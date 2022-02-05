張致恒老婆雯雯玩你問我答 否認因懷孕放棄離婚 獲讚EQ高

張致恒（Steven）在經歷過偷食和借錢不還等醜聞後，於2019年與粉絲雯雯奉子成婚，及後雯雯又再為他誕下一子。今年1月27日雯雯在IG單方面宣布「今天我們正式離婚了」，事隔三日（1月30日）Steven火速宣布箍煲成功，2月2日，雯雯透露已懷孕5個月，外界對二人戲劇性分分合合都好多疑問！日前（2月4日）雯雯以「你問我答」主動回答網友對她的種種疑問，獲網友大讚她EQ好高！