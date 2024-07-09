《愛回家》女星願為張致恒家庭「埋單」收養孩子兼幫搵工 網民質疑動機
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張致恒與雯雯一家的生活困境引起了社會的廣泛關注，連串財困起居飲食都成問題，有女藝人表態願領養張致恒孩子，仲提供工作機會，不過惹網民質疑企圖！
雯雯欠租面臨被逼遷 最後都係無事
雯雯上月底透露，因長時間欠租，房東給予最後通牒，要求他們在6月30日前搬家。她無奈地表示：「依家咁即係叫我去死？」雖然最終找到人幫忙支付租金，但她的言論中流露出絕望，她說：「我連狗都不會放棄，更何況小朋友？所以如果要瞓街，不如一齊離開，唔係發悔（晦）氣，而係冇人會明白，係冇路行。」
甄采浠提出收養張致恒孩子 仲願意提供工作機會
甄采浠，一位未婚的女演員，最近表示願意收養張致恒的孩子，她在社交媒體上發問：「我可唔可以領養一個？」她在接受媒體訪問時透露，一直有收養孩子的打算，並對動物和孩子充滿愛心。她認為，如果有人不珍惜這些無辜的生命，應該讓真正願意愛護他們的人來照顧。「如果你哋咁唔珍惜，就畀啲好想珍惜嘅人啦。」此外，她還提出，好欣賞吳浩康，如果張致恒一家願意，她的美容院也樂意提供他們工作機會。
網民：佢地兩公婆要靠班細路賣慘
不少網民認為張致恒與雯雯不會願意，雯雯曾表示自己連狗也不會放棄「人地點會俾d搵食工具你」「雯雯就算心裡咁諗，都落唔到台啦 佢講明連果兩隻狗都唔會放棄」「佢地兩公婆要靠班細路賣慘，無左班細路，佢地無得去迪士尼」「Steven 同雯雯發現助養兒童都可能係一條財路」「張致恒終於搵到人埋單」亦有網民認為甄采浠竟借張致恒上位「一個零知名度藝人想靠一個負知名度嘅藝人上位」「佢可能有啲搏見報，但講嘅又係真」
甄采浠曾為女團Freeze成員 與黃宗澤拍拖 入屋《愛回家》「高小姐」
甄采浠曾在財經風暴中經歷父親破產，自己從16歲開始打工賺錢，曾做過多種職業。她的演藝生涯始於加入由許冠傑發掘的「Sam’s Angel」，後來成為女團組合Freeze的一員。加入TVB後，她成功轉型，放棄了以往的性感形象，開始飾演更多性格豐富的角色，如《果欄中的江湖大嫂》中的惡人菊和《愛．回家之開心速遞》中的「高小姐」等。甄采浠曾與黃宗澤拍拖，曾全面停工照顧車禍男友，但最後沒有開花結果，現時還是單身。
圖片來源：ig＠carisayan123、freeze截圖、ig＠stevencheung、ig＠ugly__mama資料或影片來源：原文刊於NewMonday