張致恒北上搵食唱《死性不改》勁走音 認冇實力：真係好X難聽
商演唱經典作《死性不改》
37歲的Steven日前出席一個樓盤開幕活動，有網民上載一段他當日演出的短片，並寫道：「這破音，這唱功，還記得03年出道的Boy’z嗎？」片中所見以一身酒紅色西裝的Steven，在台上獻唱經典作《死性不改》，但期間多次走音，掀起網民議論紛紛！有網民狠批「這破音嚇親我了」，直指他唱得難聽，更指「終於找到一個比陶大宇唱得差的了！」
Steven：當日我係喉嚨痛嘅
對於種種負評，Steven在抖音親自解釋道：「其實當日我係喉嚨痛嘅，再加上我明白自己係一個沒有實力嘅歌手，多謝你哋嘅留言，令我更有努力上去進步嘅決心，不過都真係要講句……真係好X難聽，影響到你哋嘅耳仔唔好意思。」不過亦有網民力撐：「起碼不是假唱」、「至少是真唱」、「繼續加油」！
與老婆生第三胎後考慮結紮
Steven近年負評多多，尤其是與老婆雯雯的關係，年初宣佈離婚又極速復合。Steven亦想一改「渣男」形象，常發布一些與孩子們互動的溫馨照片，不過網友們並不賣帳，留言也是負面留言。早前Steven罕有接受傳媒訪問，直言正在考慮做結紮手術，原因係今次生第3胎是在意料之外，而且過程好驚險，太太雯雯在生產前突然流好多血，要Call白車入院輸血，幸好最後平安無事。
養三子壓力好大北上搵食養家
Steven續指要養3個仔壓力好大，因為3個仔都要飲奶粉，2、3日就要開一罐，而且小朋友用品特別貴，他每次見到囝囝合用的都會買咗先，仲要最好同唔係二手嘢，不過玩具同衫就可以幾兄弟輪住玩、輪住著。自知幕前形象難洗底，為養家張致恒計劃轉做幕後，他透露早前已和內地製作人合作寫劇本，並已得到投資者支持。
「渣男」標籤拖累兒子感愧疚
Steven表示現在忙湊仔同時忙搵食，加上失眠困擾，每日只能睡4至5小時，但見到囝囝安穩長大，令他覺得再辛苦都值得。講到對囝囝最大愧疚，他表示自己都捱過窮，因此曾承諾畀囝囝做「富二代」，但可惜囝囝反而被他的「渣男」標籤拖累，早前大仔申請入讀幼稚園時，就疑因此被拒。他直言曾試過出街被人指住鬧「渣男」，始終自己係公眾人物，但令到老婆唔開心，唔關事嘅仔又硬食，就令他倍感愧疚。