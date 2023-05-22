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張茆來港18年終上車 豪晒過千呎清水灣新屋 當年激咀倪震一夜成名

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張茆（Miffty）08年被拍到倪震在蘭桂坊激咀而一夜成名，當年的城大校花被封「小三」、「狐狸精」，洗底多年嫁給葉問徒孫Nima King，先後誕下一子一女，近年更轉型做親子KOL，不時公開放閃。早前張茆在微博宣布收樓做業主，在香港生活18年終於擁有自己的安樂窩，過千呎大屋仲有個大露台，真係恭喜晒！

張茆 張茆於13年嫁給葉問徒孫Nima King，育有一子一女非常幸福。
張茆於13年嫁給葉問徒孫Nima King，育有一子一女非常幸福。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）

張茆自爆買到心水屋

張茆現時搣甩「豪放女」之名，成為賢妻良母，近年經常在社交網分享日常生活，日前張茆有好消息公布：「昨天下午，喜提鑰匙，我和老k在香港上車啦，終於買到了心儀的房子！2005年來香港讀書，租房11年，終於上車！」

張茆 張茆收屋做業主，同老公攬實合照留念。
張茆收屋做業主，同老公攬實合照留念。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 張茆在微博官宣在香港終於上車。
張茆在微博官宣在香港終於上車。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 張茆表示一睇就愛上連住客廳的大露台。
張茆表示一睇就愛上連住客廳的大露台。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 張茆位於清水灣的新屋，雖然近路但車流不多，都幾清靜。
張茆位於清水灣的新屋，雖然近路但車流不多，都幾清靜。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）

詳細分享睇樓過程

張茆更寫了兩篇「#香港買房日記」，詳細紀錄由周圍睇樓開始到收樓的全紀錄，她透露新屋位於清水灣低密度住宅區，環境十分清靜，雖然樓齡同張茆咁大，有35年，但實用率非常高，面積過千呎，寬闊客廳還連通一個三百幾呎的大露台。張茆早在去年3月已經睇中這個單位，同年9月正式簽約，不過因為仍有租客居住，所以5月正式交樓才能仔細地睇樓。

張茆 因為睇樓時仍有租客，所以張茆到收樓先可以睇清楚間屋。
因為睇樓時仍有租客，所以張茆到收樓先可以睇清楚間屋。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 張茆表示大露台可以用來種鮮花。
張茆表示大露台可以用來種鮮花。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 新屋位於低密度地區，入夜後環境清靜。
新屋位於低密度地區，入夜後環境清靜。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）

大露台一見鍾情

正式成為業主的張茆表現好興奮，與老公Nima King在收樓當日拍了多張照片，張茆表示屋雖然樓齡高，但結構非常之好，而屋內的開放式廚房及大一露台都好吸引，收樓後會重新裝修，預計需要5個月時間。

張茆 租屋11年終於有自己的安樂窩，兩公婆表現得好興奮。
租屋11年終於有自己的安樂窩，兩公婆表現得好興奮。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 張茆好鍾意個開放式廚房。
張茆好鍾意個開放式廚房。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 仲有泳池真係好正！
仲有泳池真係好正！（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）

由市區搬去郊區 重新適應新生活

張茆表示新屋也有不足之處，其中樓底只有2.8米，還有屋內的橫樑都需要很多心思去修飾，現時一家四口住在九龍奧運，地點非常方便，落街應有盡有，不過新屋位於清水灣，即使要去最近的彩虹地鐵站都要坐車，附近亦没有任何商場，幸好距離最近的超市只需步行3分鐘，入伙後他們都需要時間去適應新生活。

張茆 張茆一家四現居奧運過千呎豪宅。
張茆一家四現居奧運過千呎豪宅。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 不時一家四口去西九野餐。
不時一家四口去西九野餐。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）
張茆 張茆升呢好媽媽好老婆，不時在社交網大晒親子日常。得閒全家去油尖旺行街。
張茆升呢好媽媽好老婆，不時在社交網大晒親子日常。得閒全家去油尖旺行街。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆）

