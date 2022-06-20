張致恒認生3胎壓力大擬結紮兼轉做幕後 親解當日「離婚」之迷
張致恆 稱太太雯雯生第3胎狂流血
對於網友「已經咁窮，點解仲要再生？」、「點解唔結紮？」等質問，雯雯曾回應：「窮唔代表冇資格生仔，上天送嘅禮物，一定有佢嘅原因，窮有窮養，最緊要小朋友開心！」獲網友大讚她EQ好高！近日張致恒罕有接受傳媒訪問，就直言正在考慮做結紮手術，原因係今次生第3胎是在意料之外，而且過程好驚險，太太雯雯在生產前突然流好多血，要Call白車入院輸血，BB更因為可能腸發炎而要留院數個星期，幸好最後平安無事。
獲投資者賞識 與內地製作人合寫劇本
張致恒續指要養3個仔壓力好大，因為3個仔都要飲奶粉，2、3日就要開一罐，而且小朋友用品特別貴，他每次見到囝囝合用的都會買咗先，仲要最好同唔係二手嘢，不過玩具同衫就可以幾兄弟輪住玩、輪住著。自知幕前形象難洗底，為養家張致恒計劃轉做幕後，他透露早前已和內地製作人合作寫劇本，並已得到投資者支持。
回應太太公開表示離婚
太太雯雯亦表示想外出打工幫補家計，但又擔心家傭一人難以照顧3名幼子及3隻愛犬，故正陷於兩難局面。至於早前太太在社交網暗示離婚，張致恒就解釋當時太太只是因為3年來不停懷孕而影響情緒。
對囝囝被其「渣男」標籤拖累感愧疚
張致恒表示現在忙湊仔同時忙搵食，加上失眠困擾，每日只能睡4至5小時，但見到囝囝安穩長大，令他覺得再辛苦都值得。講到對囝囝最大愧疚，他表示自己都捱過窮，因此曾承諾畀囝囝做「富二代」，但可惜囝囝反而被他的「渣男」標籤拖累，早前大仔申請入讀幼稚園時，就疑因此被拒。他直言曾試過出街被人指住鬧「渣男」，始終自己係公眾人物，但令到老婆唔開心，唔關事嘅仔又硬食，就令他倍感愧疚。
重溫張致恒雪上加霜 被業主迫遷
張致恒Steven年初與老婆雯雯鬧婚變，最後傾掂數又極速復合，更宣布再添新成員，被網民指關係唔好仲繼續生，影響下一代，張致恒與雯雯更反擊網友「窮有窮養」誓要組五口之家！一波未平，今年4月雯雯又在社交網爆Seed，今次唔係爆老公，係爆業主。
雯雯連環出po控訴
雯雯先後發了三篇限時動態，留言訴說業主無情：「日日睇新聞已經夠負面，但尋日收到嘅消息，完全令我崩潰成晚瞓唔到覺，一瞓着就彈起身喊！疫情嚴重到咁，周圍病菌，我又好快生，兩個仔又咁細，業主先話終止合約，我完全覺得好無助。」之後又話：「大公司就係大公司，打去求都無用，究竟出面咁嚴重，我又就生，帶住兩個咁細同啲狗，可以去邊先最安全。」其實呢啲事，都係交畀一家之主張致恒負責啦！
張致恒 回應被離婚
早前張致恒老婆雯雯突然單方面公開表示「正式離婚了」，雖然張致恒身在香港，但他沒有即時蒲頭，反而事隔3日才在社交網回應，原來兩公婆耍花槍，張致恒話同老婆溝通完會繼續行下去，不過字裡行間指自己犯過唔同嘅錯，真係唔知佢今次衰乜。可圈可點的是張致恒的最後一句「一家五口好好咁樣愛下去」，兩公婆加兩個仔都係一家四口，所以惹來雯雯已懷第3胎的揣測。
第5位家庭成員現真身！
張致恒所指的「一家五口」，真是耐人尋味，有指雯雯的近照著鬆身裙孕味濃，有第3胎都唔奇，不過網民更議論紛紛，直指張致恒唔應該再生第3胎，其後雯雯就在社交網上載了近日為其哥基愛犬慶祝6歲生日的照片，一直視愛犬如己出。正當大家都以為「一家五口，計埋隻狗」嘅時候，雯雯在大年初二突然開直播，更加自揭已經懷孕5個月！
