張致恒禍累下一代？發文大呻為愛兒報讀幼稚園遭歧視
張致恒（Steven）早年因衰花心，種下一筆糊塗賬，以致負面新聞多籮籮，現時已為人夫人父的他和fans老婆雯雯育有兩子，家庭生活尚算穏定，但今日張致恒就在其社交網發文，指他為兒子張天寶報讀幼稚園，卻遭到歧視，令他大感氣憤。
編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected]、[email protected]、娛壹@fb留言截圖｜原文刊於：新Monday
張致恒 試過一腳踏五船兼被追債
欠下一身債的Steven，早前被馮鎵瀠（Naomi）出post鬧爆有錢搬屋，卻借錢不還。Steven老婆雯雯（區燕雯）曾表示會在兩個月內還清欠Naomi的1萬元，而Steven為了賺錢，近多個月更積極返內地登台。直到上月和YouTuber 大J對戰前，Naomi才收到Steven的還款。除了錢銀上處理不善，Steven感情上亦一塌糊塗，曾因一腳踏五船，連累其前組合BOYZ拍檔關智斌（Kenny）差點開不成紅館騷。
Naomi：邪不能勝正
有傳媒向Naomi求證，她表示Steven已過數，又說欠款由2019年6月拖到現時，歷時兩年多，指收得返已經還得神落。她說：「始終邪不能勝正！借錢梗要還。」又說取回的錢會用在生意營運上，不會拿去買名牌。
張致恒怒呻：難道我個仔就唔配讀書嗎？
正所謂「禍不及妻兒」，但總是有人會將兩者聯想起來，全因Steven兒子張天寶已到可入讀幼稚園之年，作為爸爸的張致恒當然要為愛兒尋找心儀的學校，但當張致恒為仔仔報名時，卻遭到學校校長歧視，令張致恒大為氣憤，更在社交網上發文表示：「其實真係好嬲，雖然我係曾經犯過好多錯，大家唔原諒我唔緊要，但係點解我同個仔去報名幼稚園要畀個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？有一個咁樣嘅爸爸就唔可以係呢個社會立足嗎？你作為一個幼稚園嘅校長講到自己唔會放過任何一個教小朋友嘅機會，就要講到明因為我嘅原因唔畀我個仔機會讀書嗎？ 邊間幼稚園我就唔講啦，費事話我影響佢名氣！」