張致恒搭港鐵被嫌有噏臭味 雯雯爆seed怒轟：我使唔使賣身養埋你？

張致恒與老婆雯雯近期連環捲入爭議，繼早前有疑似患癌網民指控雯雯有借冇還後，雯雯更頹爆暗示「想離開」。不過雯雯今日（20日），又突然再次po超負限時動態，不過今次就唔係呻睇唔開，而係連環追擊老公張致恒好食懶飛，仲爆seed表示「使唔使賣身養埋你？ 」……

