張致恒做租霸後再惹禍 老婆雯雯爆seed追擊：你返大陸做過啲乜！

40歲張致恒（Steven）與妻子區燕雯（雯雯）繼近日因財困搞到要做租霸後，近日雯雯就再度在社交平台發文追擊老公，兼爆seed表示「你返大陸做過啲乜」，雖然未有具體指出張致恒到底做過啲咩，但係就引來唔少網民猜測……