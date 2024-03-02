張致恆一家六口財困求助 IG公開求網民「捐錢」：求大家幫手

現件39歲的張致恆（Steven）與太太區燕雯（雯雯）一家向來多是非，更被網民戲稱為「離婚KOL」。雯雯亦曾多次在社交媒體上發文訴說離婚的念頭和家庭的經濟困境，但儘管如此，夫妻倆在四年內迎來了四個孩子，這讓許多觀眾感到不解。今日（3月2日）張致恆在凌晨於IG限時動態中上傳了一個支付平臺的收款QR Code兼大呻生活艱難，厚面皮公開求網民「幫幫手」！