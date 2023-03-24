雯雯漏夜發文否認童裝網店賣淘寶貨：可唔可以俾條生路我行

張致恆太太區燕雯（雯雯）近日又再次成為網民的討論對象，事因早前宣佈開辦童裝網店的雯雯，被網民指出她在網店標榜為韓國貨的衣服，在淘寶都有出售同款。不過雯雯昨晚就漏夜發聲明否認自己賣淘寶貨，之後又轉發相關報道表示希望網民和傳媒「俾條生路行」。