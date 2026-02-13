張與辰拍MV首度爆喊！｜與女神李芷晴演情侶 結局留白引網民揣測

Vic張與辰最近為新歌《獨居的儀式感》拍攝MV，竟在鏡頭前真情流露，獻出多個「第一次」！他不但首次在MV中崩潰爆喊，更邀得女神李芷晴擔任女主角，獻出她的MV「處女作」。MV結局更刻意留白未交代分手原因，引發無限遐想，究竟拍攝時發生了甚麼事？