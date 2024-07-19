張致恒地盤開工被捕獲身型起變化 網民勁擔心1件事
張致恒 被發現已到地盤開工
有網民分享了張致恒在地盤工作的照片，並留言鼓勵他：「努力工作吧，希望能堅持。」睇翻張致恒曾在上月公布成功考取了地盤「平安卡」（即「建造業安全訓練證明書」）的喜訊，並說：「終於有啦！有冇地盤即pay介紹？」
臉帶笑容身型變清減
在被捕獲的照片中，可以見到張致恒頭戴黃色安全帽，穿著灰色上衣配黑色褲，身型比起以往清減了不少，但臉上帶著笑容，同工友有傾有講，似乎心情不俗。
有網民鼓勵：自食其力不丟人
許多網民都對張致恒終於有工開表示支持，紛紛留言為他打氣：「加油啊，腳踏實地總歸是好的，希望能堅持」、「只要努力工作賺錢養家就值得鼓勵，要好好堅持工作啊，要養小朋友們的」、「自食其力不丟人，希望他能堅持吧」。
有網民擔心天氣太熱頂唔順
但亦有網民擔心他因為天氣太熱而堅持不下去，甚至有網民質疑他只是扮勤力博洗底，更有網民叮囑工友們不要借錢給他：「夏天做到底褲都濕埋，好快就頂唔順」、「唔知係咪為咗拍片而去考，定洗心革面去開工」、「希望佢唔好三分鐘熱度」、「可以頂到幾多日？」、「捱到頭一個月先講啦」、「扮勤力呃貨金」、「懶開好難，過多幾日先再講」、「希望d工友醒目，唔好借錢俾佢啦」。
雯雯曾斥張致恒「為咗瞓覺唔讀平安卡」
去年吳浩康為養家成為「職安真漢子」，獲網民大讚有擔當而人氣急升，有不少網民都曾勸張致恒效法吳浩康去做地盤工養家，但今年1月雯雯當時曾發文控訴張致恒：「為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡。」吳浩康亦曾透露邀請過張致恒加入做地盤工，但被對方拒絕：「佢咁啱有朋友介紹工作畀佢，佢話到時唔啱先再諗。」
雯雯早前欠租面臨被逼遷
雯雯上月底透露，因長時間欠租，房東給予最後通牒，要求他們在6月30日前搬家。她無奈地表示：「依家咁即係叫我去死？」雖然最終找到人幫忙支付租金，但她的言論中流露出絕望，她說：「我連狗都不會放棄，更何況小朋友？所以如果要瞓街，不如一齊離開，唔係發悔（晦）氣，而係冇人會明白，係冇路行。」
夫妻罕有齊心否認收7萬
張致恒早前接連在內地登台演出，引起網民熱烈討論，卻被疑似知情人爆出其登台歌酬多達7萬，疑因此引來債主的追數，令Steven急急在其IG限時動態作出否認：「拜託你唔好亂寫可以嗎？搞到個個都嚟問我係咪收七萬，係收七萬我就唔使咁閉翳啦！」雯雯也極速表示：「七萬？如果係，我而家唔使咁乞丐。」夫妻罕有齊心。
張致恒承諾：有多餘嘅錢我一定會還
其後Steven再出限時動態，指網友只是亂講：「我收七萬蚊一場我就唔使咁辛苦去打工啦，就係網友一句亂講嘅說話搞到我而家好麻煩，我只係想努力工作努力生存努力搵錢，求下你哋畀條路我行啦，應付到屋企開支，如果有多餘嘅錢我一定會還畀人。」
張致恆由派傳單升級做廚房
睇翻張致恆曾分享過一張宣傳單張的照片，並興奮地寫下：「食午餐，飲靚奶茶喇喂！」透露自己正在派發傳單，並即將回到廚房工作。張致恆還展示了手持外賣的照片，並表示自己負責送外賣。不過張致恆的工作經歷常因為需要照顧家庭而需要暫停，因此今次的新工可以堅持多久，仍是一個未知數。
雯雯不忿發文護夫罕有讚張致恒為家庭努力工作
面對網民的批評，雯雯在社交媒體上發文護夫，她轉發了一篇負面報道並說：「其實有工作搵下錢生活又要畀你哋寫到咁，其實你哋內心係諗咩，係咪真係全家消失你哋呢班人就最開心。」又爆出老公今次開工搵錢的原因是為個仔慶祝生日。雯雯還罕有地稱讚張致恒不顧一切地為家庭努力工作，並質問為何不能給他一條生路。