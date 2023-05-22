張茆來港18年終上車 豪晒過千呎清水灣新屋 當年激咀倪震一夜成名
張茆自爆買到心水屋
張茆現時搣甩「豪放女」之名，成為賢妻良母，近年經常在社交網分享日常生活，日前張茆有好消息公布：「昨天下午，喜提鑰匙，我和老k在香港上車啦，終於買到了心儀的房子！2005年來香港讀書，租房11年，終於上車！」
詳細分享睇樓過程
張茆更寫了兩篇「#香港買房日記」，詳細紀錄由周圍睇樓開始到收樓的全紀錄，她透露新屋位於清水灣低密度住宅區，環境十分清靜，雖然樓齡同張茆咁大，有35年，但實用率非常高，面積過千呎，寬闊客廳還連通一個三百幾呎的大露台。張茆早在去年3月已經睇中這個單位，同年9月正式簽約，不過因為仍有租客居住，所以5月正式交樓才能仔細地睇樓。
大露台一見鍾情
正式成為業主的張茆表現好興奮，與老公Nima King在收樓當日拍了多張照片，張茆表示屋雖然樓齡高，但結構非常之好，而屋內的開放式廚房及大一露台都好吸引，收樓後會重新裝修，預計需要5個月時間。
由市區搬去郊區 重新適應新生活
張茆表示新屋也有不足之處，其中樓底只有2.8米，還有屋內的橫樑都需要很多心思去修飾，現時一家四口住在九龍奧運，地點非常方便，落街應有盡有，不過新屋位於清水灣，即使要去最近的彩虹地鐵站都要坐車，附近亦没有任何商場，幸好距離最近的超市只需步行3分鐘，入伙後他們都需要時間去適應新生活。
張茆一咀成名
升呢做幸福靚媽
當年的偷啜事件後，張茆曾一度停學40日避風頭，但随着時間淡化醜聞，張茆的生活亦走回正軌，自城大畢業後，除了成為KOL外，2013年她更嫁予了一名外藉男士，當時她曾在微博開心公布婚訊，並稱呼對方為「K先生」，讓網友以後要叫她「K太太」，原來這位「K先生」是葉問徒孫Nima King，為了追尋詠春夢而由澳洲來到香港定居，並在2013年與張茆結婚。
成親子KOL擁百萬粉絲
現年35歲的張茆以好媽媽形象轉戰做親子KOL，微博上有超過144萬粉絲，除了不時大晒一對仔女的日常生活，及讓他們帶貨賣廣告。近日張茆更公開自10年後的護照相做對比，坦承曾經歷過後天加工，脫掉了嘴角的痣，獲網民大讚她性格率直，而且與10年前相比更加年輕貌美，完全看不出已是兩名子女之母。
激咀倪震後極速邂逅現任老公
在無綫2021年節目《尋找家香情》中，張茆老公Nima King透露他在09年遇上張茆，二人一拍即合，在2013年拉埋天窗，並先後誕下一子一女。兩人更因為大家都好鍾意香港，而決定紮根在這個地方。現年36歲的Nima King指他9歲以前都在伊朗成長，之後居住在澳洲有11年，在香港則生活了16年，所以香港是他待過時間最長的地方。
一家四口住3千萬豪宅
節目中並未有提及張茆的名字和經歷，但就曝光了二人一對仔女，以及所住的過千呎大屋，據知這間大屋位於奥運站的帝峰‧皇殿，面積約1,400呎，市值約3千萬，張茆在自己的微博中亦有不時大晒家中布置。
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