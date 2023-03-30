38歲張致恆敗走無運行 脹爆蒲頭內地洒吧淪賣唱喪走音
張致恆敗走內地 XXL碼現身洒吧賣唱《死性不改》喪走音
自從張致恆形象插谷底之後，幾乎在香港都冇乜人吼，最近仲敗走內地，由以前嘅力捧小生地位淪落為酒吧賣唱。有網民最近在社交平台，公開張致恆在開平一間酒吧演唱的影片，可以見到張致恆靚仔樣幾乎消失，雙下巴幾乎睇唔到條頸，五官輪廓黐埋一齊，身形腫脹目測達XXL碼。
據知當日張致恆忘我演唱《死性不改》，瘋狂賣弄高音同埋飆音，可惜失準到變成喪走音，網民都話聽到好難堪，覺得張致恆歌喉仲衰過陶大宇咁話：「不掉酒瓶已很包容」、「最佳走音男歌手！」
人天生根本都不可以，愛死身邊的一個
無奈你最夠刺激我，凡事也治倒我
幾多黑心的教唆，我亦捱得過
來煽風來點火，就擊倒我麼
《死性不改》歌詞節錄
張致恆被爆欠債兼出軌 影響妻子雯雯受牽連
張致恆的醜聞不斷，有指他近日仍然被欠債一事搞到焦頭爛額，除了他本人被不斷追數外，更令妻子雯雯亦受牽連。有指因為Steven欠債，追數公司見收數無果，開始向雯雯埋手，對她作出訊息轟炸，揚言Steven不斷出軌之餘，亦希望雯雯能夠代替老公還清債務。
妻子雯雯嬲爆發文狠心劃清界線
眼見自己被老公牽連，雯雯亦狠下心腸，決定與Steven劃清界線！她在社交平台發長文，開頭寫道：「只會講一次，亦不會私下回覆所有，所以唔需要不段轟炸我」，可見她不斷受到追數相關的訊息滋擾。內文當中最重要的一句寫道：「如果你搵我係想講我老公，曾經問你借錢，而又未還錢嘅，好抱歉，我都冇錢。」態度十分明確，與老公劃清界線的同時，亦公開表明自己亦無錢還。
威脅對方做的事情「無必要」：搞到佢無工作更加無錢還！
雯雯在文中最後作出總結，直指不論追數人士做甚麼，甚至是想「公開曝光一切」，她都無任歡迎，更直指「不會影響到我」。隨後，更貌似理性地為對方分析利弊，寫道：「不過你哋公開，佢冇工作，一樣不會有錢畀你哋。」
暗示自己有決心離婚
二人婚變傳聞傳足幾年，今次雯雯就在社交平台再次回應，直指：「我選擇得依家嘅路我就要自己去承受。」又表示，就算離婚都會有好多種原因：「如果你哋嘅目的係想我哋離婚，我諗我可以同你講我已經有我嘅路行，若果我真係要離婚，我諗我可以有好多原因，但係一定唔會係因為一個又一個嘅你哋嘅故事。」
年頭出文狂轟張致恆「又廢又懶」
「死性不改」的張致恆自上個月被老婆雯雯鬧爆，再次引起「離婚風波」，睇到一眾網民都一頭霧水，忍唔住問到底兩人肯離婚未。不過，1月9日，雯雯又再次出文狂轟張致恆，今次直接怒插老公：「做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢。」
懶惰性格再引雯雯怒轟
雯雯在數小時後再次發文，雖然沒有指名道姓，但明顯是直指老公張致恆未有盡做父親的責任，令到雯雯忍唔住大爆：「你話你攰唔舒服要瞓覺，OKAY，咁我去執嘢，啲仔兩點要去到醫院，只係要求你俾嘢佢哋食、換衫準備好，我返嚟即刻出門。一點半仲瞓喺張床，你要廢要懶無問題，但既然你要生小朋友，可唔可以尊重吓佢哋，唔好因為你嘅問題去影響佢哋。我真係忍唔到幾耐，完全唔理解你呢種人生存為乜。」雯雯疑似再次被挑戰底線，唔知會唔會又提離婚呢。
張致恆親手將一副靚牌玩爛
有網民於連登討論區以「張致恆算唔算把一副好牌玩爛？」為題開Post，指張致恆因為母親是荷蘭人，所以令其有混血兒的長相，他早在中學時期開始已經做模特兒，19歲就被睇中與關智斌（Kenny）組成男子組合Boy’z出道，當時俘虜不少青春少女的心。
全盛時期靚仔過姜濤
翻查當年19歲就正式出道的張致恆，眼大鼻高一副混血兒模樣，加上身型高大，完全是偶像的材料。有網民更將近年人氣最強的香港偶像代表姜濤，與全盛時期的張致恆相比，不少網民都讚同張致恆比姜濤更具偶像實力，可惜，大部份人只記得近年張致恆發福漲爆、滿臉鬚根的頹廢模樣。
張致恆是非未停過
張致恆近年負面新聞不絕，與太太區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，兩年抱兩，一腳踏兩船又欠債的新聞，令他形象插水，更曾一度被迫轉行。雖然婚姻關係不被看好，但他曾揚言會努力搵錢養家，照顧太太及兩個仔。
張致恆為愛兒報讀幼稚園遭歧視
正所謂「禍不及妻兒」，但總是有人會將兩者聯想起來，全因張致恆2歲兒子張天寶已到可入讀幼稚園之年，作為爸爸的張致恆當然要為愛兒尋找心儀的學校，但當張致心恆為仔仔報名時，卻遭到學校校長歧視，令張致恆大為氣憤，更在社交網上發文表示：「其實真係好嬲，雖然我係曾經犯過好多錯，大家唔原諒我唔緊要，但係點解我同個仔去報名幼稚園要畀個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？有一個咁樣嘅爸爸就唔可以係呢個社會立足嗎？你作為一個幼稚園嘅校長講到自己唔會放過任何一個教小朋友嘅機會，就要講到明因為我嘅原因唔畀我個仔機會讀書嗎？ 邊間幼稚園我就唔講啦，費事話我影響佢名氣！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！