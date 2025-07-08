張致恒做租霸後再惹禍 老婆雯雯爆seed追擊：你返大陸做過啲乜！
雯雯爆seed追擊老公張致恒
雯雯近日在限時動態中標註張致恒，語氣激動地寫道：「我都有責任，咁麻煩你畀時間我出去做嘢，你同我講我累你冇得返大陸做嘢，請你自己諗吓你返大陸做嘢嘅時候做過啲乜！」雯雯隨後更警告張致恒勿刺激自己「繼續去刺激我，我更加黐線，我出咗名癲㗎！」
網民連環猜測「返大陸做嘢」
雯雯所指嘅「返大陸做過啲乜」更瞬間引起網民無限猜測，更有網民留言質疑：「食雞？」暗指張致恒可能在內地尋歡作樂，聯繫到他過去自曝「性上癮」的經歷，這一猜測迅速在網絡發酵。不過這些揣測目前毫無實質證據，僅屬網民的臆測，真相只有當事人知曉。
張致恒欠租2個月被業主終止租約 雯雯稱「終於做租霸」強行解釋原因
被封為「一手好牌打到爛嘅香港藝人」嘅張致恒（Steven）與妻子區燕雯（雯雯）育有四名子女，這個大家庭卻長期處於財務困境中。今年5月，雯雯在社交媒體上透露，由於拖欠租金達一個半月，業主已經要求他們在9日後必須搬離現居住的房子，全家人面臨無家可歸的窘境，雯雯更表示：「終於做租霸。」
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雯雯欠租兩個月被趕走
在社交媒體上，雯雯不時舉辦「你問我答」的互動環節，透露家庭因無法支付租金而面臨被業主逼遷的困境。經過兩個月的掙扎，雯雯於昨日在IG上更新狀態，表示收到了業主發出的終止租約通知。她感慨地寫道，但隨後在夜深人靜時刪除了這條帖子：「寬容咗兩個月，終於成事實。好攰，冇力去解決，平常心。」
據了解，Steven正在努力改善家庭狀況，目前在一家寬頻公司擔任拉線工人，希望能為家庭帶來穩定的收入。然而，家庭的開支仍然龐大，每月生活費用平均超過30,000元，其中約15,000元用於支付租金，5,000元支付給外傭，其餘則是日常開支。在這樣的經濟壓力下，雯雯與Steven的生活變得極為艱難。
雯雯自認租霸 坦言預料報應仍硬撐
上月，張致恒老婆雯雯曾公開表示因無錢交租被業主趕走，一家六口須在9日內搬離，更連發30則帖子求助，情況急迫。近日，雯雯在IG限時動態驚爆轉型做租霸，稱：「終於做租霸，我都預咗有報應，但呢刻我未路行。」不過雯雯事後又稱：「唔係冇交，係未交齊」。
網民：好替個業主可憐！
網民紛紛留言：「佢老婆真係好7煩」、「好替個業主可憐！如果我知道個租客係佢，一定唔會租比佢！」、「連租都無錢交，仲想報playgroup」、「其實點解唔申請公屋？」、「狼來了」