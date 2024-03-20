張致恒

張致恒一家暢遊迪士尼 原來網上呻窮後靠一物滿足雯雯心願

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早前張致恒（Steven）曾公開表示經濟上有困難，更貼出QR code，希望獲得網友的援助。近日他與太太雯雯（區燕雯）一家被發現暢遊香港迪士尼樂園，即時引起網民熱議！

張致恒一家在迪士尼被捕獲

張致恒與雯雯結婚近5年，已先後生下四個囝囝，兩人不但多次鬧婚變，被封為「離婚KOL」，更經常呻窮，日前，有網民在迪士尼樂園內偶遇了張致恒一家六口，照片中，可見張致恒與大仔都面帶燦爛的笑容，而雯雯則笑得較為含蓄。

（圖片來源：IG@stevencheung）
張致恆曾透露自己沒有穩定的工作，這無疑加劇了家庭的經濟壓力。在不到一星期的時間內，他在社交媒體上公開了收款QR Code，並以絕望的語氣求助（圖片來源：IG@stevencheung）
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（圖片來源：IG@stevencheung）

網民心疼雯雯：以為係工人

相中張致恒負責用孭帶孭住年紀最小的囝囝，而雯雯則攬住三仔，一家六口與樂園內著名的跳跳虎角色合影。有網民留言指雯雯看上去憔悴了不少：「第一眼睇以為邊個屋企又帶工人去迪士尼，女人生完真係好傷身。」

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張致恒一家六口在迪士尼被網民捕獲，網民更張致恒為boyz成員。（圖片來源：小紅書截圖）

網友慷慨解囊 贈送迪士尼年票

雯雯早在前年就曾透露過生日願望是想帶囝囝去主題樂園玩，到了上周，雯雯在其IG動態中貼出了4張迪士尼銀卡年票的照片，表示：「只想講一聲多謝，這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you. It’s a very big gift for the boys.」之後又留言說：「多謝IG嘅媽媽，你哋全部都好有愛。」

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4張迪士尼銀卡年票，2張成人、2張小童，總值5,112元，而張致恒三仔和孻仔未滿3歲，無需門票。（圖片來源：IG@ugly__mama）
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前年7月，雯雯曾同網民玩你問我答，透露生日願望是帶囝囝去主題樂園𤧶。（圖片來源：IG@ugly__mama）
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之前雯雯已完成了一半心願，帶囝囝去海洋公園玩。（圖片來源：IG@ugly__mama）

張致恆一家六口開支龐大 家庭經濟壓力山大

張致恆和雯雯的家庭開支不菲，除了四個孩子外，還有三隻狗狗需要照顧。他們曾嘗試透過IG開放打賞功能和開設製作平台來增加收入，但依然吃力不討好，得不到網民支持。有網民更以做地盤養家的吳浩康為例，建議張致恆應該腳踏實地，專注於工作。

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張致恆和雯雯曾嘗試透過IG開放打賞功能和開設製作平臺來增加收入，但依然吃力不討好，得不到網民支持。（圖片來源：YouTube@Uglymama）
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有網民更以做地盤養家的吳浩康為例，建議張致恆應該腳踏實地，專注於工作。（圖片來源：IG@stevencheung）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@stevencheung、IG@ugly__mama、YouTube@Uglymama

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