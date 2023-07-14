張致恒老婆雯雯自爆想做代母兼餵奶畀老公 事後辯稱有人假扮自己留言

張致恒（Steven）與老婆雯雯（區燕雯）結婚4年，婚姻關係時好時壞，剛數臭完老公的雯雯忽然公布懷有第4胎，同時又宣布IG正式關閉兼開設新IG兼搞會員制，每月收費＄50，甚至揚言：「呢一刻為咗屋企我乜嘢都會搏」。今日（13日）凌晨，雯雯忽然在富二代兼網紅Sean Lam的IG直播瘋狂留言刷存在感，不但為自己新IG宣傳，更多番爆出出位「噴水池」、「餵奶」等言論，不過事件最後竟然迎來大逆轉！