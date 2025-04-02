中年好聲音3丨張與辰發長文感激粉絲無條件支持 為1窩心舉動淚崩
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《中年好聲音3》中，來自馬來西亞被封「男大魔王」張與辰憑出色唱功成為大熱門，有望入選三甲。最新一集，他同周吉佩自彈自唱《光輝歲月》，用電子鋼琴同電子結他帶動氣氛，獲評判讚賞奪94分佳績 。
14強見面會粉絲連夜排隊 張與辰感動喊心疼
早前TVB舉辦《中年好聲音3》14強見面會，張與辰喺社交平台分享多張活動相片，並真摯感謝粉絲嘅無私支持，話：「首先好多謝我的後援會『與辰同行』半夜1:30就已經到達現場排隊拿靚位。知道你哋帶埋帳幕去打地鋪我真係好感動又好心疼🥺」又叫大家唔好咁辛苦，他會親自過來同粉絲見面、影相。
張與辰拆禮物讀信淚崩
張與辰仲晒出粉絲送贈嘅禮物，並讚揚後援會嘅用心，也對粉絲嘅用心準備感激萬分，同時叮囑大家唔使過分花費，展現貼心一面。佢透露，每次拆開粉絲禮物同閱讀佢哋寫嘅信時，都會感動到淚流滿面：「呢次以為會忍住但都係失敗了，我好感激你哋願意咁信任我，同我分享好多你哋的生命故事。『人生中有歡喜、難免亦常有淚』所有經歷過的唔開心同挫折，都會成就了今日的自己，人永遠不停地成長，哪怕今日已經達到中年，大家都一樣係學習緊點樣去『做人』。」佢嘅真情流露同對人生嘅感悟，深深打動咗粉絲同網友。
張與辰：好感動我可以成為你哋家人
張與辰感恩自己能得到大家嘅厚愛，並希望用音樂回饋支持者：「我好感動我可以成為你哋的家人，你哋生活裡的一份子，亦都好開心我的音樂可以為你哋療傷，我的傻笑可以帶俾你哋歡樂。我好希望接落黎的日子我可以繼續陪伴住大家，分享你哋的喜怒哀樂，一頁一頁咁寫下每一段美麗的故事。」佢將音樂視為同粉絲連繫嘅橋樑，期盼未來繼續同行，譜寫更多動人篇章，溫暖話語令人感受到佢嘅真誠與熱情。
圖片來源：張與辰 Vic@Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期