張致恒

張致恒地盤開工被捕獲身型起變化 網民勁擔心1件事

最新娛聞
東方新地

廣告

已財困多時的張致恒（Steven）上月公布考獲地盤「平安卡」的喜訊，成為繼吳浩康後第二個藝人撈過界做「職安真漢子」，近日更有網民影到張致恒在地盤開工的照片！

張致恒 被發現已到地盤開工

有網民分享了張致恒在地盤工作的照片，並留言鼓勵他：「努力工作吧，希望能堅持。」睇翻張致恒曾在上月公布成功考取了地盤「平安卡」（即「建造業安全訓練證明書」）的喜訊，並說：「終於有啦！有冇地盤即pay介紹？」

張致恒 張致恒一家6口屢陷財困，更曾出動收款QR Code，求網民「捐錢」。（圖片來源：IG＠stevencheung）
張致恒一家6口屢陷財困，更曾出動收款QR Code，求網民「捐錢」。（圖片來源：IG＠stevencheung）
張致恒 張致恒上月公布考獲平安卡的喜訊。（圖片來源：IG＠stevencheung）
張致恒上月公布考獲平安卡的喜訊。（圖片來源：IG＠stevencheung）

臉帶笑容身型變清減

在被捕獲的照片中，可以見到張致恒頭戴黃色安全帽，穿著灰色上衣配黑色褲，身型比起以往清減了不少，但臉上帶著笑容，同工友有傾有講，似乎心情不俗。

張致恒 網民在地盤捕獲正在開工的張致恒，並留言鼓勵他。（圖片來源：小紅書圖片）
網民在地盤捕獲正在開工的張致恒，並留言鼓勵他。（圖片來源：小紅書圖片）

有網民鼓勵：自食其力不丟人

許多網民都對張致恒終於有工開表示支持，紛紛留言為他打氣：「加油啊，腳踏實地總歸是好的，希望能堅持」、「只要努力工作賺錢養家就值得鼓勵，要好好堅持工作啊，要養小朋友們的」、「自食其力不丟人，希望他能堅持吧」。

張致恒 網民紛紛留言為張致恒打氣。（圖片來源：小紅書圖片）
網民紛紛留言為張致恒打氣。（圖片來源：小紅書圖片）

有網民擔心天氣太熱頂唔順

但亦有網民擔心他因為天氣太熱而堅持不下去，甚至有網民質疑他只是扮勤力博洗底，更有網民叮囑工友們不要借錢給他：「夏天做到底褲都濕埋，好快就頂唔順」、「唔知係咪為咗拍片而去考，定洗心革面去開工」、「希望佢唔好三分鐘熱度」、「可以頂到幾多日？」、「捱到頭一個月先講啦」、「扮勤力呃貨金」、「懶開好難，過多幾日先再講」、「希望d工友醒目，唔好借錢俾佢啦」。

張致恒 除了做地盤工外，張致恒亦有繼續做KOL接IG廣告賣滅火筒。（圖片來源：IG＠stevencheung）
除了做地盤工外，張致恒亦有繼續做KOL接IG廣告賣滅火筒。（圖片來源：IG＠stevencheung）

雯雯曾斥張致恒「為咗瞓覺唔讀平安卡」

去年吳浩康為養家成為「職安真漢子」，獲網民大讚有擔當而人氣急升，有不少網民都曾勸張致恒效法吳浩康去做地盤工養家，但今年1月雯雯當時曾發文控訴張致恒：「為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡。」吳浩康亦曾透露邀請過張致恒加入做地盤工，但被對方拒絕：「佢咁啱有朋友介紹工作畀佢，佢話到時唔啱先再諗。」

張致恒 雯雯經常鬧爆老公張致恒「又廢又懶」。（圖片來源：YouTube@uglymama）
雯雯經常鬧爆老公張致恒「又廢又懶」。（圖片來源：YouTube@uglymama）
張致恒 網民經常拿吳浩康與張致恒作比較，不過吳浩康就不時為好兄弟張致恒說話，叫大家畀多啲空間佢成長。（圖片來源：IG@ngdeep）
網民經常拿吳浩康與張致恒作比較，不過吳浩康就不時為好兄弟張致恒說話，叫大家畀多啲空間佢成長。（圖片來源：IG@ngdeep）

