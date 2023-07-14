張致恒老婆雯雯自爆想做代母兼餵奶畀老公 事後辯稱有人假扮自己留言
張致恒雯雯認陀第4胎 搞＄50會員制幫補家計
張致恒同雯雯2019年奉子成婚，3年誕3子，細仔去年6月出世，剛剛又宣布陀第4胎。雯雯聲稱停用舊有IG，卻忽然出po公布大搞50元會員制，富二代KOL Sean Lam卻大爆被雯雯拒絕，把本來已付的50元退回給他！
雯雯拒絕Sean Lam兼退還＄50
Sean Lam去年大爆Coffee疑出席飯局、KOL內幕、賣假貨等，在網絡人氣高企。本來與老婆Toby Sin鬧離婚又離奇和好，由爆料頻道變成閒話家常頻道，晚晚開直同網民吹水。雯雯爆再陀B，Sean Lam當晚（11日）在直播中談及此事。他昨日連環出post被雯雯退款「大佬我課金想睇正能量啫，換來負能量，咩世界」、「做善事都要食檸檬」、「你有無試過喺街買旗，個小朋友話唔賣比你」。
Sean Lam問雯雯：我可以比多啲錢！
Sean Lam又公開與雯雯的對話截圖，雯雯指「我IG唔歡迎你，我比番50蚊比你」，Sean問：「發生咩事？係咪比太少？我可以比多啲真心想幫你」，雯雯回應：「唔係錢問題，係本身每個人嘅來意唔同」，Sean：「每個人都有自己嘅價值觀，無必要去猜疑人地呀，最緊要小朋友開心」。而昨晚Sean Lam如常開直播，將被雯雯拒絕兼退錢一事分享，至約凌晨一點，雯雯用舊有帳號亂入，態度竟180度轉變。
雯雯拒同錢作對！？入Sean Lam直播為自己宣傳！
Sean Lam不停用「50雯」來稱呼雯雯，又指雯雯搞會員制有財路，更幫佢計數，笑言可以大賺錢，雯雯留言：「數錢數到手軟」， 又不介意被網民指她搶錢，雯雯留言：「你哋畀＄50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要畀＄100 」，Sean Lam搞笑指這盤生意有潛力可以上市，雯雯反問：「上市叫咩名好？uglymoney？」Sean Lam提議就叫「50雯」，雯雯話自己唔鍾意呢個名，建議不如叫「雯50道陰影得唔得？」
雯雯自爆餵Steven飲奶
雯雯又不停跟網民互動，就算負評照顧回應，被人指是生仔機器，雯雯就問：「我做代母有無得諗？」Sean問網民張致恆第四個小朋友，應該改咩名，引來網民瘋狂改名接龍，雯雯都玩埋一份：「張致富、張剪褲」。Sean老婆Toby Sin其後入鏡加入直播，雯雯問Toby幫佢個BB改英文名，又大爆生兔B，預產期在八月。Toby同網民同指餵人奶期間難成孕，因為子宮收縮等等，雯雯竟自認是「噴泉」：「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵畀Steven㗎咋」，更叫Toby小心啲：「Toby你要小心啲我，一陣食咗阿Sean」、「到時你喊都無用」，句句說話都零底線！
雯雯認懷上第四胎大爆就嚟產子
雯雯IG story連環放負，承認自己真係懷上第四胎，仲大爆埋已經差唔多要入醫院產子，並強調佢生唔生呢胎同佢要唔要同張致恆離婚係無關係，佢聲稱：「我相信，只要我生咗之後，我肯堅持，無嘢係無可能」。雯雯表示佢會記得幫過佢的人，佢一定會記住，同埋佢亦認為自己一個女人都可以照顧起個家庭。雯雯最後坦言主動幫過佢的人，佢會還、會記住，而且強調無問過人拎一分一毫。
雯雯ig story連環放負:
雯雯開會員制 ＄50一個月
雯雯昨日「最後一post」表示要關閉該ig後，表示好多人follow佢的另一個「ig2.0」，不過太多人follow佢，搞到佢分唔到邊個真心邊個唔係，所以就有網民建議雯雯不如搞個會員制，一嚟阻吓不懷好意的人，順手又可以幫補下屋企，收費為＄50一個月，叫大家有興趣就dm佢。雯雯現時ig已改為私人帳號。
激動澄清「餵奶」論並非自己講
她亂入網紅Sean Lam直播口出狂言的報道出街後，雯雯隨即在其IG發文澄清，表示在直播中留言的並非自己，兼暗示有人利用與她名字差不多的帳號假扮自己：「其實我都只係普通人，突然間變得咁有價值，真係多謝大家，我個Account係ugly_mama，嗰個好明顯係Ugly___mama，3條線。我都唔再多講，總之得啖笑！」不過，依然有不少網民不相信她的說法，認為雯雯為了令更多人「課金」而自編自導自演而成為焦點人物！
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