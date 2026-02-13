張與辰拍MV首度爆喊！｜與女神李芷晴演情侶 結局留白引網民揣測

最新娛聞
東方新地

廣告

Vic張與辰最近為新歌《獨居的儀式感》拍攝MV，竟在鏡頭前真情流露，獻出多個「第一次」！他不但首次在MV中崩潰爆喊，更邀得女神李芷晴擔任女主角，獻出她的MV「處女作」。MV結局更刻意留白未交代分手原因，引發無限遐想，究竟拍攝時發生了甚麼事？

張與辰MV結局刻意留白 邀兩位女神演出

為配合歌曲的孤獨主題，MV故事講述一對情侶從甜蜜溫馨走到分手結局。然而，導演在處理分手一幕時，竟大膽採用「留白」手法，並無交代具體分手原因，為觀眾留下巨大的想像空間。究竟是時機不對，還是有其他難言之隱？這種開放式結局讓故事更添餘韻。而這次MV更破格邀請了兩位女主角，分別是女神李芷晴及賴佩琳，共同演繹這段揪心的愛情故事。

張與辰獻出螢幕第一次 爆喊嚇窒李芷晴

這次MV拍攝對張與辰和女主角李芷晴來說，都充滿了突破性的「第一次」！張與辰在拍攝一場情緒崩潰戲時，竟真情流露，在鏡頭前首度流下男兒淚，場面極具感染力。而這部作品更是女神李芷晴的MV「處女作」，她將寶貴的第一次獻給了張與辰。二人在MV中飾演甜蜜情侶，互動火花十足，從熱戀的甜蜜到分離的痛苦，情感演繹得相當到位，令觀眾看得非常投入。

張與辰親自設計Falala 神秘角色串連主角

除了演員的精彩演繹，MV中還有一位由張與辰親自設計的「特別嘉賓」——插畫角色“Falala”。這個可愛的角色在MV中擔任著串連男女主角的重要作用，成為二人關係中的一條無形紐帶。這是張與辰將音樂與視覺藝術相結合的一次新嘗試，可愛的Falala初登銀幕，不僅為MV增添了獨特的童話色彩，更成為故事中的一個重要記憶符號，為張與辰的音樂世界帶來更多亮點。

張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
張與辰 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 