張致恒老婆雯雯突然在IG宣布：今天我們正式離婚了 兩日前才分享家庭日影片

張致恒 Steven於 2019年即使面對情色和金錢風波，他依然無懼形象插水並受外界唾罵下與女粉絲雯雯結婚奉子成婚，及後雯雯又再為他誕下一兒，夫妻生活長期備受公眾關注。在2021年11月17日，雯雯已曾經在個人IG發文寫下「關係結束」，事隔接近三個月，2022年1月27日雯雯竟然再次於IG限時動態寫道「今天我們正式離婚了」。