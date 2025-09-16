《中年3》亞軍張與辰自揭道士世家！深夜公路遭「絲襪笠頭鬼」緊貼飄浮 憶述恐怖一幕嚇窒全場
《中年好聲音3》亞軍張與辰昨晚（15日）現身靈異節目《直播靈接觸》，竟自揭驚人背景，原來他出身於道士世家，天生擁有靈異體質！他在節目中分享多個親身經歷，其中最令人毛骨悚然的是，他曾在馬來西亞深夜開車時，於高速公路上被一隻「絲襪笠頭鬼」緊貼車窗追逐，場面極度心寒。究竟他當時如何脫險？而他遇過最離奇的事件，結局更令人意想不到。
張與辰憶述最驚險經歷 高速公路遭靈體追逐
張與辰在節目中回憶起發生在2003年、最驚險的一次撞鬼經歷。當時他仍在馬來西亞擔任駐場歌手，一晚收工後如常開車接朋友離開，當駛上高速公路時，竟赫然發現路中心站著一個「人」。他憶述：「當然係扭軚避開佢，朋友仲問我咩事，咁我知嗰個一定唔係人。」本以為已經避開，但恐怖的事情才剛開始，張與辰從倒後鏡中驚見該物體竟慢慢轉身追上來！經過一輪追逐，他以為已成功擺脫，殊不知右邊突然傳來一陣寒意，他驚恐地說：「忽然feel到右手邊好凍，跟住望出窗見到件靈體貼住架車飄，嗰樣好似戴咗絲襪咁。」這恐怖畫面讓他畢生難忘，好不容易回到家後，更是大病了好幾天。
2004年參賽遇怪事 張與辰酒店房半夜鬼敲門
除了驚險的追逐，張與辰還分享了一段發生在2004年的搞笑又詭異的經歷。當年他在馬來西亞參加歌唱比賽，與另外四名參賽者同住一間套房。睡到半夜，他與房友被一陣敲門聲驚醒，起初以為是睡在大廳的參賽者，但打開門卻發現他們都在熟睡。然而，敲門聲並未停止，更從單手敲門演變成雙手狂敲，最後甚至變成了尖銳的「抓門」聲！正當房友嚇得整晚無法入睡時，張與辰的反應卻出人意表，他笑說：「同房參賽者成晚都瞓唔到，我最後瞓着咗，因為太攰頂唔順。」超強的睡意竟戰勝了恐懼，讓現場主持哭笑不得。
張與辰天生靈異體質 自揭出身道士世家
張與辰解釋，自己之所以有這種特殊體質，可能與家庭背景有關。他自揭出身道士世家，從8、9歲起就能感受到靈體的存在：「以前爸爸做道士會幫人開壇，請神明上身幫人問事、醫病，唔知係咪因為咁，令我有呢類體質。我會睇到、聞到，係聽唔到。」他透露，靈體通常會發出腐爛的氣味，因此朋友們去酒店等地方，都會先讓他進房「探測」一圈。不過，張與辰也提到，自從三年前成為基督徒後，這份特別的「靈力」就已經消失，為他的靈異故事畫上一個意想不到的句號。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期