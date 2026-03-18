七仙羽爆張致恒欠六位數 曾勸申請綜援遭拒 男方親自發聲強調1事：未有本事還到錢
七仙羽爆張致恒欠六位數 曾勸申請綜援遭拒
七仙羽在活動上直言，張致恒欠下自己六位數金額，並透露對方經常在急需時向她求助。「通常係好急需先會幫佢，每次問要錢嘅時候，幾千蚊又有，萬幾蚊又有，幾百蚊咩都試過。」七師傅更表示曾勸喻張致恒申請政府綜援及公屋，但對方諸多藉口推搪。她坦言身邊很多人都勸她不要再幫助張致恒，令她感到煩惱不知如何是好。七師傅的爆料再次將張致恒一家的經濟狀況推上風口浪尖。
雯雯激動回應質疑 反問是否沒資格生存
面對七師傅的公開爆料，神隱一段時間的雯雯在Instagram限時動態中激動回應。她首先為七師傅辯護，稱對方是善良的人，每次緊急時刻都會即時救助他們一家。「佢可以話係唯一一個仍然會救我哋嘅人，大家可以唔相信我地，可以繼續踏我哋，問心又唔係要你幫我哋，有需要傷害一個純粹只係想幫人嘅人咩？」雯雯承認他們仍然欠很多人錢，暫時沒有能力逐一償還，但反問「係咪就代表我哋冇資格生存？冇資格繼續照顧好朋友？冇資格開飯？」她強調只想努力照顧好小朋友，質疑外界為何不斷質疑他們申請公屋的進度。
張致恒親自發聲道歉 感謝七師傅一直幫助
事件發酵後，張致恒罕有地在Instagram親自回應事件。他首先感謝七師傅一直以來的幫助，坦言沒有對方的協助會過得很困難，同時向所有曾經幫助過他的朋友道歉。「對唔住而家嘅我仲未有本事還到錢，但係我從來冇忘記過每一個人嘅恩惠，亦都從來冇諗過唔還錢。」張致恒透露自己在豐澤工作差不多一年時間，一直很努力工作。他解釋不願申請綜援是因為喜歡工作，而公屋雖然已申請一段時間，但並非人多就能快點獲得。張致恒強調自己有四個兒子需要照顧，包括奶粉和尿片等開支，最後無奈表示「要唔信你嘅人永遠都唔會信你」。
七仙羽澄清立場 稱張致恒已非常努力工作
七師傅其後在社交平台發文澄清，表示看到新聞報導後感到傷心，強調張致恒已經非常努力工作，從早到晚搬運，並非不工作只是收入有限。她透露張致恒不願申請綜援是因為不想一輩子不工作，真的想靠自己努力。七師傅更為張致恒辯護，保證他不賭不嫖，質疑「他有個年輕漂亮太太，為甚麼要嫖？」她將幫助張致恒視為佛菩薩給她的修練功課，呼籲公眾不要再逼迫他的家人，「包容一下，對人慈悲善良就是對自己的寬恕」。