《中年好聲音3》亞軍張與辰專訪爆喊！驚揭摯愛全家意外亡心碎內幕 「我永遠冇機會同佢講…」
張與辰痛揭一生遺憾 摯愛人間蒸發驚見報紙死訊
張與辰在專訪中憶述，當年在一間紅酒吧駐唱時，與一位女侍應互生情愫，兩人經常鬥嘴，儼如一對歡喜冤家。他坦言當時已心動，卻因自卑而不敢踏出第一步，心想「若果佢真係鍾意我就會同我講」。後來酒吧結業，兩人一度失聯，緣份卻讓他們在桌球室重遇。正當關係有望升溫之際，對方卻突然人間蒸發，連續數天失聯。張與辰當時還以為是自己自作多情，對方不想再理他，直到結他手朋友拿著一份報紙給他看，他才驚悉殘酷真相——她與家人已在一場意外中不幸離世。憶及此事，張與辰當場淚崩，痛心疾首：「呢個係我人生一個好大遺憾，我覺得我係爭咗佢，因為我唔知佢係咪真係鍾意我，同埋我冇及時話畀佢知道我鍾意佢，就係因為我冇表達到而令到呢件事永遠都冇機會再同佢講。」這段經歷成為他心中永恆的傷疤，也讓他對感情事不再強求。
張與辰自揭童年陰影 遭欺凌「舞女唔識教仔」
張與辰之所以在感情中如此被動自卑，源於其破碎的童年。他透露，父親在他年幼時因欠下巨額賭債而離家，由擔任駐唱歌手的母親獨力撫養。在當年保守的社會風氣下，母親的職業飽受歧視，鄰居閒言閒語，甚至罵她是「舞女唔識教仔」。這些惡毒的標籤跟隨他到學校，讓他成為同學霸凌的對象，嘲諷他「冇阿爸，佢媽咪係做舞女，唔好同佢玩」，導致他童年幾乎沒有朋友。為了躲避債主，他與家人更是不斷搬家，整個西馬都住遍。成長的經歷加上長大後的挫折，令他自信心極低，常常覺得自己不配擁有美好的事物，無論是音樂還是愛情，這種心態也間接造成了他一生的遺憾。
恩師戴佩妮雪中送炭 張與辰曾患抑鬱險自殺
音樂路上波折重重，加上童年陰影與感情創傷，張與辰坦言曾一度患上抑鬱症，情況極其嚴重。他回憶當時情緒極不穩定，經常無故發怒，將負面情緒發洩在朋友身上，甚至出現被害妄想，覺得身邊人對他都有企圖。他最差時曾試過服用8粒安眠藥都無法入睡，甚至出現自殘行為，直言「嗰段期間係好危險」。幸好身邊有一班不離不棄的朋友，其中恩師戴佩妮更是將他從深淵拉出來的貴人。戴佩妮主動致電關心，更借錢給他交租，並親自指導他寫歌，教他如何靠作品賺取收入維持生活。張與辰感激地說：「佢真係花咗好多心思，逐首歌話畀我知邊度寫得唔好。」正是這份無私的幫助，讓他重新振作，走出了人生最黑暗的時期。
張與辰視《中3》為最後機會 成功摘銀告慰母親
在音樂路上掙扎多年，張與辰曾一度心灰意冷，打算在2026年便放棄音樂夢，返回馬來西亞接手家族生意。沒想到，就在他準備放棄之際，朋友鼓勵他參加《中年好聲音3》，並在報名截止前最後一刻將表格傳給他，意外為他的人生迎來轉機。他坦言參賽時只抱著做好每一首歌的心態，從沒想過輸贏，最終卻一路過關斬將，勇奪亞軍，為自己交出一張亮麗的成績單。如今事業終於起飛，張與辰表示最高興的，是能讓母親感到安慰，「我可以喺一個咁大嘅舞台畀佢見到我嘅成績，呢一刻嘅我係好開心，亦都畀佢睇到張與辰咁多年嚟嘅變化，一直有裝備好自己，唔使再令佢擔心。」他期望用自己的生命故事，影響更多人，傳遞正能量。