張茆一咀成名

張茆 周慧敏 王浩信套套劇傳緋聞、張致恆腳踏起碼五船！盤點偷食男星兼背後大器女人
08年12月6日，倪震被本刊獨家攝得於蘭桂坊酒吧與城大女生張茆公然濕吻，報道刊出後，全城喪插男方是「世紀賤男」，之後倪震曾以「孔雀開屏」為偷食自辯，並「引咎分手」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
周慧敏 當年搞到倪震名譽掃地，城大女生張茆亦因此一夜成名，近年索性利用名氣成為網紅級媽媽。
當年搞到倪震名譽掃地，城大女生張茆亦因此一夜成名，近年索性利用名氣成為親子界KOL。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

升呢做幸福靚媽

當年的偷啜事件後，張茆曾一度停學40日避風頭，但随着時間淡化醜聞，張茆的生活亦走回正軌，自城大畢業後，除了成為KOL外，2013年她更嫁予了一名外藉男士，當時她曾在微博開心公布婚訊，並稱呼對方為「K先生」，讓網友以後要叫她「K太太」，原來這位「K先生」是葉問徒孫Nima King，為了追尋詠春夢而由澳洲來到香港定居，並在2013年與張茆結婚。

周慧敏 現時張茆帶貨種繁多，有時會賣家品電器廣告。
現時張茆帶貨種繁多，有時會賣家品電器廣告。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆）
張茆 周慧敏 連Bra都賣埋。
連Bra都賣埋。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆）

成親子KOL擁百萬粉絲

現年35歲的張茆以好媽媽形象轉戰做親子KOL，微博上有超過144萬粉絲，除了不時大晒一對仔女的日常生活，及讓他們帶貨賣廣告。近日張茆更公開自10年後的護照相做對比，坦承曾經歷過後天加工，脫掉了嘴角的痣，獲網民大讚她性格率直，而且與10年前相比更加年輕貌美，完全看不出已是兩名子女之母。

張茆 周慧敏
（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆）
張茆 周慧敏 近日晒出10年前後的護照相做對比，自揭曾經歷後天加工。
近日晒出10年前後的護照相做對比，自揭曾經歷後天加工。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆）

激咀倪震後極速邂逅現任老公

在無綫2021年節目《尋找家香情》中，張茆老公Nima King透露他在09年遇上張茆，二人一拍即合，在2013年拉埋天窗，並先後誕下一子一女。兩人更因為大家都好鍾意香港，而決定紮根在這個地方。現年36歲的Nima King指他9歲以前都在伊朗成長，之後居住在澳洲有11年，在香港則生活了16年，所以香港是他待過時間最長的地方。

周慧敏 Nima King在09年遇上張茆，他大讚張茆多年來在各方面都有進步。
Nima King在09年遇上張茆，他大讚張茆多年來在各方面都有進步。（圖片來源：[email protected]_king1）
周慧敏 2012年Nima和張茆到希臘旅行，並向對方求婚成功。
2012年兩人到希臘旅行時，Nima向張茆求婚成功，翌年舉行婚禮。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆）

一家四口住3千萬豪宅

節目中並未有提及張茆的名字和經歷，但就曝光了二人一對仔女，以及所住的過千呎大屋，據知這間大屋位於奥運站的帝峰‧皇殿，面積約1,400呎，市值約3千萬，張茆在自己的微博中亦有不時大晒家中布置。

周慧敏 張茆一家四口住在奧運站一間約1,400呎大屋中。
張茆一家四口住在奧運站一間約1,400呎大屋中。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆）
周慧敏 張茆不時在社交網以大屋做背景大曬一家人靚相。
張茆不時在社交網以大屋做背景大曬一家人靚相。（圖片來源：微博@神奇的阿茆茆）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@神奇的阿茆茆茆

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