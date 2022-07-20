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張致恒3年抱3反口拒結紮 有意5年後再追多個女 老婆雯雯21字回應

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張致恒（Steven）同太太雯雯3年抱3，曾被網民質疑「已經咁窮，點解仲要再生？」、「點解唔結紮？」等問題，對此早前張致恒受訪時，曾表示正在考慮做結紮手術，不過近日他在社交網開Live，就改口表示有意在5年後再追多個女！日前雯雯趁生日同網民大玩「你問我答」時，亦被追問到這個問題，她就以21字作出回應。

老婆要離婚，張致恒晒一家四口郊遊照力證已雨過天晴。
張致恒和老婆雯雯在2019年結婚，之後3年抱3，細仔在一個多月前出世。（圖片來源：[email protected]

張致恒 預告等5年再生：要畀老婆休息吓

現年37歲的張致恒日前一邊在家中湊住3個囝囝一邊開Live回答網民問題，被有網民問到會否追多個女？他初時表示：「唔追喇！生3個都係仔，仲追？驚我老婆個肚跌咗落嚟！」但之後又改口話：「或者5年後，如果情況許可就追多個女，都係嗰句，同我老婆都驚再追多個仔出嚟就大鑊！成屋都係男人，陽氣過盛。」至於點解要等5年後？他回答：「都要畀老婆休息吓，係咪呀？呢3年佢都好辛苦，生咗3個。」

張致恒 張致恒的細仔天朗剛出世了1個多月，日前張致恒一邊湊住3個囝囝一邊開Live，佢話雯雯今次拒絕出鏡，係因為冇化妝、set頭同用美顏濾鏡。
張致恒的細仔天朗剛出世了1個多月，日前張致恒一邊湊住3個囝囝一邊開Live，佢話雯雯今次拒絕出鏡，係因為冇化妝、set頭同用美顏濾鏡。（圖片來源：[email protected]
張致恒 張致恒大呻湊小朋友好攰好辛苦，有時小朋友唔聽話更會令佢怒火上湧，甚至試過幾次想動手，但最後都係放棄咗冇打到。
張致恒大呻湊小朋友好攰好辛苦，有時小朋友唔聽話更會令佢怒火上湧，甚至試過幾次想動手，但最後都係放棄咗冇打到。（圖片來源：[email protected]

爆Seed反擊網民：邊個話有錢先可以養咁多個？

張致恒直言雖然湊3個小朋友好攰，但認為這是一種緣分：「好多人點博都博唔到個小朋友出嚟，我就唔知點解走咗3件出嚟。」之後網民又追問他是否有錢養咁多個？張致恒即反寸網民：「一定要有錢先養到咁多個？邊個話有錢先可以養咁多個？」有網民更質疑他1個都未教好仲生3個？他反問：「咁都唔關你事㗎，係咪先？生3個係我嘅問題。不如擔心我嗰啲人顧吓自己先，連自己都未顧掂，做咩理我啲嘢？我又唔係要你幫我湊，係咪先？」

張致恒 張致恒在Live中預告自己將會跟珠寶公司合作，到時會向網民送出禮物。
張致恒在Live中預告自己將會跟珠寶公司合作，到時會向網民送出禮物。（圖片來源：[email protected]
張致恒 3歲大仔天寶今年因為疫情關係未有返學，在張致恒開Live期間他勁活躍，不時爬上老竇身。
3歲大仔天寶今年因為疫情關係未有返學，在張致恒開Live期間他勁活躍，不時爬上老竇身。（圖片來源：[email protected]

老婆雯雯指「咁多胎都係意外」

張致恒太太雯雯就趁著她的31歲生日前夕，在社交網同網民大玩「你問我答」，也有網民詢問她會否想追多個女？雯雯回答︰「雖然一直好想有個女，但冇得強求，而家已經好滿足。」而講到之前生3胎其實都係意外時，有網民再追問「意外」的意思，她就解釋：「其實大家會唔會太執著同埋太敏感有冇避孕呢？我話意外嘅意思係冇特別諗過同做啲乜嘢令到有小朋友，我意外嘅意思係自然就有咗。」

張致恒 雯雯切蛋糕一刻也有開Live和網民一同慶祝，在Live中可以見到即使到了凌晨12點，大仔天寶仍充滿「電力」動個不停。
雯雯切蛋糕一刻也有開Live和網民一同慶祝，在Live中可以見到即使到了凌晨12點，大仔天寶仍充滿「電力」動個不停。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 有不少網民都向雯雯送上生日祝福。
有不少網民都向雯雯送上生日祝福。（圖片來源：[email protected]_mama）

生日願望想帶囝囝去主題公園

之前雯雯在社交網晒出帶兩個囝囝去公園玩的影片，當時有網民提議他們去海洋公園玩，雯雯就話：「我都好想可以帶佢哋去，不過去就會畀人鬧。」在今次「你問我答」中，她也提到自己的生日願望係：「好想可以喺冇人責罵情況下，帶佢哋（小朋友）去迪士尼同海洋公園，呢樣係我覺得最對唔住佢哋，咩童年都畀唔到。」面對網民的追問，雯雯就解釋：「當你生活上需要別幫助，好自然別人就會對你有管制。」似乎意有所指。

