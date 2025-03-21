中年好聲音3｜張與辰改名參賽惹關注 勵志背景公開 用真誠打動觀眾
張與辰改名參賽 盼眾人勿提舊名
張與辰原名為張祖誠，並曾經2007年發行首張EP《回來》，曾任唱片製作人、作曲及填詞人，活躍於馬來西亞、台灣等地，直至2018年才正式改名為張與辰。張與辰自從參賽以來，一直都很介意網民提起舊名，更曾經留言呼籲大家：
「真係好多謝咁關注我的近況同埋過去的經歷。但是否可以俾返D尊重叫返我張與辰。你鐘意點鬧點講點吹我真係無所謂，但我真係唔鐘意亂叫我其他名。」
舊名風波惹來網民與粉絲罵戰
不少網民都不知道張與辰介意別人叫其舊名張祖誠，經常在社交平台討論張與辰舊名，仲有網民狠指張與辰改名後都半紅不黑，惹來粉絲們留言反駁護主：「膚淺！ 唔好成日將自己個標準套落人哋度」、「人家已經說了，你不要亂叫他的名字！ 討論歌可以，討論人家的名字，幹什麼！」、「個名咁需要去討論咩？我淨係知我好鍾意與辰」、「現在只有張與辰，ok?」等。
改名前曾隔空支持2017年香港同志遊行
2017年，張祖誠以本名拍攝影片，號召支持香港同志遊行。2019年，他創作了歌曲《一樣》，為全球受歧視的弱勢群體發聲，包括LGBTQ及因個人喜好而被社會排斥的族群，強調「愛」不應成為排擠與歧視的理由。他曾說：「恐懼源於不理解，去除所愛對象後，愛的本質無異，它是天生的能力，而非選擇，信仰愛不該被用作攻擊武器。」《一樣》深受同志群體喜愛。
自小被歧視欺淩 出歌鼓舞他人
張與辰成長於單親家庭，母親對他的影響至深。母親不僅教他唱歌，還給予他無盡的愛與關懷。張與辰對母親心存感恩，曾為她創作一首組曲，以此表達謝意。2019年，他在接受檳城報紙採訪時透露，父親嗜賭導致家庭破裂，母親為了維持生計在紅包場駐唱，卻被鄰居歧視，說「唱歌的女人不正派」。他也因此遭到同學欺凌，曾被綁在籃球架上、課本被撕毀，甚至一度傳出患有重度抑鬱症。他向記者表示，那些不快已成過去，並將被欺凌的經歷寫進歌曲《黑白》，以此激勵他人也鼓舞自己。
曾惹整容傳聞
張與辰曾經惹來整容傳聞，就連網上熱門搜尋關鍵詞都是「張與辰整容」，但回顧他多年來的紀錄，臉型變化並不明顯。張與辰身高182公分，賦予他在舞台上挺拔的姿態。為了在鏡頭前展現更帥氣的形象，他曾透過健身和飲食管理，成功減去8公斤，體重降至66公斤，加上造型打扮同以前有分別，外貌有出入都好正常。