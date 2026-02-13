張與辰拍MV首度爆喊！｜與女神李芷晴演情侶 結局留白引網民揣測
廣告
Vic張與辰最近為新歌《獨居的儀式感》拍攝MV，竟在鏡頭前真情流露，獻出多個「第一次」！他不但首次在MV中崩潰爆喊，更邀得女神李芷晴擔任女主角，獻出她的MV「處女作」。MV結局更刻意留白未交代分手原因，引發無限遐想，究竟拍攝時發生了甚麼事？
張與辰MV結局刻意留白 邀兩位女神演出
為配合歌曲的孤獨主題，MV故事講述一對情侶從甜蜜溫馨走到分手結局。然而，導演在處理分手一幕時，竟大膽採用「留白」手法，並無交代具體分手原因，為觀眾留下巨大的想像空間。究竟是時機不對，還是有其他難言之隱？這種開放式結局讓故事更添餘韻。而這次MV更破格邀請了兩位女主角，分別是女神李芷晴及賴佩琳，共同演繹這段揪心的愛情故事。
張與辰獻出螢幕第一次 爆喊嚇窒李芷晴
這次MV拍攝對張與辰和女主角李芷晴來說，都充滿了突破性的「第一次」！張與辰在拍攝一場情緒崩潰戲時，竟真情流露，在鏡頭前首度流下男兒淚，場面極具感染力。而這部作品更是女神李芷晴的MV「處女作」，她將寶貴的第一次獻給了張與辰。二人在MV中飾演甜蜜情侶，互動火花十足，從熱戀的甜蜜到分離的痛苦，情感演繹得相當到位，令觀眾看得非常投入。
張與辰親自設計Falala 神秘角色串連主角
除了演員的精彩演繹，MV中還有一位由張與辰親自設計的「特別嘉賓」——插畫角色“Falala”。這個可愛的角色在MV中擔任著串連男女主角的重要作用，成為二人關係中的一條無形紐帶。這是張與辰將音樂與視覺藝術相結合的一次新嘗試，可愛的Falala初登銀幕，不僅為MV增添了獨特的童話色彩，更成為故事中的一個重要記憶符號，為張與辰的音樂世界帶來更多亮點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期