雯雯早前欠租面臨被逼遷

雯雯上月底透露，因長時間欠租，房東給予最後通牒，要求他們在6月30日前搬家。她無奈地表示：「依家咁即係叫我去死？」雖然最終找到人幫忙支付租金，但她的言論中流露出絕望，她說：「我連狗都不會放棄，更何況小朋友？所以如果要瞓街，不如一齊離開，唔係發悔（晦）氣，而係冇人會明白，係冇路行。」

張致恒 雯雯上月底透露，因長時間欠租，房東給予最後通牒，不過最後都成功解決咗（圖片來源：IG＠ugly__mama）
雯雯上月底透露，因長時間欠租，房東給予最後通牒，不過最後都成功解決咗（圖片來源：IG＠ugly__mama）

夫妻罕有齊心否認收7萬

張致恒早前接連在內地登台演出，引起網民熱烈討論，卻被疑似知情人爆出其登台歌酬多達7萬，疑因此引來債主的追數，令Steven急急在其IG限時動態作出否認：「拜託你唔好亂寫可以嗎？搞到個個都嚟問我係咪收七萬，係收七萬我就唔使咁閉翳啦！」雯雯也極速表示：「七萬？如果係，我而家唔使咁乞丐。」夫妻罕有齊心。

張致恒 早前張致恒連環北上登台。（圖片來源：抖音截圖）
早前張致恒連環北上登台。（圖片來源：抖音截圖）
張致恒 Steven嬲爆指現在「個個都嚟問我係咪收七萬」。（圖片來源：IG@stevencheung）
Steven嬲爆指現在「個個都嚟問我係咪收七萬」。（圖片來源：IG@stevencheung）
張致恒 雯雯也發文否認收七萬。（圖片來源：IG@ugly__mama）
雯雯也發文否認收七萬。（圖片來源：IG@ugly__mama）

張致恒承諾：有多餘嘅錢我一定會還

其後Steven再出限時動態，指網友只是亂講：「我收七萬蚊一場我就唔使咁辛苦去打工啦，就係網友一句亂講嘅說話搞到我而家好麻煩，我只係想努力工作努力生存努力搵錢，求下你哋畀條路我行啦，應付到屋企開支，如果有多餘嘅錢我一定會還畀人。」

張致恒 Steven貼出疑似正在揸鑊鏟的手部自拍照，表示：「收七萬蚊一場我就唔使咁辛苦去打工。」（圖片來源：IG@stevencheung）
Steven貼出疑似正在揸鑊鏟的手部自拍照，表示：「收七萬蚊一場我就唔使咁辛苦去打工。」（圖片來源：IG@stevencheung）

張致恆由派傳單升級做廚房

睇翻張致恆曾分享過一張宣傳單張的照片，並興奮地寫下：「食午餐，飲靚奶茶喇喂！」透露自己正在派發傳單，並即將回到廚房工作。張致恆還展示了手持外賣的照片，並表示自己負責送外賣。不過張致恆的工作經歷常因為需要照顧家庭而需要暫停，因此今次的新工可以堅持多久，仍是一個未知數。

張致恒 張致恆早前透露自己在茶餐廳工作。（圖片來源：IG@stevencheung）
張致恆早前透露自己在茶餐廳工作。（圖片來源：IG@stevencheung）

雯雯不忿發文護夫罕有讚張致恒為家庭努力工作

面對網民的批評，雯雯在社交媒體上發文護夫，她轉發了一篇負面報道並說：「其實有工作搵下錢生活又要畀你哋寫到咁，其實你哋內心係諗咩，係咪真係全家消失你哋呢班人就最開心。」又爆出老公今次開工搵錢的原因是為個仔慶祝生日。雯雯還罕有地稱讚張致恒不顧一切地為家庭努力工作，並質問為何不能給他一條生路。

張致恒 雯雯爆張致恒今次開工搵錢，是為了替囝囝慶祝生日。（圖片來源：IG@ugly__mama）
雯雯爆張致恒今次開工搵錢，是為了替囝囝慶祝生日。（圖片來源：IG@ugly__mama）
張致恒 雯雯公開反擊網民。（圖片來源：IG@ugly__mama）
雯雯公開反擊網民。（圖片來源：IG@ugly__mama）

撰文：東方新地圖片來源：IG＠stevencheung、IG＠ugly__mama、YouTube@uglymama、IG@ngdeep

熱門文章

 