網民問題幾乎有問必答
在IG直播全程影住「住家男」Steven湊住兩個小朋友，雖然雯雯全程冇露過面，但幾乎有問必答好畀面！當獲網友送祝福時，雯雯都連番多謝，不過並沒有透露過腹中塊肉的性別。至於被問到為何會突然間再度懷孕，Steven即以《世事如棋》憑歌寄意，仲話生多個都唔驚：「生兩個係攰，三個都係攰，不過聽聞女仔會文靜啲，陪呢個仔玩三個鐘唔識停。」另一方面，雯雯亦被問到早前提出離婚的事，她回答謂：「唔講啦，要講嘅都講咗。過年唔好講呢啲！不過的確有啲人，見到你唔好就好開心咁。」網民又問懷第三胎是否因為沒有避孕，雯雯亦表示：「呢個問題重要咩？無論如何都係一份福氣。（有勇氣！）冇勇氣㗎，但都係一份禮物嚟嘅。（驚冇書讀？）呢個世界冇絕路，轉變就得。」之後Steven仲補充話自己而家好多工開，叫網友唔使擔心！
張致恒為愛兒報讀幼稚園遭歧視
正所謂「禍不及妻兒」，但總是有人會將兩者聯想起來，全因張致恒3歲兒子張天寶已到可入讀幼稚園之年，作為爸爸的張致恒當然要為愛兒尋找心儀的學校，但當張致恒為仔仔報名時，卻遭到學校校長歧視，令張致恒大為氣憤，更在社交網上發文表示：「其實真係好嬲，雖然我係曾經犯過好多錯，大家唔原諒我唔緊要，但係點解我同個仔去報名幼稚園要畀個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？有一個咁樣嘅爸爸就唔可以係呢個社會立足嗎？你作為一個幼稚園嘅校長講到自己唔會放過任何一個教小朋友嘅機會，就要講到明因為我嘅原因唔畀我個仔機會讀書嗎？ 邊間幼稚園我就唔講啦，費事話我影響佢名氣！」
網友鬧爆：唔係歧視，係驚你冇錢交學費
張致恒的貼文一出，有不少媒體報導，網友看到後也紛紛留言直指張致恒自己所犯的過錯，現已累到下一代：「唔係歧視，係驚你冇錢交學費，或者驚有人去幼稚園追債」、「自己累咗個仔，仲好意思攞出嚟講」、「驚佢欠學費唔肯交」、「一向都係父債子還㗎啦。唔係未聽過呀」、「信用評價丫，大佬。影響三代」、「與其指責人歧視，不如檢討吓自己點解畀人感覺不可信～ 禍害個仔嘅係身為人父嘅自己囉～」等等。
雯雯：佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯
張致恒太太雯雯看到廣大網友都大鬧她的老公張致恒，即在其社交網上列出十個重點來反擊網友，為老公出頭：
雯雯留言全文：
1. 我個仔冇報任何名校。
2. 我個仔冇報任何喺九龍塘嘅學校 。
3. 我個仔係未做任何學校嘅面試。
4. 身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯，咁樣並唔代表佢個仔一樣會犯呢個錯。
5. 我個仔只有兩歲半，佢將來會係一個點樣嘅人冇人可以預知，所以冇人有資格去批評佢。
6. 如果一個小朋友連面試都未面，個校長就話唔收，咁樣會唔會太過有問題。
7. 我哋從來冇渴望過一定要入呢間學校，冇接觸過個小朋友就話唔收，我都唔會想我小朋友讀一間咁樣嘅學校。
8. 你哋全部都只係睇表面，只係喺度停留係一件2019年發生嘅事，而家都已經2021年，如果呢段時間你哋係有喺張致恒身邊同佢相處，兩年後嘅佢係一個點樣嘅人，你就有資格去講，但係如果你仲停留喺兩年前，咁不如你而家了解咗先去評論咁多嘢。
9. 我哋係窮，但係並唔代表我個小朋友冇資格去讀書。
10. 我係唔會畀任何一個機會有人可以去傷害我嘅小朋友！