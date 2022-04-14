張致恒回應捲入奀星食粉絲事件 自爆集齊3條King 愈窮愈見仔

張致恒Steven年初與老婆雯雯離婚唔成極速復合，仲戲劇性迎接第三胎，之後雯雯再自爆被業主迫遷，大住肚勁崩潰，絕對是貧賤夫婦百事哀的真人版。近日口罩小姐李文潔Liz擔任《戀講嘢》嘉賓，透露曾同奀星歌手拍拖的慘痛經歷，張致恒又傳與事件有關，他嬲到在社交網公開回應，問點解要屈佢？趁住大仔天寶3歲生日，張致恒自爆第三胎都係仔，真係愈窮愈見仔。