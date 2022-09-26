張致恒北上搵食唱《死性不改》勁走音　認冇實力：真係好X難聽

早年因衰花心，種下一筆糊塗賬的前BOYZ成員張致恒（Steven），現時已為人夫人父，與粉絲老婆雯雯育有三子，努力建立好爸爸同好老公的形象，但仍負面新聞不絕，更被公開追債，隨後Steven承認因為失業才無力還錢，向債主公開道歉，並承諾有拖無欠。Steven自去年開始積極在內地工作，賺錢養家兼還債，可是獻唱首本名曲搵銀都走晒音，認真失威！