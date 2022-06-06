張致恒細仔早產要插胃喉 老婆雯雯呻日子過得唔容易

張致恒Steven與老婆雯雯年初離婚唔成，戲劇性迎接第三胎，絕對是貧賤夫婦百事哀的真人版，仲愈窮愈見仔。昨日(5日)張致恒老婆雯雯在社交網公開BB早產出世的消息，話BB出世只見了一秒就要分開，仲要插胃喉，雯雯話呢段日子過得唔容易，其實係咪指嫁咗張致恒之後的日子？