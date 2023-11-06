雯雯不忍了 婚變或成真？IG講離婚簽紙 兼交代骨肉去向
雯雯：我決定離婚 小朋友就交比社工同有關人仕
雯雯昨晚（5日）在其中一個IG story表示：
「我已經可以完完全全無顧慮咁講，我決定離婚，下一次就係可以POST簽紙一刻。至於小朋友，就交比社工同有關人仕決定去向。」
張致恒為男士保健品宣傳
另一方面，同日張致恒在IG發文為男士保健品宣傳，不少網民表示：「所以生得出咁多件」、「你真係諗住再生啊？又話窮」、「呢間真心好嘅 搵你賣廣告 加油努力搵錢」。
張致恒被爆去性商店玩皮鞭
再者，有傳媒報道有網友發現張致恒早前去旺角性商店光顧，更疑似玩弄皮鞭，張致恒其後受訪解釋不是消費，而是返新工任售貨員。被問任職性商品售貨員感覺如何，張致恒指雖知性商品用途，但要更深入了解商品特質，更稱：「我好多嘢都唔太識」，被問有無人認得他，張致恒承認都有試過，還問他點解喺度。
張致恒又指周永恒曾找他合作做生意，笑指二人有意成為「花生大王」去賣花生，其後又提議賣鹵味，不過他補充說計劃未告吹，找到合適店舖可考慮開檔。
雯雯突叫救命急需賺快錢
老婆雯雯經常在社交平台同大家分享近況，總離不開婚變、鬧老公等等元素。早前疑他們一家人再度陷入財困，雯雯寫下：「能夠最快賺到錢嘅工作，歡迎搵我！」之後她又再發一文：「急需賺快錢，救命！」
網友建議：炒散囉
該帖一出，不少網友紛紛獻計，建議「急搵錢 但仲要工搵佢」、「炒散囉，即日出糧 又乜人都做得」、「又要快又要搵到錢 得一個方法」，甚至有網民叫佢去KK園打工。雯雯事後再更新限時動態，表示收到晒網民們的建議和祝福：「多謝大家，你哋鍾意講乜都好，最重要我照顧到屋企。」
親自發文宣布「重大決定」
Steven於本月6日迎接第4個兒子張天樂的誕生之後，事隔一星期在Instagram宣布將會進行結紮手術留言說：「多謝大家一路以嚟俾我嘅意見、對我嘅支持同鼓勵，好榮幸可以做到4個小朋友嘅爸爸，見到第4個仔出世，諗返起呢幾年經歷咗好多嘢⋯⋯」他表示為了未來一家6口的生活，深思熟慮下決定結紮：「我決定進行結紮手術，為頭家負上最大責任。我已經聯絡咗一間日間手術中心安排做手術，詳細情形我會等手術之後同大家分享。謝謝大家。」
結紮手術盛惠$3000
根據家計會官網，輸精管結紮手術費用為$3000（居港權人士），而手術將會以局部麻醉形式，所有進行申請結紮手術的男士，要先到任何一間節育指導診所進行護士「術前諮詢」服務，隨後再見醫生進行「術前檢查及輔導」服務，而且已婚的男士亦須攜同太太一同出席術前輔導面談。
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