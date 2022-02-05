張致恒老婆雯雯玩你問我答 否認因懷孕放棄離婚 獲讚EQ高
張致恒（Steven）在經歷過偷食和借錢不還等醜聞後，於2019年與粉絲雯雯奉子成婚，及後雯雯又再為他誕下一子。今年1月27日雯雯在IG單方面宣布「今天我們正式離婚了」，事隔三日（1月30日）Steven火速宣布箍煲成功，2月2日，雯雯透露已懷孕5個月，外界對二人戲劇性分分合合都好多疑問！日前（2月4日）雯雯以「你問我答」主動回答網友對她的種種疑問，獲網友大讚她EQ好高！
文：東方新地｜圖：[email protected]_mama
雯雯 被質問老公長期不在港 為何能懷孕
雯雯在IG即時動態玩「你問我答」，有網民問指張致恒去年長期北上搵食，問雯雯：「你老公不是長期不在，點解仲會懷孕？」雯雯的反問：「你呢個問題其實想帶出啲咩？」而被問到：「你幾好嗎？」雯雯就話：「如果話為咗家庭，可以話還好喇。」
直指窮唔代表冇資格生仔
當被問到「張致恒有咩吸引你？」時，雯雯就回答：「每一段關係都係上天安排，所以冇話有咩吸引。」又否認因為懷孕而放棄離婚：「我已經懷孕到一半，所以冇關係。」並表示有關避孕問題無必要向其他人交代，她說：「窮唔代表冇資格生仔，上天送嘅禮物，一定有佢嘅原因，窮有窮養，最緊要小朋友開心！」
發火反駁做第三者指控
其中一位網友激動地直斥雯雯：「你做人第三者、欠債唔還、喺另一半開演唱會前公開逼婚，鍾意喺媒體上公審老公，都唔見得好善（良）。」雯雯也發火回應：「你好似講到你好熟我哋咁，你有咩證據話我係第三者？亦憑乜嘢話係我迫結婚，結婚呢啲嘢有得迫嘅咩？至於我都係人，我喺我自己平台去抒發我自己嘅情緒，如果我要公審一個人，相信內容唔係咁樣。」
考慮舉家遷往內地
也有不少網友留言鼓勵雯雯，指她要照顧三個仔女不容易，讓她要好好加油，不要理會無理的網友留言，又大讚她EQ非常高。有網友更慰問雯雯：「陀第三胎陀得辛唔辛苦？」她直言：「心理壓力大少少，但都頂得住！」此外有網友問到張致恒現在主要於內地發展，家人會否陪他舉家移居內地，雯雯表示會考慮網友這個提議。