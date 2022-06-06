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張致恒細仔早產要插胃喉 老婆雯雯呻日子過得唔容易

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張致恒Steven與老婆雯雯年初離婚唔成，戲劇性迎接第三胎，絕對是貧賤夫婦百事哀的真人版，仲愈窮愈見仔。昨日(5日)張致恒老婆雯雯在社交網公開BB早產出世的消息，話BB出世只見了一秒就要分開，仲要插胃喉，雯雯話呢段日子過得唔容易，其實係咪指嫁咗張致恒之後的日子？

張致恒 今年初張致恒老婆雯雯公開要離婚，未幾張致恒晒一家四口郊遊照力證已雨過天晴。
今年初張致恒老婆雯雯公開要離婚，未幾張致恒晒一家四口郊遊照力證已雨過天晴。（圖片來源：[email protected]
張致恒 老婆生第3胎，張致恒肩負起湊大仔同二仔的責任。
老婆生第3胎，張致恒肩負起湊大仔同二仔的責任。（圖片來源：[email protected]_mama）

張致恒第3條King出世

昨日（6月5日）張致恒老婆雯雯在社交網宣布BB終於出世，她留言：「單一句說話，最近係我身上變得一啲都唔容易，《身體健康，係身邊已足夠》。提早一個月見面，但只係見了一秒，就要分開，呢段日子，的確過得唔容易，每日望住你咁細個就要插胃口（喉），一直堅持相信會有奇迹，終於等到好消息，你快可以回家了，你要加油！珍惜，生活上每一個細節，好多嘢不是理所當然，好好享受擁有嘅每一秒。」

張致恒 張致恒老婆雯雯公開細仔已出世的消息，不過就早了一個月。
張致恒老婆雯雯公開細仔已出世的消息，不過就早了一個月。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 雯雯公開了初生細仔睡在氧氣箱內的照片。
雯雯公開了初生細仔睡在氧氣箱內的照片。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 張致恒不時上載父子溫馨照上社交網，刻意營造好爸爸形象。
張致恒不時上載父子溫馨照上社交網，刻意營造好爸爸形象。（圖片來源：[email protected]
張致恒 張致恒教仔刷牙都要拍片。
張致恒教仔刷牙都要拍片。（圖片來源：[email protected]

張致恒自爆第三胎性氏

張致恒自從箍煲成功留港照顧頭家，工作量有目共睹，老婆預產期又將近，他不時大晒溫馨家庭照，早前在社交平台上載在家中為大仔天寶3歲生日慶生的照片，並留言表示：「寶寶3歲生日啦，話咁快就3歲啦，希望三兄弟可以和睦相處，健健康康咁樣我就心滿意足！我愛你啊張天寶﹗兩兄弟討論點樣去整爛咗蛋糕！」一句「三兄弟」自爆老婆呢胎都係仔，儲齊三條King，真係養到咩？張致恒為了不想聽到唔啱聽的留言，把留言功能關閉。

張致恒 張致恒日前為大仔天寶慶祝生日。
張致恒早前為大仔天寶慶祝生日。（圖片來源：[email protected]
張致恒 張致恒自爆第三胎都係仔。
張致恒自爆第三胎都係仔。（圖片來源：[email protected]

張致恒雪上加霜

張致恒Steven年初與老婆雯雯鬧婚變，最後傾掂數又極速復合，更宣布再添新成員，被網民指關係唔好仲繼續生，影響下一代，張致恒與雯雯更反擊網友「窮有窮養」誓要組五口之家！一波未平，雯雯又在社交網爆Seed，今次唔係爆老公，係爆業主。

張致恒 張致恒2月中生日，一家人開心慶祝，雨過天晴。
張致恒2月中生日，一家人開心慶祝，雨過天晴。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 懷孕已6個月的雯雯早前在社交網po出第三胎的超聲波照片。
懷孕已8個月的雯雯早前在社交網po出第三胎的超聲波照片。（圖片來源：[email protected]_mama）

