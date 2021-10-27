張致恒稱為子報幼稚園遭歧視被鬧爆 老婆代出頭 列十點反擊網民

張致恒（Steven）昨日（26日）為兒子報名入讀幼稚園時遭校長歧視，在社交網上發文，斥問「難道我個仔就唔配讀書嗎？」、「有一個咁樣嘅爸爸就唔可以係呢個社會立足嗎？」，當發文傳開後，吸引到大批網民留言反指張致恒不是，作為太太的雯雯，看不過眼老公被網民鬧爆，在社交網上發文列出十點來反擊網民，幫老公出頭。

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