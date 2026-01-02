《中音3》亞軍張與辰亞博開騷！台上哽咽讀信自揭21年辛酸史
跨年夜感觸爆喊 讀信揭21年辛酸
演唱會以「大宇宙」為主題，張與辰在神秘幽暗的燈光下登場，以主題曲《NOVARA》揭開序幕，瞬間炒熱氣氛。然而，在演唱會中段，他突然拿出預備好的一封信，坦言是寫給自己的鼓勵。當他讀出信中內容，回望自己經歷低谷、重拾光芒的音樂路時，不禁悲從中來，在台上哽咽落淚。他感觸表示，追尋了21年的歌手夢，竟然在2025這一年內全部實現，衷心感謝一路以來幫助他的公司團隊、合作伙伴，以及一班不離不棄的粉絲。他更向歌迷許下承諾，未來會繼續努力創作，延續音樂路上的「無限可能」。
聲夢Aska張馳豪驚喜現身 合唱Uptown Funk掀高潮
演唱會除了感人環節，亦有驚喜嘉賓助陣！聲夢唱將Aska張馳豪突然現身舞台，引來全場尖叫。兩人合體跳唱英文快歌《Uptown Funk》，默契十足的舞步與和聲瞬間點燃全場氣氛。Aska隨後更獨自表演其個人作品《Dirty Rhythm》，大騷精湛舞技，讓台下觀眾歡呼聲不斷。此外，張與辰也設立了致敬偶像環節，深情演繹了李玟、梅艷芳、張國榮及四大天王的經典金曲，向一眾樂壇前輩致敬，展現實力唱功。
2025年事業大爆發 一年兩度開個唱
張與辰自參加《中年好聲音3》奪得亞軍後，人氣一時無兩，事業迎來大爆發。這次《The Novara Ball》跨年演唱會，已經是他在2025年內舉辦的第二次個人演唱會，成績斐然，足見其受歡迎程度。正因為等待了21年才迎來事業高峰，難怪他在台上讀出鼓勵自己的信時會百感交集，將多年的辛酸與感恩之情一次過釋放，場面真摯動人。
圈中好友台下力撐 陳松伶陳友樂小姐齊現身
張與辰在圈中人緣甚佳，當晚台下同樣星光熠熠。除了母親及家人外，《中年好聲音3》的一班戰友金凱、曹越、陸東成，以及圈中好友陳松伶、陳友、樂易玲等都專程到場支持。臨近零時，張與辰帶領全場觀眾及台下嘉賓一同倒數，氣氛達至頂點！踏入2026年後，他隨即送上近20分鐘的勁歌熱舞Medley，接連唱爆《My Buddy》、《獨家試唱》、《大日子》等多首快歌，台下觀眾紛紛起身狂歡，將亞博館變成一片星光燈海。最後，演唱會在舞台上空綻放的璀璨煙火中圓滿落幕。