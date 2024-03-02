張致恆一家六口財困求助 IG公開求網民「捐錢」：求大家幫手
張致恆疑似財困上傳收款QR Code求網民「捐錢」
張致恆曾透露自己沒有穩定的工作，這無疑加劇了家庭的經濟壓力。在不到一星期的時間內，他在社交媒體上公開了收款QR Code，並以絕望的語氣求助：「我知道呢個唔係一個明智嘅決定，但係我真係已經去到頂唔順嘅地步，過埋呢個月所有嘢都可以回復正常，所以真係求求大家幫吓手。」
張致恆一家六口開支龐大 家庭經濟壓力山大
張致恆和雯雯的家庭開支不菲，除了四個孩子外，還有三隻狗狗需要照顧。他們曾嘗試透過IG開放打賞功能和開設製作平臺來增加收入，但依然吃力不討好，得不到網民支持。有網民更以做地盤養家的吳浩康為例，建議張致恆應該腳踏實地，專注於工作。
雯雯揭兒子患自閉兼過度活躍 身心曾面臨崩潰
新的一年伊始，張致恆一家的經濟問題似乎並未有所好轉。雯雯在上月底的Instagram長文中吐露心聲，透露家中有親人患癌，兩隻狗狗生病，而且兒子被診斷出患有自閉症，壓力之大讓她感到快要崩潰。不過，她也罕見地公開感謝丈夫張致恆在照顧孩子方面不斷學習和努力。
雯雯新年伊始家中一連串不幸事件
雯雯在動態中提到，2024年僅僅過去兩個月，她已經感受到極大的不幸。她透露了家中一連串的不幸事件，包捨兩隻愛犬相繼生病，患上血病、心臟病以及肝胰炎。另一方面，其中一名兒子被診斷出患有自閉症及過度活躍症。雯雯坦言，照顧特殊需要的孩子對她來說是一個巨大的挑戰，不僅是身體上的負擔，更是心理和情緒上的考驗。她表示自己一個人無法同時照顧四個孩子而不帶來風險，並提到孩子的行為問題每天都是一場戰役。
雯雯直認：我個心裏面確確實實真係想離婚
雯雯進一步分享，2023年的壓力讓她幾乎到達崩潰的邊緣，她坦言：「雖然我個心裏面確確實實真係想離婚，亦都不斷爆出唔同嘅情緒（不斷流出大家所講嘅笑話），連我自己都覺得我自己有精神問題，經常性會出現一個惡魔叫我帶埋小朋友離開呢個世界，就可以得到解脫。」
雯雯感激丈夫照顧孩子
在面對這些困難時，雯雯特別感謝她的丈夫張致恆（Steven）的支持。她認為，夫妻之間不再只是兩個人的事，要照顧好孩子必須要齊心協力。她感謝Steven不斷學習如何照顧孩子，並一起面對外界的批評和困難。她們的共識是要多做工，並請一位姐姐幫手，這樣至少其中一人可以全心投入工作。雯雯對於即將到來的家庭幫手充滿期待，希望能夠重獲新生，不再需要依賴他人。
雯雯希望平凡安穩就足夠
在經歷了這些事情後，雯雯有了新的認識。她希望能夠平安度過接下來的日子，並意識「其實生活靜靜地平凡安穩就足夠。」。她在動態中祈求上天給予她們機會，讓她們能夠度過難關。
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