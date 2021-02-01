AA

激似彭于晏！張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱

東方新地 - 娛聞

劉嘉玲日前在社交網上載了一段唱K影片，片中她攬著一位小鮮肉獻唱張艾嘉的經典歌曲〈愛的代價〉，劉嘉玲更一邊唱K一邊興奮到擘大口兼送上「愛的抱抱」，原來這位小鮮肉正是張艾嘉的兒子王令塵（Oscar），網友都大讚他的樣貌激似台灣男神彭于晏！

文：東方新地｜圖：劉嘉玲及王令塵IG圖片

王令塵 小時候曾被綁架

影后張艾嘉跟富商王靖雄所生的獨子王令塵（Oscar）是位90後的年輕人，現年30歲，在約10歲時曾遭遇綁架，雖然最後被警方救出，但此後作風低調，於英國倫敦Chelsea College of Arts修讀空間設計畢業後，獨自到上海發展IT事業，2015年創立了「大陸版Instagram」主創手機程式，又曾進軍餐飲業，及與國際名牌合作設計手袋及限量版公仔等。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
劉嘉玲攬住好友張艾嘉的兒子王令塵膊頭，一齊合唱張艾嘉的經典歌〈愛的代價〉。

劉嘉玲與張艾嘉份屬好友，不時相約一齊行山，與張艾嘉兒子王令塵亦同樣有在內地發展時裝事業。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
唱唱吓王令塵忽然指住個著熒幕說「那是我！」原來係話佢都有份拍首歌MV，旁邊劉嘉玲睇到擘大個口，非常興奮。
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
網友都激讚王令塵貌似彭于晏！
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
唱完歌劉嘉玲更High爆向王令塵送上「愛的抱抱」。
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
王令塵小時候曾和母親張艾嘉一同拍攝〈愛的代價〉MV。（YouTube影片截圖）
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
王令塵與劉嘉玲同樣有在內地發展時裝事業，不時會在活動上遇上。

圈中多朋友

因為母親張艾嘉的關係，除了劉嘉玲外，王令塵還認識不少圈中朋友，包括彭于晏、王陽明、潘瑋柏、陳柏霖、房祖名、馮德倫、舒淇等。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
王令塵被網友指與彭于晏撞樣，原來兩人私底下勁Friend。
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
仲會一齊整蠱做怪！
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
早前王令塵在港與JW（王灝兒）及其男友葉韋彤行山偶遇發哥（周潤發），四人曾開心合照。（JW IG圖片）
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
王令塵和台灣男星陳柏霖亦經常相約聚會。
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
又不時和李璨琛在內地相聚。
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
與王陽明亦是好兄弟。
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
和房祖名由小時候至今已認識了廿多年。

疫情增進母子情

富商王靖雄是張艾嘉第二任老公，1990年張艾嘉爲王靖雄未婚産下兒子王令塵，翌年兩人才註冊結婚，至今已轉眼30年。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
圖右一為王令塵父親王靖雄。

張艾嘉早前曾在訪問中透露，去年因為疫情關係令她和兒子難得多了相聚時光，經常一齊行山、食飯、打麻雀。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
疫情令王令塵有更多時間留在家中陪伴母親張艾嘉。
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
王令塵指自己和母親都是直接溝通，沒有任何代溝。

王令塵早年在香港成長，但在2000年7月他9歲時，於上學途中被三名匪徒綁架並勒索1,500萬港元，幸好最後警方拘捕了三名匪徒，並成功救出了王令塵。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
小時候的王令塵。

王令塵 曾夜會超蓮

曾在英國修讀電影的王令塵，2013年爲母親張艾嘉作品《念念》擔任電影幕後，因而與女主角梁洛施（Isabella）傳出曾秘戀一年的绯聞。到了2014年王令塵跟中國官三代富千金程穎婕拍拖，至2016年初分手收場。其後王令塵又曾被本刊拍得在賭王四房千金何超盈介紹下，跟三房千金何超蓮共進晚飯。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
據知是次飯局是由何超盈（左一）和公關好友鄭紹康（右二）刻意安排，介紹王令塵（右一）跟超蓮認識。
張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
當晚超蓮與王令塵等人前後腳離開餐廳。

曾有報道指梁洛施同王令塵秘戀過一年， 李心潔更被指是兩人的紅娘，不過李心潔就話完全冇咁嘅事，張艾嘉亦代子否認绯聞。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
當年梁洛施（右二）久休復出拍張艾嘉作品《念念》，更簽約張艾嘉做經理人。

曾與王令塵拍拖約兩年的内地官三代程穎婕是一位中美混血兒，外祖父是中國國務院前副總理耿飈，王令塵和梁洛施傳绯聞後，程穎婕即在IG放上合照以宣示主權，有傳她曾和王令塵好兄弟王陽明拍拖，過去柯震東和蕭亞軒鬧情變時，有傳她一度介入。

張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
程穎婕在與王令塵拍拖期間上載過不少兩人放閃合照。（程穎婕IG圖片）

熱門文章

 