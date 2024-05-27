張致恒內地登台真「跳」唱被嘲 雯雯發文護夫 爆老公真正開工搵錢原因

張致恒自2019年與粉絲雯雯（區燕雯）奉子成婚後，雖然四年抱四，但長期陷財困，又經常傳出婚變，雯雯更公開鬧爆老公「大食懶」唔肯工作養家。直到近日，張致恆被發現在廣州一間酒吧中演出，並獻唱了BOYZ時期的經典金曲，但卻引來不少網民嘲諷，令雯雯不忿連環發文護夫。