雯雯連環出po控訴

雯雯先後發了三篇限時動態，留言訴說業主無情：「日日睇新聞已經夠負面，但尋日收到嘅消息，完全令我崩潰成晚瞓唔到覺，一瞓着就彈起身喊！疫情嚴重到咁，周圍病菌，我又好快生，兩個仔又咁細，業主先話終止合約，我完全覺得好無助。」之後又話：「大公司就係大公司，打去求都無用，究竟出面咁嚴重，我又就生，帶住兩個咁細同啲狗，可以去邊先最安全。」其實呢啲事，都係交畀一家之主張致恒負責啦！

張致恒 雯雯自爆業主要終止合約。
雯雯自爆業主要終止合約。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 香港疫情嚴峻，仲有3個月就生得的雯雯好擔心冇屋住。
香港疫情嚴峻，仲有3個月就生得的雯雯好擔心冇屋住。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 雯雯在社交網爆Seed，被指是想得到外界關注並伸出援手。
雯雯在社交網爆Seed，被指是想得到外界關注並伸出援手。（圖片來源：[email protected]_mama）

睇返之前嘅相關報道：

張致恒 回應被離婚

早前張致恒老婆雯雯突然單方面公開表示「正式離婚了」，雖然張致恒身在香港，但他沒有即時蒲頭，反而事隔3日才在社交網回應，原來兩公婆耍花槍，張致恒話同老婆溝通完會繼續行下去，不過字裡行間指自己犯過唔同嘅錯，真係唔知佢今次衰乜。可圈可點的是張致恒的最後一句「一家五口好好咁樣愛下去」，兩公婆加兩個仔都係一家四口，所以惹來雯雯已懷第3胎的揣測。

張致恒暗示自己又犯錯。
張致恒暗示自己又犯錯。（圖片來源：[email protected]
張致恒所講的一家五口係咪包埋隻狗？
張致恒所講的一家五口係咪包埋隻狗？（圖片來源：[email protected]_mama）

網民問題幾乎有問必答

在IG直播全程影住「住家男」Steven湊住兩個小朋友，雖然雯雯全程冇露過面，但幾乎有問必答好畀面！當獲網友送祝福時，雯雯都連番多謝，不過並沒有透露過腹中塊肉的性別。至於被問到為何會突然間再度懷孕，Steven即以《世事如棋》憑歌寄意，仲話生多個都唔驚：「生兩個係攰，三個都係攰，不過聽聞女仔會文靜啲，陪呢個仔玩三個鐘唔識停。」另一方面，雯雯亦被問到早前提出離婚的事，她回答謂：「唔講啦，要講嘅都講咗。過年唔好講呢啲！不過的確有啲人，見到你唔好就好開心咁。」網民又問懷第三胎是否因為沒有避孕，雯雯亦表示：「呢個問題重要咩？無論如何都係一份福氣。（有勇氣！）冇勇氣㗎，但都係一份禮物嚟嘅。（驚冇書讀？）呢個世界冇絕路，轉變就得。」之後Steven仲補充話自己而家好多工開，叫網友唔使擔心！

張致恒 新年Po一家合照，原來「一家五口，唔計隻狗」
新年Po一家合照，原來「一家五口，唔計隻狗」（圖片來源：[email protected]__mama）
張致恒 直播期間全程都係影住Steven同大仔玩。
直播期間全程都係影住Steven同大仔玩。（圖片來源：[email protected]__mama）

早前傳出雯雯懷第三胎，不少網民畀嬲嬲

張致恒
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
張致恒
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
張致恒
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
張致恒
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
張致恒與雯雯兩年抱兩，一家三口不時晒幸福。
張致恒與雯雯兩年抱兩，一家四口不時晒幸福。（圖片來源：[email protected]_mama）

