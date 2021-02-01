激似彭于晏！張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱

劉嘉玲日前在社交網上載了一段唱K影片，片中她攬著一位小鮮肉獻唱張艾嘉的經典歌曲〈愛的代價〉，劉嘉玲更一邊唱K一邊興奮到擘大口兼送上「愛的抱抱」，原來這位小鮮肉正是張艾嘉的兒子王令塵（Oscar），網友都大讚他的樣貌激似台灣男神彭于晏！

文：東方新地｜圖：劉嘉玲及王令塵IG圖片