張致恒內地登台真「跳」唱被嘲 雯雯發文護夫 爆老公真正開工搵錢原因
張致恒 「跳」唱《死性不改》
張致恒近日獲邀到廣州一間酒吧演出，其登台片引發網民熱議，片中一身牛仔裝打扮的張致恒，體型明顯較之前發福，但他依然努力在台上彈吓彈吓地又「跳」又唱，一連唱了兩首BOYZ的經典歌《死性不改》及《LALA世界》，獲得了觀眾的熱烈歡迎，更有男粉絲上台獻花兼同張致恒「咬耳仔」。
內地網民嘲張致恒脹爆似麥包
不過內地網民都留言嘲諷他：「這傢伙白天在香港打散工，晚上過大陸做明星」、「全網監督張致恆還錢，今鋪有工開就有錢還啦」、「好心減肥」、「為甚麼同一個組合，兩個人差距咁大，關智斌又有錢又帥」、「一開始以為是麥包在酒吧唱歌」等，不過也有網民力撐張致恒要賺錢養家，大家應該給予他機會。
香港網民狠批雯雯拖累張致恒
香港連登討論區網民則認為張致恒是受到老婆雯雯拖累：「Steven人生最錯就係娶咗個廢柴老婆，先會搞到佢今時今日咁X折墮嘅地步」、「佢同關智斌唔可以一齊開演唱會嗰下，就畀個垃圾老婆搞到一路黑X到而家」、「雯雯想嫁明星做少奶奶唔洗做，但事以願違，唔係佢日日上網數Steven搞臭佢個朵，又點會淪落到無job接，要打啲濕X工渡日」。
雯雯不忿發文護夫
面對網民的批評，雯雯在社交媒體上發文護夫，她轉發了一篇負面報道並說：「其實有工作搵下錢生活又要畀你哋寫到咁，其實你哋內心係諗咩，係咪真係全家消失你哋呢班人就最開心。」又爆出老公今次開工搵錢的原因：「之後我唔知，雖然係遲咗啲，但至少個仔生日，佢靠自己工作搵到錢，同到佢簡單慶祝，我已經覺得係好開始！」
罕有讚張致恒為家庭努力工作
雯雯還罕有地稱讚張致恒不顧一切地為家庭努力工作，並質問為何不能給他一條生路：「我係成日發癲，成日鬧成日踏（踩），當時佢的確係廢但佢宜家每日肯工作，仲肯生存，想從新開始，咁點解唔可以畀佢行？人可以好脆弱，唔通真係要逼死？」
張致恒為吸金疑宣傳賭博
此外張致恒昨日（26日）更被發現在社交平台貼出一則廣告，當中疑似介紹了一個德州撲克平台網站，並寫上了該網站的網址，引來不少網民擔心他宣傳賭博，或會構成法律問題，不過其後張致恒已刪除了該則帖文。
雯雯早前曾連環追擊張致恒好食懶飛
張致恒老婆雯雯早前曾連環出story追擊張致恒，爆seed怒轟張致恒「每日只係識瞓食同痾」，又表示「就嚟冇屋住」，再次透露咗現時的困境。雯雯仲嬲爆鬧張致恒冇貢獻，咩事都靠老婆解決：「我使唔使賣身養埋你？」「到底你喺呢個世界生存為乜？」，更表示如果自己係佢就會「我係你做人仲有少少尊嚴就消失！」