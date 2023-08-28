張致恒銅鑼灣派安全套：努力搵奶粉錢呀 林芊妤雪中送炭支持

張致恒（Steven）同老婆區燕雯（雯雯）結婚4年，育有3名孩子，之後又宣布陀第4胎，家庭負擔又再增加！最近網民再發現張致恒打工的證據！早前（26日）被網民野生捕獲在銅鑼灣與其他女員工一同開工派安全套。