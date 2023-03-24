雯雯漏夜發文否認童裝網店賣淘寶貨：可唔可以俾條生路我行
雯雯童裝網店被指賣淘寶貨
早前開辦童裝網店的雯雯，被網民發現店內部分標榜為韓國貨的童裝衣服，在淘寶都能夠找到同款。其中一款幼兒淨色套裝在雯雯網店和淘寶店的價格更相差3倍，一班網民都忍唔住留言表示雯雯食水深。
雯雯漏夜發文澄清：淘寶都有韓國人
面對排山倒海的指控，雯雯昨晚漏夜發聲明澄清，表示店內是從香港批發途徑選取貨品，一直都有表明貨品來源，並指淘寶亦有韓國人開店。
有關近日本人開設網店售賣童裝及嬰兒用品，被傳媒報道有關仿品問題，報道失實，我從香港批發途徑選取的貨品，而且表明貨品來源：韓國、日本、歐美國家。但傳媒比拼淘寶購物平台來誤導讀者思維，而且本人認為淘寶平台廣大，世界各地產品也有，絕（對）是一個優質嘅購物平台，本人嘅網店明碼價公道自在人心（其實淘寶都有韓國人開户口做生意，唔係淨係得中國人，仲有咩國籍既賣家我就唔清楚，如果大家知的話，可唔可以分享話我知）
求網民傳媒放過自己：可唔可以俾條生路我行
發聲明不足一小時，雯雯又再次轉發相關報道，發文表示希望傳媒和網民能夠「俾自己一條生路」，並指自己開網店是為了養家，所做的一切亦對得住天地良心：「首先，好多謝大家咁關注！但麻煩大家可唔可以俾條生路我同我屋企行？我都係想搵路靠自己去照顧屋企，唔想求人幫助亦唔想靠人可憐，又可以俾到生活屋企。我而家做嘅一切、賣嘅嘢，對得住自己同支持我嘅人。」
開網店養家 曾狠批張致恆「又廢又懶」
張致恆和雯雯時不時鬧離婚，早前雯雯就公開指控張致恆無錢養家之餘，連兒子返學嘅車錢都俾唔起。雯雯年初又曾經試過出文狂轟張致恆，直接怒插老公：「做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢。」
雯雯在數小時後再次發文，雖然沒有指名道姓，但明顯是直指老公張致恆未有盡做父親的責任，令到雯雯忍唔住大爆：「你話你攰唔舒服要瞓覺，OKAY，咁我去執嘢，啲仔兩點要去到醫院，只係要求你俾嘢佢哋食、換衫準備好，我返嚟即刻出門。一點半仲瞓喺張床，你要廢要懶無問題，但既然你要生小朋友，可唔可以尊重吓佢哋，唔好因為你嘅問題去影響佢哋。我真係忍唔到幾耐，完全唔理解你呢種人生存為乜。」
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