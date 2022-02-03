張致恒老婆雯雯離婚彈弓手 直播突然爆懷第三胎親證「一家五口」

張致恒 Steven於 19年即使面對情色和金錢風波，依然無懼形象插水並受外界唾罵下與女粉絲雯雯結婚奉子成婚，及後雯雯又再為他誕下一兒，夫妻生活長期備受公眾關注。早在去年11月，雯雯曾經在個人IG發文寫下「關係結束」，事隔接近三個月，1月27日雯雯竟然再次於IG限時動態寫道「今天我們正式離婚了」。不過張致恒於1月30日揚言箍煲成功，仲話一家五口愛下去惹第三胎疑雲，離婚唔成仲整多件？真係做戲咁做，到2月2日大年初二，雯雯突然開直播自揭懷孕5個月！