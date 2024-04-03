張致恆獲網友出招幫賺快錢 果斷拒絕兼大呻1慘爆現實

39歲的張致恆（Steven）近期在社交平台上引起不少網民關注，最近更發布QR code跪求網友「課金」，以解決家庭目前面臨的迫切困難。不過網民們對於張致恆以及其老婆雯雯的舉動，就已經見怪不怪，更每次都會留言狠批2人好吃懶做！早前張致恆就在社交平台分享出一張截圖，更斬釘截鐵地拒絕網民幫自己賺快錢的方法……