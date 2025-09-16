《中年3》亞軍張與辰自揭道士世家！深夜公路遭「絲襪笠頭鬼」緊貼飄浮 憶述恐怖一幕嚇窒全場

《中年好聲音3》亞軍張與辰昨晚（15日）現身靈異節目《直播靈接觸》，竟自揭驚人背景，原來他出身於道士世家，天生擁有靈異體質！他在節目中分享多個親身經歷，其中最令人毛骨悚然的是，他曾在馬來西亞深夜開車時，於高速公路上被一隻「絲襪笠頭鬼」緊貼車窗追逐，場面極度心寒。究竟他當時如何脫險？而他遇過最離奇的事件，結局更令人意想不到。