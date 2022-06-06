張致恒細仔早產要插胃喉 老婆雯雯呻日子過得唔容易
張致恒第3條King出世
昨日（6月5日）張致恒老婆雯雯在社交網宣布BB終於出世，她留言：「單一句說話，最近係我身上變得一啲都唔容易，《身體健康，係身邊已足夠》。提早一個月見面，但只係見了一秒，就要分開，呢段日子，的確過得唔容易，每日望住你咁細個就要插胃口（喉），一直堅持相信會有奇迹，終於等到好消息，你快可以回家了，你要加油！珍惜，生活上每一個細節，好多嘢不是理所當然，好好享受擁有嘅每一秒。」
張致恒自爆第三胎性氏
張致恒自從箍煲成功留港照顧頭家，工作量有目共睹，老婆預產期又將近，他不時大晒溫馨家庭照，早前在社交平台上載在家中為大仔天寶3歲生日慶生的照片，並留言表示：「寶寶3歲生日啦，話咁快就3歲啦，希望三兄弟可以和睦相處，健健康康咁樣我就心滿意足！我愛你啊張天寶﹗兩兄弟討論點樣去整爛咗蛋糕！」一句「三兄弟」自爆老婆呢胎都係仔，儲齊三條King，真係養到咩？張致恒為了不想聽到唔啱聽的留言，把留言功能關閉。
張致恒雪上加霜
張致恒Steven年初與老婆雯雯鬧婚變，最後傾掂數又極速復合，更宣布再添新成員，被網民指關係唔好仲繼續生，影響下一代，張致恒與雯雯更反擊網友「窮有窮養」誓要組五口之家！一波未平，雯雯又在社交網爆Seed，今次唔係爆老公，係爆業主。
雯雯連環出po控訴
雯雯先後發了三篇限時動態，留言訴說業主無情：「日日睇新聞已經夠負面，但尋日收到嘅消息，完全令我崩潰成晚瞓唔到覺，一瞓着就彈起身喊！疫情嚴重到咁，周圍病菌，我又好快生，兩個仔又咁細，業主先話終止合約，我完全覺得好無助。」之後又話：「大公司就係大公司，打去求都無用，究竟出面咁嚴重，我又就生，帶住兩個咁細同啲狗，可以去邊先最安全。」其實呢啲事，都係交畀一家之主張致恒負責啦！
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張致恒 回應被離婚
早前張致恒老婆雯雯突然單方面公開表示「正式離婚了」，雖然張致恒身在香港，但他沒有即時蒲頭，反而事隔3日才在社交網回應，原來兩公婆耍花槍，張致恒話同老婆溝通完會繼續行下去，不過字裡行間指自己犯過唔同嘅錯，真係唔知佢今次衰乜。可圈可點的是張致恒的最後一句「一家五口好好咁樣愛下去」，兩公婆加兩個仔都係一家四口，所以惹來雯雯已懷第3胎的揣測。
網民問題幾乎有問必答
在IG直播全程影住「住家男」Steven湊住兩個小朋友，雖然雯雯全程冇露過面，但幾乎有問必答好畀面！當獲網友送祝福時，雯雯都連番多謝，不過並沒有透露過腹中塊肉的性別。至於被問到為何會突然間再度懷孕，Steven即以《世事如棋》憑歌寄意，仲話生多個都唔驚：「生兩個係攰，三個都係攰，不過聽聞女仔會文靜啲，陪呢個仔玩三個鐘唔識停。」另一方面，雯雯亦被問到早前提出離婚的事，她回答謂：「唔講啦，要講嘅都講咗。過年唔好講呢啲！不過的確有啲人，見到你唔好就好開心咁。」網民又問懷第三胎是否因為沒有避孕，雯雯亦表示：「呢個問題重要咩？無論如何都係一份福氣。（有勇氣！）冇勇氣㗎，但都係一份禮物嚟嘅。（驚冇書讀？）呢個世界冇絕路，轉變就得。」之後Steven仲補充話自己而家好多工開，叫網友唔使擔心！
早前傳出雯雯懷第三胎，不少網民畀嬲嬲
睇返早前嘅報道：
張致恒返港後過完「家庭日」隔幾日就話離婚
2022年1月27日，雯雯突然在IG限時動態上寫道：「分開不代表完結，只是讓大家過得更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福。」而Steven暫時未有回應。其實早前張致恒有一段時間北上搵銀，需與家人分隔兩地，不過近日他已經返咗香港，日前雯雯更曾於IG分享Steven與兩個仔仔到公園玩的影片，睇落相當溫馨。再數遠少少，張致恒在12月身在內地時，亦有透過IG寫下想念家人的心情，更分享了雯雯和兩個囝囝在香港過聖誕的相片並寫下：「辛苦老婆喺屋企為我睇住頭家，老公會呀我（老公我會）好努力工作，希望下年聖誕節可以一家人一齊過，我愛你啊老婆。」事隔才大約一個月，估唔到雯雯突然表示「離婚」，當時令人相當驚訝。
直播中途雯雯殺出
其實在「關係結束」發生之前，在一次張致恒玩抖音直播中途曾經出現老婆雯雯突然留言：「打畀我！」據說當時張致恒匆匆唱埋首歌就收檔，應該是急住回雯雯電話，老婆要踩入直播搵人，應該都好大件事。
人妻人母唔易做
全職媽媽從來都唔易做，雯雯既要照顧只有2歲的天寶和1歲的天牧，還要擔心老公張致恒，相信身心都疲累，其實她亦曾在社交網寫文訴辛酸，她說：「生咗小朋友嘅媽媽，有冇發現自己愈嚟愈冇存在感，亦都唔知道自己嘅存在價值喺邊。呢兩日我簡直係崩潰狀態，照顧住兩個小朋友，再加上好多屋企唔同嘅突發事，再加埋自己病得好犀利，無論係心理身體生理都完全錯晒。上呼吸道炎，如果除咗長期戴口罩，有其他辦法唔會傳到畀屋企就好。」