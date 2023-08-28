張致恒銅鑼灣派安全套：努力搵奶粉錢呀 林芊妤雪中送炭支持
張致恒派傳單兼安全套努力搵錢
近日，有網民在大街之上見到一個熟悉的面孔，竟是身穿黃色T恤的張致恒在銅鑼灣百德新街，一手舉牌，一手派傳單兼安全套，身為「多仔公」張致恒派安全套被嘲諷毫無說服力，張致恒亦在社交網發文稱：「今天接受新鮮的工作派傳單，努力搵奶粉錢呀！」
林芊妤隔空鼓勵：做個好榜樣俾你嘅小朋友睇
看見張致恒勤力養家，正在澳洲與老公兒子探親的林芊妤，隔空鼓勵張致恒：
「我相信每個人都有經歷過低谷，而當係（喺）低谷既（嘅）時候總係不停會有更多不停既（嘅）打擊叫你放棄，呢個時候必須比正常人付出多一百倍嘅努力去生活，去再次得到別人的信任，一開始得到嘅可能係唔成正比例既（嘅）回報，但我相信有一日你會越嚟越好。挫敗唔係壞事，而係成長既（嘅）嘅經過。做個好榜樣俾你嘅小朋友睇 加油呀。」
不少網民都讚女神林芊妤的留言很窩心：「這個世界落井下石容易～雪中送炭難，難得看到有點温暖的留言～ 你很棒」、「女神」、「你講嘅說話令人好鼓舞」。
雯雯千字文再次數臭Steven結束會員制
早前張致恒Steven同老婆區燕雯（雯雯）一家五口去行書展，以為二人準備好返，點知近日雯雯又再喺IG放負，指Steven五年嚟都無安守本份，仲係咁溝女仲要數自己老婆等，內文如下：
的確我係好失敗，我承受唔到外界嘅打擊，甚至壓力。今日嘅新聞導致我變咗騙子。收到好多msg，話我借張致恒出位，如果唔係邊有人識，但我從來冇諗過要出名甚至做一個名人，我只係已經被逼到爆煲，諗唔到其他地方去發洩，所以就會不停打一啲嘢出嚟，去發洩自己嘅不滿同情緒或者委屈。
我從來冇諗過後果，亦都冇諗過之後會發生嘅事，我只係嗰一刻好辛苦，所以就打出嚟，而去到要做一個收費嘅平台，一來我唔想有啲黑心或者根本唔係關心自己嘅人出現喺平台，二來我就嚟要生，唔係偷唔係搶唔係犯法，我都需要諗盡辦法去找錢畀屋企交租同生活，咁啱有IG咁樣提議我就嘗試。
試問有邊個會鍾意畀人笑做小丑，甚至不停畀人鬧？但係我冇辦法，我搵唔到呢筆錢，我成個屋企就會瞓街，我又可以點樣選擇，畀人話乞兒畀人話嘅所有嘢，一個正常嘅人都唔會開心，但係我一直同自己講捱過咗，呢一段時間嘅時間就會好，一定要過到而家先有之後。
諗番（返）轉頭，點解我會變到咁癲點解我要不停發洩我嘅不滿？可能係因為受嘅傷害已經去到極限，承受嘅委屈已經去到冇可能再收埋，你要去怪我去製造負面新聞倒你米？影響你嘅事業？甚至所有嘢？
點解你唔諗吓五年裏面，你有冇真真正正改變過安守本份？我喺屋企捱生捱死，大住肚照顧小朋友，你有畀任何嘅金錢我哋去食飯買奶粉尿片睇醫生？我都係靠自己，不停搵朋友，嗰段時間，我從來冇質疑過你任何嘢，我只係同自己講好快就會過，你好快就會返嚟，但係結果我換來嘅係乜嘢？你溝女對住啲女仔去數自己老婆嘅時候，你又有冇諗過我？
我今時今日公開去講你去發洩，我相信你嘅傷害唔會夠我大！我一次又一次原諒你畀機會你，甚至再一次懷孕，但係你從來冇悔疚心，只係怪我點解要公開，無可奈何，我而家冇能力，一定要人幫手，但係我相信我生完我一定會有出路，我唔需要再停留喺度…
至於個收費IG，好多謝真正支持我嘅人去之前（支持）我同關心我，但無奈我好失敗，我承受唔到外界嘅評論甚至打擊，所以過埋今個月我會取消。預先畀咗錢嘅朋友，我會退番錢俾你哋，我希望從此之後所有嘅人都可以放過我。
張致恆1拖3行書展 做個盡責爸爸
張致恆早前被人拍到與雯雯帶住3個兒子入場去書展做好爸爸。老婆雯雯身穿黃色連身裙、白色運動鞋，由於她正佗住第4胎，張致恆就負責照顧3個仔仔。張致恆面露笑容，一個人孭住孻仔，手推住大仔及二仔坐住的BB車，雖然辛苦，但畫面好溫馨。張致恆亦有在IG分享大仔、二仔坐在BB車上看圖書的片段，留言︰「細個自己去動漫，大個同個仔睇圖書。」有網民見到張致恆努力照顧孩子，都大讚「貼地做人」、「同老婆雯雯形成強烈對比」！
小食店打工被野生捕獲
早前有網民在小食店巧遇工作中的張致恆，仲拍照放上社交網。有網民認為畢竟張致恆肯自力更生，唔好打擾別人；亦有人就覺得張致恆北上登台仲好，亦建議其他收入更好的工作。
張致恒雯雯認陀第4胎 搞＄50會員制幫補家計
張致恒同雯雯2019年奉子成婚，3年誕3子，細仔去年6月出世，剛剛又宣布陀第4胎。雯雯早前聲稱停用舊有IG，卻忽然出po公布大搞50元會員制，富二代KOL Sean Lam卻大爆被雯雯拒絕，把本來已付的50元退回給他！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！