張致恒 雯雯一邊開Live一邊湊住細仔，十分忙碌。
雯雯一邊開Live一邊湊住細仔，十分忙碌。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 Live最後兩歲大的二仔天牧也有出現。
Live最後兩歲大的二仔天牧也有出現。（圖片來源：[email protected]_mama）

雯雯和網民的部分「你問我答」：

重溫張致恒認生3胎壓力大擬結紮兼轉做幕後

對於網友「已經咁窮，點解仲要再生？」、「點解唔結紮？」等質問，雯雯曾回應：「窮唔代表冇資格生仔，上天送嘅禮物，一定有佢嘅原因，窮有窮養，最緊要小朋友開心！」獲網友大讚她EQ好高！早前張致恒罕有接受傳媒訪問，就直言正在考慮做結紮手術，原因係今次生第3胎是在意料之外，而且過程好驚險，太太雯雯在生產前突然流好多血，要Call白車入院輸血，BB更因為可能腸發炎而要留院數個星期，幸好最後平安無事。

張致恒 現年37歲的張致恒2019年同粉絲雯雯奉子成婚，之後三年抱三，極速成為三子之父。
現年37歲的張致恒2019年同粉絲雯雯奉子成婚，之後三年抱三，極速成為三子之父。（圖片來源：[email protected]
張致恒 張致恆第3胎囝囝提早了一個月，在本月初已出世。
張致恆第3胎囝囝提早了一個月，在上月初已出世。（圖片來源：[email protected]

獲投資者賞識 與內地製作人合寫劇本

張致恒續指要養3個仔壓力好大，因為3個仔都要飲奶粉，2、3日就要開一罐，而且小朋友用品特別貴，他每次見到囝囝合用的都會買咗先，仲要最好同唔係二手嘢，不過玩具同衫就可以幾兄弟輪住玩、輪住著。自知幕前形象難洗底，為養家張致恒計劃轉做幕後，他透露早前已和內地製作人合作寫劇本，並已得到投資者支持。

張致恒 2022年1月27日，雯雯突然在IG限時動態上公布「離婚」消息。
2022年1月27日，雯雯曾在IG限時動態上公布「離婚」消息。（圖片來源：[email protected]__mama）

回應太太公開表示離婚

太太雯雯亦表示想外出打工幫補家計，但又擔心家傭一人難以照顧3名幼子及3隻愛犬，故正陷於兩難局面。講到早前雯雯突然單方面公開表示「正式離婚了」，張致恒就解釋當時太太只是因為3年來不停懷孕而影響情緒。

張致恒 最近同囝囝一齊歡渡父親節的張致恒，話希望能夠盡力搵錢，及早一筆過還清所有債務，令人生重回正軌。
最近同囝囝一齊歡渡父親節的張致恒，話希望能夠盡力搵錢，及早一筆過還清所有債務，令人生重回正軌。（圖片來源：[email protected]_mama）

對囝囝被其「渣男」標籤拖累感愧疚

張致恒表示現在忙湊仔同時忙搵食，加上失眠困擾，每日只能睡4至5小時，但見到囝囝安穩長大，令他覺得再辛苦都值得。講到對囝囝最大愧疚，他表示自己都捱過窮，因此曾承諾畀囝囝做「富二代」，但可惜囝囝反而被他的「渣男」標籤拖累，早前大仔申請入讀幼稚園時，就疑因此被拒。他直言曾試過出街被人指住鬧「渣男」，始終自己係公眾人物，但令到老婆唔開心，唔關事嘅仔又硬食，就令他倍感愧疚。

張致恒 大仔張天寶已經3歲大，張致恒話依家只希望可以照顧囝囝到佢哋18歲，18歲後佢哋就可以自食其力。
大仔張天寶已經3歲大，張致恒話依家只希望可以照顧囝囝到佢哋18歲，18歲後佢哋就可以自食其力。（圖片來源：[email protected]
張致恒 新年Po一家合照，原來「一家五口，唔計隻狗」
新年期間張致恒曾Po出一家合照，原來「一家五口，唔計隻狗」（圖片來源：[email protected]__mama）
張致恒2019年在兒子張天寶出世三個月後，宣布迎娶粉絲雯雯，但卻因此被爆出「一腳踏五船」醜聞，令其形象插水，翌年二人再誕下細仔張天牧。
張致恒2019年在兒子張天寶出世三個月後，宣布迎娶粉絲雯雯，但卻因此被爆出「一腳踏五船」醜聞，令其形象插水，翌年二人再誕下二仔張天牧，今年再誕下第三仔。（圖片來源：[email protected]
張致恒 雯雯為老公張致恒辯護，話佢唔係殺人犯，只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯！
雯雯為老公張致恒辯護，話佢唔係殺人犯，只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯！（圖片來源：[email protected]_mama）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_mama

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