steven欠下廣州經理人公司的錄音證據︰「我冇呃你，我爭佢哋30幾萬。」
張氏夫婦WhatsApp鬧交
另外，Sean Lam亦在IG公開一張對話截圖，並聲稱是雯雯與Steven之間的對話內容。從照片所見，雯雯指責Steven說：「係你逼到我發癲！」之後又質問對方7000元是否因借貸得來：「你再講呢啲大話大家乜嘢都唔需要講，我係唔會原諒。」
去年被外傭告上法庭
Sean Lam亦公開多張證據，指出Steven於去年12月被勞工處勞資關係科邀請調停，信件上的名字亦寫上他的英文名字「CHEUNG CHI HANG」，與爆料中的錄音所指事件相符。
雯雯千字文再次數臭Steven結束會員制
早前Steven同老婆區燕雯（雯雯）一家五口去行書展，以為2人準備好返，點知近日雯雯又再喺IG放負，指Steven 5年嚟都無安守本份，仲係咁溝女仲要數自己老婆等，內文如下：
的確我係好失敗，我承受唔到外界嘅打擊，甚至壓力。今日嘅新聞導致我變咗騙子。收到好多msg，話我借張致恒出位，如果唔係邊有人識，但我從來冇諗過要出名甚至做一個名人，我只係已經被逼到爆煲，諗唔到其他地方去發洩，所以就會不停打一啲嘢出嚟，去發洩自己嘅不滿同情緒或者委屈。
我從來冇諗過後果，亦都冇諗過之後會發生嘅事，我只係嗰一刻好辛苦，所以就打出嚟，而去到要做一個收費嘅平台，一來我唔想有啲黑心或者根本唔係關心自己嘅人出現喺平台，二來我就嚟要生，唔係偷唔係搶唔係犯法，我都需要諗盡辦法去找錢畀屋企交租同生活，咁啱有IG咁樣提議我就嘗試。
試問有邊個會鍾意畀人笑做小丑，甚至不停畀人鬧？但係我冇辦法，我搵唔到呢筆錢，我成個屋企就會瞓街，我又可以點樣選擇，畀人話乞兒畀人話嘅所有嘢，一個正常嘅人都唔會開心，但係我一直同自己講捱過咗，呢一段時間嘅時間就會好，一定要過到而家先有之後。
諗番（返）轉頭，點解我會變到咁癲點解我要不停發洩我嘅不滿？可能係因為受嘅傷害已經去到極限，承受嘅委屈已經去到冇可能再收埋，你要去怪我去製造負面新聞倒你米？影響你嘅事業？甚至所有嘢？
點解你唔諗吓五年裏面，你有冇真真正正改變過安守本份？我喺屋企捱生捱死，大住肚照顧小朋友，你有畀任何嘅金錢我哋去食飯買奶粉尿片睇醫生？我都係靠自己，不停搵朋友，嗰段時間，我從來冇質疑過你任何嘢，我只係同自己講好快就會過，你好快就會返嚟，但係結果我換來嘅係乜嘢？你溝女對住啲女仔去數自己老婆嘅時候，你又有冇諗過我？
我今時今日公開去講你去發洩，我相信你嘅傷害唔會夠我大！我一次又一次原諒你畀機會你，甚至再一次懷孕，但係你從來冇悔疚心，只係怪我點解要公開，無可奈何，我而家冇能力，一定要人幫手，但係我相信我生完我一定會有出路，我唔需要再停留喺度…
至於個收費IG，好多謝真正支持我嘅人去之前（支持）我同關心我，但無奈我好失敗，我承受唔到外界嘅評論甚至打擊，所以過埋今個月我會取消。預先畀咗錢嘅朋友，我會退番錢俾你哋，我希望從此之後所有嘅人都可以放過我。
張致恆1拖3行書展 做個盡責爸爸
張致恆早前被人拍到與雯雯帶住3個兒子入場去書展做好爸爸。老婆雯雯身穿黃色連身裙、白色運動鞋，由於她正佗住第4胎，張致恆就負責照顧3個仔仔。張致恆面露笑容，一個人孭住孻仔，手推住大仔及二仔坐住的BB車，雖然辛苦，但畫面好溫馨。張致恆亦有在IG分享大仔、二仔坐在BB車上看圖書的片段，留言︰「細個自己去動漫，大個同個仔睇圖書。」有網民見到張致恆努力照顧孩子，都大讚「貼地做人」、「同老婆雯雯形成強烈對比」！
小食店打工被野生捕獲
早前有網民在小食店巧遇工作中的張致恆，仲拍照放上社交網。有網民認為畢竟張致恆肯自力更生，唔好打擾別人；亦有人就覺得張致恆北上登台仲好，亦建議其他收入更好的工作。
張致恒雯雯認陀第4胎 搞＄50會員制幫補家計
張致恒同雯雯2019年奉子成婚，3年誕3子，細仔去年6月出世，剛剛又宣布陀第4胎。雯雯早前聲稱停用舊有IG，卻忽然出po公布大搞50元會員制，富二代KOL Sean Lam卻大爆被雯雯拒絕，把本來已付的50元退回給他！
