張致恆獲網友出招幫賺快錢 果斷拒絕兼大呻1慘爆現實
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39歲的張致恆（Steven）近期在社交平台上引起不少網民關注，最近更發布QR code跪求網友「課金」，以解決家庭目前面臨的迫切困難。不過網民們對於張致恆以及其老婆雯雯的舉動，就已經見怪不怪，更每次都會留言狠批2人好吃懶做！早前張致恆就在社交平台分享出一張截圖，更斬釘截鐵地拒絕網民幫自己賺快錢的方法……
張致恆為義氣拒出賣朋友
張致恆早前在社交平台公開了一段對話截圖，圖中網民表示：「肯唔肯賣明星電話號碼我有錢收」，還稱有人願意出價一萬元購買藝人例如Twins的電話號碼。不過張致恆就堅決表示自己不會出賣朋友的隱私，即使他目前正處於財務困難之中。他在截圖中寫道：「其實係幾吸引嘅，但係我從來都唔會出賣朋友」，更自嘲地補充：「雖然我而家冇朋友」。
張致恆開啟茶記新生活
張致恆除了分享網友過招幫手賺快錢的截圖外，亦分享了一張宣傳單張的照片，並興奮地寫下：「食午餐，飲靚奶茶喇喂！」透露自己正在派發傳單，並即將回到廚房工作。張致恆更還展示了手持外賣的照片，並表示自己負責送外賣。不過張致恆的工作經歷常因為需要照顧家庭而需要暫停，因此今次的新工可以堅持多久，仍是一個未知數。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@stevencheung