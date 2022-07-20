張致恒3年抱3反口拒結紮 有意5年後再追多個女 老婆雯雯21字回應
張致恒 預告等5年再生：要畀老婆休息吓
現年37歲的張致恒日前一邊在家中湊住3個囝囝一邊開Live回答網民問題，被有網民問到會否追多個女？他初時表示：「唔追喇！生3個都係仔，仲追？驚我老婆個肚跌咗落嚟！」但之後又改口話：「或者5年後，如果情況許可就追多個女，都係嗰句，同我老婆都驚再追多個仔出嚟就大鑊！成屋都係男人，陽氣過盛。」至於點解要等5年後？他回答：「都要畀老婆休息吓，係咪呀？呢3年佢都好辛苦，生咗3個。」
爆Seed反擊網民：邊個話有錢先可以養咁多個？
張致恒直言雖然湊3個小朋友好攰，但認為這是一種緣分：「好多人點博都博唔到個小朋友出嚟，我就唔知點解走咗3件出嚟。」之後網民又追問他是否有錢養咁多個？張致恒即反寸網民：「一定要有錢先養到咁多個？邊個話有錢先可以養咁多個？」有網民更質疑他1個都未教好仲生3個？他反問：「咁都唔關你事㗎，係咪先？生3個係我嘅問題。不如擔心我嗰啲人顧吓自己先，連自己都未顧掂，做咩理我啲嘢？我又唔係要你幫我湊，係咪先？」
老婆雯雯指「咁多胎都係意外」
張致恒太太雯雯就趁著她的31歲生日前夕，在社交網同網民大玩「你問我答」，也有網民詢問她會否想追多個女？雯雯回答︰「雖然一直好想有個女，但冇得強求，而家已經好滿足。」而講到之前生3胎其實都係意外時，有網民再追問「意外」的意思，她就解釋：「其實大家會唔會太執著同埋太敏感有冇避孕呢？我話意外嘅意思係冇特別諗過同做啲乜嘢令到有小朋友，我意外嘅意思係自然就有咗。」
生日願望想帶囝囝去主題公園
之前雯雯在社交網晒出帶兩個囝囝去公園玩的影片，當時有網民提議他們去海洋公園玩，雯雯就話：「我都好想可以帶佢哋去，不過去就會畀人鬧。」在今次「你問我答」中，她也提到自己的生日願望係：「好想可以喺冇人責罵情況下，帶佢哋（小朋友）去迪士尼同海洋公園，呢樣係我覺得最對唔住佢哋，咩童年都畀唔到。」面對網民的追問，雯雯就解釋：「當你生活上需要別幫助，好自然別人就會對你有管制。」似乎意有所指。
雯雯和網民的部分「你問我答」：
重溫張致恒認生3胎壓力大擬結紮兼轉做幕後
對於網友「已經咁窮，點解仲要再生？」、「點解唔結紮？」等質問，雯雯曾回應：「窮唔代表冇資格生仔，上天送嘅禮物，一定有佢嘅原因，窮有窮養，最緊要小朋友開心！」獲網友大讚她EQ好高！早前張致恒罕有接受傳媒訪問，就直言正在考慮做結紮手術，原因係今次生第3胎是在意料之外，而且過程好驚險，太太雯雯在生產前突然流好多血，要Call白車入院輸血，BB更因為可能腸發炎而要留院數個星期，幸好最後平安無事。
獲投資者賞識 與內地製作人合寫劇本
張致恒續指要養3個仔壓力好大，因為3個仔都要飲奶粉，2、3日就要開一罐，而且小朋友用品特別貴，他每次見到囝囝合用的都會買咗先，仲要最好同唔係二手嘢，不過玩具同衫就可以幾兄弟輪住玩、輪住著。自知幕前形象難洗底，為養家張致恒計劃轉做幕後，他透露早前已和內地製作人合作寫劇本，並已得到投資者支持。
回應太太公開表示離婚
太太雯雯亦表示想外出打工幫補家計，但又擔心家傭一人難以照顧3名幼子及3隻愛犬，故正陷於兩難局面。講到早前雯雯突然單方面公開表示「正式離婚了」，張致恒就解釋當時太太只是因為3年來不停懷孕而影響情緒。
對囝囝被其「渣男」標籤拖累感愧疚
張致恒表示現在忙湊仔同時忙搵食，加上失眠困擾，每日只能睡4至5小時，但見到囝囝安穩長大，令他覺得再辛苦都值得。講到對囝囝最大愧疚，他表示自己都捱過窮，因此曾承諾畀囝囝做「富二代」，但可惜囝囝反而被他的「渣男」標籤拖累，早前大仔申請入讀幼稚園時，就疑因此被拒。他直言曾試過出街被人指住鬧「渣男」，始終自己係公眾人物，但令到老婆唔開心，唔關事嘅仔又硬食，就令他倍感愧疚。