張致恒認生3胎壓力大擬結紮兼轉做幕後 親解當日「離婚」之迷

曾經有網友在社交網質問張致恒（Steven）太太雯雯：「已經咁窮，點解仲要再生？」、「點解唔結紮？」等，當時雯雯的回應獲網友大讚她EQ好高！近日張致恒罕有接受傳媒訪問，更親自回應結紮問題，直言生今次生第3胎係一個意外，更為他帶來好大壓力，因此他亦正在考慮做結紮手術！