張致恒搭港鐵被嫌有噏臭味 雯雯爆seed怒轟：我使唔使賣身養埋你？
張致恒港鐵被嫌有噏臭味
日前有網民在港鐵偶遇張致恒，並影低po上網表示「第一次見到大明星，差點不認得錯過了」，引來大批網民極嫌棄留言：「救命！！我覺得佢身上一股噏臭味」、「隔住屏幕都覺得佢臭臭的」、「他會不會酸酸臭臭的」、「生生性性做返個好人還是不錯的感覺」
雯雯連環追擊張致恒好食懶飛
張致恒老婆雯雯今早更連環出story追擊張致恒，爆seed怒轟張致恒「每日只係識瞓食同痾」，又表示「就嚟冇屋住」，再次透露咗現時的困境。雯雯仲嬲爆鬧張致恒冇貢獻，咩事都靠老婆解決：「我使唔使賣身養埋你？」「到底你喺呢個世界生存為乜？」，更表示如果自己係佢就會「我係你做人仲有少少尊嚴就消失！」
雯雯疑呃癌症病人錢後頹爆呻「想離開」 網民反轟：個底咁花都借
張致恆（Steven）與太太區燕雯（雯雯）多次宣布要離婚和經濟困難，導致連連成為新聞焦點。早前，雯雯更自爆家中連環發生不幸事件，包括兒子入急症、愛犬患癌及自己持續肚痛，初步懷疑生腫瘤等等。最近，一名自稱患癌的網民在雯雯的社交平台上表示自己借了錢給她，但雯雯從來未還過錢。雯雯在留言中直接回覆後，今日突然頹爆呻「想離開」……
自稱患癌網民指控雯雯欠錢不還
近日有網民在雯雯YouTube頻道最新影片下留言，指雯雯欠下自己萬六蚊，但雯雯一蚊都冇還過：「雯雯，我係Cat，你想點呀？比咗幾個月時間你，爭我嗰萬六蚊一蚊都收唔到，包多春魚都收唔到，之前免費送咁多嘢畀你哋，你哋咁對我？！你好快啲還錢，最多比你分兩期，分兩個月每次還$8000」。
雯雯正面回應網民指控
該網民更表示預咗會畀比雯雯del留言加Block，不過雯雯今次就無Del任何留言，更回覆指自己依家未鬆動可以去還錢：「首先，我好多謝你當初主動出現幫我哋。我從來無諗過呃你，只係我依家未有鬆動可以還到畀你，就算其他人我同樣都係未還，當初你主動企出黎幫我哋嘅時候，我都有同你溝通我無咁快有能力可以還到錢，你亦話你明白，至於你兩包多春魚，我冇左你地址，你block咗我，我根本聯絡唔到。」
雯雯續指，就算對方公開都會尊重：「當中亦可以證明到我有講清楚我無咁快還到畀你，所以不存在呃你錢。最後希望你unblock我，比返你地址我寄比你。亦祝你健健康康。」
惹網民熱議：個底咁花都借
就網民借錢予雯雯一事，唔少人都反問點解仲有人肯借錢畀佢哋： 「真係會有人畀錢呢對老千夫婦」、 「兩個嗰朵臭晒，仲幫佢哋真係冇得救，人哋周圍借錢開心使錢，結果仲有人施捨」、 「呢兩公婆呃錢都唔知得罪幾多人，遲啲俾人斬都唔意外」、 「個底咁花都借」、 「根本係乞兒呃錢仲呃埋人哋同情心，勸各位有心香港人，唔好再理呢2公婆啦」。
雯雯突然頹爆IG呻「想離開」
明明日前先正面回覆完網民的指控，但雯雯今日（18日）傍晚就突然在IG發文：「既然世界不容納，倒不如離開」，令不少網民都擔心雯雯是否想不開，擔心她會做傻事；不過亦有網民認為雯雯只是講晦氣說話，隔一排又會冇事：「今次真係大件事」、「有邊次唔係咁講」、「個個都明佢想點」等。