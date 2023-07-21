張致恒做盡責奶爸 被野生捕獲1拖3行書展︰大個同個仔睇圖書

張致恒（Steven）與老婆雯雯（區燕雯）結婚4年，婚姻關係時好時壞，剛數臭完老公的雯雯早前忽然公布懷有第4胎。另一邊廂，張致恒就相對低調，早前曾被野生捕獲他在在天水圍一間食店工作，努力掙錢照顧妻兒，。香港書展正在舉行，有人拍到張致恒帶3位仔仔去書展，享受天倫樂！唔少網友都大讚他貼地做人，同老婆雯雯形成強烈對比！