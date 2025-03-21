中年好聲音3｜張與辰改名參賽惹關注 勵志背景公開 用真誠打動觀眾

TVB《中年好聲音3》的大熱參賽者之一「男大魔王」張與辰，憑藉比賽中多次展現的神級哭腔，唱出動人心弦的歌曲，人氣飆升。然而，這位在2018年正式改名的歌手，自參賽以來一直非常介意別人提及他的舊名，甚至因此引發網民與粉絲之間討論。