睇返早前嘅報道：

張致恒返港後過完「家庭日」隔幾日就話離婚

2022年1月27日，雯雯突然在IG限時動態上寫道：「分開不代表完結，只是讓大家過得更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福。」而Steven暫時未有回應。其實早前張致恒有一段時間北上搵銀，需與家人分隔兩地，不過近日他已經返咗香港，日前雯雯更曾於IG分享Steven與兩個仔仔到公園玩的影片，睇落相當溫馨。再數遠少少，張致恒在12月身在內地時，亦有透過IG寫下想念家人的心情，更分享了雯雯和兩個囝囝在香港過聖誕的相片並寫下：「辛苦老婆喺屋企為我睇住頭家，老公會呀我（老公我會）好努力工作，希望下年聖誕節可以一家人一齊過，我愛你啊老婆。」事隔才大約一個月，估唔到雯雯突然表示「離婚」，當時令人相當驚訝。

張致恒 兩日前雯雯在IG分享的影片，見到Steven同大仔一齊玩得好開心。
兩日前雯雯在IG分享的影片，見到Steven同大仔一齊玩得好開心。（圖片來源：[email protected]__mama）
張致恒 Steven慈父上身同阿仔玩滑梯。
Steven慈父上身同阿仔玩滑梯。（圖片來源：[email protected]__mama）
張致恒 Steven 幫手推車，做個負責任嘅父親！
Steven 幫手推車，做個負責任嘅父親！（圖片來源：[email protected]__mama）
張致恒 雯雯突然在IG限時動態感性發文。
雯雯2021年在IG限時動態感性發文。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒近月北上工作，留低老婆雯雯全力湊仔。
張致恒早排北上工作，留低老婆雯雯全力湊仔。（圖片來源：[email protected]
張致恒透過經理人表示雯雯近日心情很差。
張致恒透過經理人表示雯雯近日心情很差。（圖片來源：[email protected]

直播中途雯雯殺出

其實在「關係結束」發生之前，在一次張致恒玩抖音直播中途曾經出現老婆雯雯突然留言：「打畀我！」據說當時張致恒匆匆唱埋首歌就收檔，應該是急住回雯雯電話，老婆要踩入直播搵人，應該都好大件事。

身在內地的張致恒，原來仲有心情玩抖音直播。
身在內地的張致恒，原來仲有心情玩抖音直播。（圖片來源：抖音@張致恒）
網民在討論區爆料，指張致恒玩抖音直播時，佢老婆雯雯突然踩場。
網民在討論區爆料，指張致恒玩抖音直播時，佢老婆雯雯突然踩場。（圖片來源：Facebook討論區截圖）
在香港撈唔掂，張致恒近年返內地搵人仔。
在香港撈唔掂，張致恒近年返內地搵人仔。（圖片來源：微博@張致恒steven）

人妻人母唔易做

全職媽媽從來都唔易做，雯雯既要照顧只有2歲的天寶和1歲的天牧，還要擔心老公張致恒，相信身心都疲累，其實她亦曾在社交網寫文訴辛酸，她說：「生咗小朋友嘅媽媽，有冇發現自己愈嚟愈冇存在感，亦都唔知道自己嘅存在價值喺邊。呢兩日我簡直係崩潰狀態，照顧住兩個小朋友，再加上好多屋企唔同嘅突發事，再加埋自己病得好犀利，無論係心理身體生理都完全錯晒。上呼吸道炎，如果除咗長期戴口罩，有其他辦法唔會傳到畀屋企就好。」

張致恒 雯雯日前大呻做全職媽媽的辛酸。
雯雯日前大呻做全職媽媽的辛酸。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 雯雯留言表示自己愈來愈冇存在感，為照顧屋企已去到崩潰狀態。
雯雯留言表示自己愈來愈冇存在感，為照顧屋企已去到崩潰狀態。（圖片來源：[email protected]_mama）
張致恒 雯雯近日要照顧兩個仔，自己病埋仲要處理家事，非常淒涼。
雯雯近日要照顧兩個仔，自己病埋仲要處理家事，非常淒涼。（圖片來源：[email protected]_mama）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_mama

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