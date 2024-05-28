張致恒老婆雯雯揚言將行最後1步救全家暗示將從事「某行業」惹網民熱議
雯雯揚言行最後1步救全家
雯雯日前在社交平台上傳限時動態，內文寫道：「要在兩日內變大錢，除非中六合錢（彩），如果唔係，只有行最後一步，只有行到呢一步，就可以重新生活。加油！一定冇事，只有捱過一欠，一切就解決。」
暗示將從事「某行業」惹網民熱議
雯雯在下個限時動態中，更暗示將會從事「某行業」：「為咗👶🏻👦🏻🐶我一定得，什麼都不怕，只要唔係殺人放火，其實都係一個行業。」該貼文一出，隨即惹來網民熱議，不少網民都紛紛討論到底雯雯是指哪一行業：「乞食行業」、「過一陣又post QR code，佢仲做得邊行吖」、「成人動作明星」、「就係網絡乞兒」、「做第二個繪麗奈老師」等。
雯雯IG爆與母親脫離關係
對於早前張致恒與雯雯的連環「賣慘」求捐錢事件後，雯雯今日（30日）突在社交平台回應網民疑問，並透露自己與母親已經脫離關係：「依家大家嘅關係都只係一個債主同借款人。大家已經斷絕咗關係，所以佢冇必要幫我任何嘢，甚至照顧小朋友。」
雯雯自嘲「網路乞丐」
除了提及與母親已斷關係外，雯雯在文中更自嘲是「網路乞丐」：「再加上我有『網路乞丐』呢個稱號，其實都冇必要影響任何人」。雯雯仲強調現時只會在意自己的家：「所以我依家嘅生活就只有我的家庭」更希望各位網民能別在追問關於雯雯及她母親的關係。
張致恒故技重施又求「捐錢」 雯雯連環頹爆賣慘：唔介意你話我乞衣
39歲張致恒（Steven）近年負面新聞滿天飛，仲被網民冠上「離婚界KOL」及「結紮KOL」等稱號。張致恒更連環向網民求「課金」，仲信誓旦旦保證好快就會渡過難關！雖然早前張致恒就透露自己已經搵到新工，但係老婆雯雯又突然在社交平台爆seed怒轟張致恒，然後兩公婆仲要連環賣慘求助，張致恒更係故技重施又po收款QR Code……
張致恒孖雯雯連環賣慘
在雯雯出story怒轟張致恒不久後，張致恒就再次故技重施，在社交平台貼出收款QR Code，並表示：「十個鐘頭，已經諗唔到辧法」、「求助」等。而雯雯則在社交平台表示：「電話準備熄」以及頹爆表示小朋友因為斷電而生病：「經歷完尋日十幾小時，小朋友不幸發燒+嘔」，又強調自己已經重新工作，不過因未足1個月，所以財政上依然係零。
多謝真正有心嘅所有人，多謝真正幫過我哋嘅人！ 尋晚零（凌）晨已經一切安好，我唔介意你話我乞兒，我相信冇人會想行到呢步，但經歷完尋日十幾小時，小朋友不幸發燒+嘔，我已經得到我應得嘅教訓。
我唔係工作都冇錢，而係啱啱起步未足一個月，所以而（依）家仲係零。多謝真正關心我哋嘅人，亦多謝鬧我哋嘅人，發生嘅我已經有足夠嘅懲罰。
張致恒頹爆盼仔仔唔好學自己
張致恒早前在社交平台上po出幾張新相，原來係為仔仔張天寶慶祝5歲生日。張致恒除咗曬出同老婆雯雯一齊帶4個仔仔出去食飯慶祝的照片外，仲感性配文寄語仔仔：「千祈唔好好似daddy咁失敗，所有嘢都一事無成！」亦獲網民齊齊留言鼓勵張致恒：「你開始生性都唔遲呀」、「加油吖唔好比人睇死」、「你快40歲啦！要大個仔架啦！」
張天寶五歲生日快樂，轉眼間就已經五歲了，日子過得好快，想當日仲趴喺我心口度瞓覺我喺度打機，而家百厭調皮直情係一隻馬騮，我冇咩嘢寄望，只係寄望你快高長大～健康成長～努力做人，讀唔到書唔緊要最緊要做一個開心嘅人，做個善良嘅人，千祈唔好好似daddy咁失敗，所有嘢都一事無成！
超級愛你的daddy上！
雯雯爆seed怒轟張致恒搞到全家被cut電
睇見張致恒同雯雯帶仔仔外出食飯慶祝生日，本以為生活條件正逐漸改善，點知雯雯突然喺社交平台爆seed出story，怒轟張致恒搞到屋企被cut電：「你終於都令到屋企發生俾人cut電」，更表示：「已經唔係容忍嘅範圍之內！」令不少網民十分擔憂4個小朋友們現時的情況！
要發生嘅，終於都發生。你終於都令到屋企發生俾人cut電，完全已經唔係容忍嘅範圍之內。小朋友又冇得煮嘢食，又冇熱水沖奶不停喊，請問你想我點？
張致恆獲網友出招幫賺快錢 果斷拒絕兼大呻1慘爆現實
39歲的張致恆（Steven）近期在社交平台上引起不少網民關注，最近更發布QR code跪求網友「課金」，以解決家庭目前面臨的迫切困難。不過網民們對於張致恆以及其老婆雯雯的舉動，就已經見怪不怪，更每次都會留言狠批2人好吃懶做！早前張致恆就在社交平台分享出一張截圖，更斬釘截鐵地拒絕網民幫自己賺快錢的方法……
張致恆為義氣拒出賣朋友
張致恆早前在社交平台公開了一段對話截圖，圖中網民表示：「肯唔肯賣明星電話號碼我有錢收」，還稱有人願意出價一萬元購買藝人例如Twins的電話號碼。不過張致恆就堅決表示自己不會出賣朋友的隱私，即使他目前正處於財務困難之中。他在截圖中寫道：「其實係幾吸引嘅，但係我從來都唔會出賣朋友」，更自嘲地補充：「雖然我而家冇朋友」。
張致恆開啟茶記新生活
張致恆除了分享網友過招幫手賺快錢的截圖外，亦分享了一張宣傳單張的照片，並興奮地寫下：「食午餐，飲靚奶茶喇喂！」透露自己正在派發傳單，並即將回到廚房工作。張致恆更還展示了手持外賣的照片，並表示自己負責送外賣。不過張致恆的工作經歷常因為需要照顧家庭而需要暫停，因此今次的新工可以堅持多久，仍是一個未知數。