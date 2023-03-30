38歲張致恆敗走無運行 脹爆蒲頭內地洒吧淪賣唱喪走音

38歲張致恆（Steven）近幾年運氣好濕滯，除咗曾經疑似一腳踏五船，仲被爆出周圍問人借錢過日子，搞到老婆都俾人追數，喺香港嘅形象簡直插谷底，被網民叫慣世紀賤男嘅張致恆敗走內地，最近仲由更淪落到喺酒吧賣唱，仲被人拍晒片，話佢身形完全脹咗幾個碼，連基本唱歌都喪走音，再次成為網民恥笑對象。