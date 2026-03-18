七仙羽爆張致恒欠六位數 曾勸申請綜援遭拒 男方親自發聲強調1事：未有本事還到錢

張致恒與老婆雯雯近年深陷財困，多次被指欠租及網上求助，備受外界關注。堪輿學家七仙羽出席活動時突然爆料，指張致恒欠下自己六位數金額，更透露曾多次借錢給對方應急。事件曝光後引起軒然大波，雯雯隨即在社交平台發聲回應，而張致恒本人亦罕有地親自回應事件，承認仍未有能力償還債務。