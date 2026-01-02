《中音3》亞軍張與辰亞博開騷！台上哽咽讀信自揭21年辛酸史

《中年好聲音3》亞軍張與辰人氣高企，前晚（12月31日）於亞洲國際博覽館舉行《The Novara Ball》跨年演唱會，與萬名「辰粉」一同迎接2026年！張與辰由晚上9點半唱足近三小時，氣氛熾熱，惟演唱會中段他拿出寫給自己的一封信時，竟在台上感觸哽咽落淚，場面令人心酸。究竟信中寫了甚麼，令他在萬人面前情緒崩潰？