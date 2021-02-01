激似彭于晏！張艾嘉囝囝王令塵孖劉嘉玲唱K兼送抱
文：東方新地｜圖：劉嘉玲及王令塵IG圖片
王令塵 小時候曾被綁架
影后張艾嘉跟富商王靖雄所生的獨子王令塵（Oscar）是位90後的年輕人，現年30歲，在約10歲時曾遭遇綁架，雖然最後被警方救出，但此後作風低調，於英國倫敦Chelsea College of Arts修讀空間設計畢業後，獨自到上海發展IT事業，2015年創立了「大陸版Instagram」主創手機程式，又曾進軍餐飲業，及與國際名牌合作設計手袋及限量版公仔等。
劉嘉玲與張艾嘉份屬好友，不時相約一齊行山，與張艾嘉兒子王令塵亦同樣有在內地發展時裝事業。
圈中多朋友
因為母親張艾嘉的關係，除了劉嘉玲外，王令塵還認識不少圈中朋友，包括彭于晏、王陽明、潘瑋柏、陳柏霖、房祖名、馮德倫、舒淇等。
疫情增進母子情
富商王靖雄是張艾嘉第二任老公，1990年張艾嘉爲王靖雄未婚産下兒子王令塵，翌年兩人才註冊結婚，至今已轉眼30年。
張艾嘉早前曾在訪問中透露，去年因為疫情關係令她和兒子難得多了相聚時光，經常一齊行山、食飯、打麻雀。
王令塵早年在香港成長，但在2000年7月他9歲時，於上學途中被三名匪徒綁架並勒索1,500萬港元，幸好最後警方拘捕了三名匪徒，並成功救出了王令塵。
王令塵 曾夜會超蓮
曾在英國修讀電影的王令塵，2013年爲母親張艾嘉作品《念念》擔任電影幕後，因而與女主角梁洛施（Isabella）傳出曾秘戀一年的绯聞。到了2014年王令塵跟中國官三代富千金程穎婕拍拖，至2016年初分手收場。其後王令塵又曾被本刊拍得在賭王四房千金何超盈介紹下，跟三房千金何超蓮共進晚飯。
曾有報道指梁洛施同王令塵秘戀過一年， 李心潔更被指是兩人的紅娘，不過李心潔就話完全冇咁嘅事，張艾嘉亦代子否認绯聞。
曾與王令塵拍拖約兩年的内地官三代程穎婕是一位中美混血兒，外祖父是中國國務院前副總理耿飈，王令塵和梁洛施傳绯聞後，程穎婕即在IG放上合照以宣示主權，有傳她曾和王令塵好兄弟王陽明拍拖，過去柯震東和蕭亞軒鬧情變時，有傳她一度介入。