雯雯拒絕Sean Lam兼退還＄50
Sean Lam去年大爆Coffee疑出席飯局、KOL內幕、賣假貨等，在網絡人氣高企。本來與老婆Toby Sin鬧離婚又離奇和好，由爆料頻道變成閒話家常頻道，晚晚開直同網民吹水。雯雯爆再陀B，Sean Lam當晚（11日）在直播中談及此事。他昨日連環出post被雯雯退款「大佬我課金想睇正能量啫，換來負能量，咩世界」、「做善事都要食檸檬」、「你有無試過喺街買旗，個小朋友話唔賣比你」。
Sean Lam問雯雯：我可以畀多啲錢！
Sean Lam又公開與雯雯的對話截圖，雯雯指「我IG唔歡迎你，我比番50蚊比你」，Sean問：「發生咩事？係咪比太少？我可以比多啲真心想幫你」，雯雯回應：「唔係錢問題，係本身每個人嘅來意唔同」，Sean：「每個人都有自己嘅價值觀，無必要去猜疑人地呀，最緊要小朋友開心」。而昨晚Sean Lam如常開直播，將被雯雯拒絕兼退錢一事分享，至約凌晨一點，雯雯用舊有帳號亂入，態度竟180度轉變。
雯雯拒同錢作對！？入Sean Lam直播為自己宣傳！
Sean Lam不停用「50雯」來稱呼雯雯，又指雯雯搞會員制有財路，更幫佢計數，笑言可以大賺錢，雯雯留言：「數錢數到手軟」， 又不介意被網民指她搶錢，雯雯留言：「你哋畀＄50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要畀＄100 」，Sean Lam搞笑指這盤生意有潛力可以上市，雯雯反問：「上市叫咩名好？uglymoney？」Sean Lam提議就叫「50雯」，雯雯話自己唔鍾意呢個名，建議不如叫「雯50道陰影得唔得？」
雯雯自爆餵Steven飲奶
雯雯又不停跟網民互動，就算負評照顧回應，被人指是生仔機器，雯雯就問：「我做代母有無得諗？」Sean問網民張致恆第四個小朋友，應該改咩名，引來網民瘋狂改名接龍，雯雯都玩埋一份：「張致富、張剪褲」。Sean老婆Toby Sin其後入鏡加入直播，雯雯問Toby幫佢個BB改英文名，又大爆生兔B，預產期在八月。Toby同網民同指餵人奶期間難成孕，因為子宮收縮等等，雯雯竟自認是「噴泉」：「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵畀Steven㗎咋」，更叫Toby小心啲：「Toby你要小心啲我，一陣食咗阿Sean」、「到時你喊都無用」，句句說話都零底線！
雯雯認懷上第四胎大爆就嚟產子
雯雯IG story連環放負，承認自己真係懷上第四胎，仲大爆埋已經差唔多要入醫院產子，並強調佢生唔生呢胎同佢要唔要同張致恆離婚係無關係，佢聲稱：「我相信，只要我生咗之後，我肯堅持，無嘢係無可能」。雯雯表示佢會記得幫過佢的人，佢一定會記住，同埋佢亦認為自己一個女人都可以照顧起個家庭。雯雯最後坦言主動幫過佢的人，佢會還、會記住，而且強調無問過人拎一分一毫。
雯雯ig story連環放負:
雯雯開會員制 ＄50一個月
雯雯昨日「最後一post」表示要關閉該ig後，表示好多人follow佢的另一個「ig2.0」，不過太多人follow佢，搞到佢分唔到邊個真心邊個唔係，所以就有網民建議雯雯不如搞個會員制，一嚟阻吓不懷好意的人，順手又可以幫補下屋企，收費為＄50一個月，叫大家有興趣就dm佢。雯雯現時ig已改為私人帳號。
激動澄清「餵奶」論並非自己講
她亂入網紅Sean Lam直播口出狂言的報道出街後，雯雯隨即在其IG發文澄清，表示在直播中留言的並非自己，兼暗示有人利用與她名字差不多的帳號假扮自己：「其實我都只係普通人，突然間變得咁有價值，真係多謝大家，我個Account係ugly_mama，嗰個好明顯係Ugly___mama，3條線。我都唔再多講，總之得啖笑！」不過，依然有不少網民不相信她的說法，認為雯雯為了令更多人「課金」而自編自導自演而成為焦點人物！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！