張致恒3年抱3反口拒結紮 有意5年後再追多個女 老婆雯雯21字回應

張致恒（Steven）同太太雯雯3年抱3，曾被網民質疑「已經咁窮，點解仲要再生？」、「點解唔結紮？」等問題，對此早前張致恒受訪時，曾表示正在考慮做結紮手術，不過近日他在社交網開Live，就改口表示有意在5年後再追多個女！日前雯雯趁生日同網民大玩「你問我答」時，亦被追問到這個問題，她就以21字作出回應。