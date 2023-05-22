張茆來港18年終上車 豪晒過千呎清水灣新屋 當年激咀倪震一夜成名

張茆（Miffty）08年被拍到倪震在蘭桂坊激咀而一夜成名，當年的城大校花被封「小三」、「狐狸精」，洗底多年嫁給葉問徒孫Nima King，先後誕下一子一女，近年更轉型做親子KOL，不時公開放閃。早前張茆在微博宣布收樓做業主，在香港生活18年終於擁有自己的安樂窩，過千呎大屋仲有個大露台，真係恭喜晒！