《中年好聲音3》亞軍張與辰專訪爆喊！驚揭摯愛全家意外亡心碎內幕 「我永遠冇機會同佢講…」

《中年好聲音3》亞軍張與辰憑實力唱功人氣急升，近日推出新歌《深海》並接受專訪，竟罕有地在鏡頭前崩潰爆喊！他親揭一段塵封心底的悲痛往事，坦言因被動和自卑，錯過向摯愛表白，未料對方竟全家遭遇意外離世，天人永隔，成為他一生無法彌補的遺憾。究竟這段痛徹心扉的經歷，如何改變了他的一生？