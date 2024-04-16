張致恒家被cut電全家極狼狽 雯雯爆seed怒轟：請問你想我點？

39歲張致恒（Steven）近年負面新聞滿天飛，仲被網民冠上「離婚界KOL」及「結紮KOL」等稱號。張致恒更連環向網民求「課金」，仲信誓旦旦保證好快就會渡過難關！雖然早前張致恒就透露自己已經搵到新工，本以為張致恒一家的生活條件會慢慢變好嘅時候，老婆雯雯又突然在社交平台爆seed怒轟張致恒，再次引起網民熱議……