張致恒禍累下一代？發文大呻為愛兒報讀幼稚園遭歧視

張致恒（Steven）早年因衰花心，種下一筆糊塗賬，以致負面新聞多籮籮，現時已為人夫人父的他和fans老婆雯雯育有兩子，家庭生活尚算穏定，但今日張致恒就在其社交網發文，指他為兒子張天寶報讀幼稚園，卻遭到歧視，令他大感氣憤。

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