歌手張與辰連奪兩大獎！｜突宣布跨界做「教煮」？自爆為食想主持飲食節目
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歌手張與辰昨晚（26日）在頒獎禮上連奪兩項大獎，事業再創高峰！正當外界以為他會專注音樂發展時，他竟在訪問中驚爆想跨界挑戰做「教煮」，更自認是為食之人，場面驚喜。究竟這位音樂才子背後隱藏著怎樣的廚師夢？
張與辰昨晚盛裝領獎 榮獲年度創意人物大獎
在昨日於香港珠海學院舉行的第三屆創意產業創新年度大獎頒獎禮上，歌手張與辰成為焦點之一。他憑藉在音樂領域上的不斷創新與突破，成功榮獲「創意產業年度創意人物大獎」和「創意產業創新大獎（音樂）」兩大殊榮。當晚他盛裝出席，從頒獎嘉賓手上接過獎座時，臉上難掩興奮之情，成為全場焦點。
張與辰親解教煮夢：「我太鍾意食！」
獲獎後張與辰接受訪問，他坦言會繼續督促自己，挑戰跨領域工作，更語出驚人地透露自己的下一步大計。他笑言自己最想主持煮食節目，並直接道出原因：「因為我太鍾意食，同埋都識得煮少少，希望學習多啲、煮多啲，睇吓可以喺飲食界玩出啲乜嘢新嘅花樣。」一番話展現出他對飲食界的濃厚興趣與野心。
粉絲力撐張與辰轉型：「期待新節目！」
張與辰想做「教煮」的消息曝光後，粉絲反應極之熱烈，紛紛留言表示支持。不少粉絲力撐偶像轉型：「支持！唱得又煮得，完美男人！」、「好想睇張與辰煮嘢食，一定好有型！」、「快啲開節目啦，已經準備好做觀眾！」、「估唔到佢仲識煮嘢食，太多才多藝了！」、「期待張與辰嘅新節目，一定會追睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期