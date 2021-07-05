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曾與倪震一啜成名 34歲張茆近況曝光 做KOL嫁外籍老公成幸福人妻

東方新地 - 娛聞

08年12月時21歲城大校花張茆（Miffty）被本刊影到同倪震在老蘭一啜成名，搞到全城起哄，被冠以「狐狸精」、「豪放女」惡名，事過境遷，如今張茆已嫁作人妻，並生下一子一女，日前無綫節目《尋找家香情》就訪問了張茆的外藉老公Nima King，原來他是葉問徒孫，為了追尋詠春夢而由澳洲來到香港定居，在訪問中他更向張茆公開示愛！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、張茆微博及無綫影片截圖

《尋找家香情》訪問張茆老公

無綫節目《尋找家香情》由林溥來（Patrick Sir）主持，日前一集邀請了澳洲詠春大師Nima King擔任嘉賓，分享他決心赴港拜師學藝，紮根香港開設詠春學校的經歷，節目中亦有提到Nima跟來自內地的人氣網紅太太育有一子一女，原來這位人氣網紅太太便是當日同倪震一啜成名的張茆。

張茆現時在微博上自稱為「知名母嬰育兒博主」，擁有超過148萬粉絲。（圖片來源：張茆微博）
張茆現時在微博上自稱為「知名母嬰育兒博主」，擁有超過148萬粉絲。（圖片來源：張茆微博）
7月18日生日的張茆本月將踏入34歲，她在微博不時會與老公Nima King一齊做直播。（圖片來源：TVB）
7月18日生日的張茆本月將踏入34歲，她在微博不時會與老公Nima King一齊做直播。（圖片來源：TVB）
Nima居港已有16年，他和張茆在2013年結婚，2014年生下大仔，2017年又誕下細女，湊夠一個「好」字。（圖片來源：張茆微博）
Nima居港已有16年，他和張茆在2013年結婚，2014年生下大仔，2017年又誕下細女，湊夠一個「好」字。（圖片來源：張茆微博）

08年12月6日，倪震被本刊獨家攝得於蘭桂坊酒吧與城大女生張茆公然濕吻，報道刊出後，全城喪插男方是「世紀賤男」，倪震一度引咎分手，但很快又宣布與周慧敏於09年1月5日成親，峰迴路轉的結局同樣令全城震驚。

當年搞到倪震名譽掃地，城大女生張茆亦因此一夜成名，近年索性利用名氣成為網紅級媽媽。
當年搞到倪震名譽掃地，城大女生張茆亦因此一夜成名，近年索性利用名氣成為網紅級媽媽。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王浩信套套劇傳緋聞、張致恆腳踏起碼五船！盤點偷食男星兼背後大器女人
當年倪震濕吻張茆後，曾以「孔雀開屏」為偷食自辯。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

張茆曾叫網友稱呼她「K太太」

偷啜事件的女主角張茆曾一度停學40日避風頭，但随着時間淡化醜聞，張茆的生活亦走回正軌，自城大畢業後，除了成為KOL外，2013年她更嫁予了一名外藉男士，當時她曾在微博開心公布婚訊，並稱呼對方為「K先生」，讓網友以後要叫她「K太太」。

2012年Nima和張茆到希臘旅行，並向對方求婚成功。（圖片來源：張茆微博）
2012年Nima和張茆到希臘旅行，並向對方求婚成功。（圖片來源：張茆微博）
2013年張茆嫁給了Nima，成為了「K太太」。（圖片來源：張茆微博）
2013年張茆嫁給了Nima，成為了「K太太」。（圖片來源：張茆微博）
現時Nima和張茆一家四口在香港生活，建立了一個幸福美滿的家庭。（圖片來源：TVB）
現時Nima和張茆一家四口在香港生活，建立了一個幸福美滿的家庭。（圖片來源：TVB）

在節目《尋找家香情》中，Nima King透露他在09年遇上張茆，二人一拍即合，仲因為大家都好鍾意香港，而決定紮根在這個地方。現年36歲的Nima King指他9歲以前都在伊朗成長，之後居住在澳洲有11年，在香港則生活了16年，所以香港是他待過時間最長的地方。

節目中拍攝了不少Nima一家四口的幸福合照。（圖片來源：TVB）
節目中拍攝了不少Nima一家四口的幸福合照。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
Nima透露自己在20歲時因機緣巧合下遇上到澳洲悉尼宣揚詠春文化的葉問入室弟子徐尚田師傅，因而毅然跟隨徐師傅到香港學習詠春。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
現在Nima更於香港開設了詠春學校。（圖片來源：TVB）

節目中並未有提及張茆的名字和經歷，但就曝光了二人一對仔女以及所住的過千呎大屋，據知這間大屋位於奥運站的帝峰‧皇殿，面積約1,400呎，市值約3千萬，張茆在自己的微博中亦有不時大晒家中布置。

Patrick Sir在節目中到訪Nima家中，深入了解他的家庭生活。（圖片來源：TVB）
Patrick Sir在節目中到訪Nima家中，深入了解他的家庭生活。（圖片來源：TVB）
雖然Nima在港生活多年，但中文依然是初哥水平，曾鬧出過不少笑話，需跟兒子「惡補」。（圖片來源：TVB）
雖然Nima在港生活多年，但中文依然是初哥水平，曾鬧出過不少笑話，需跟兒子「惡補」。（圖片來源：TVB）
張茆一家四口住在奧運站一間約1,400呎大屋中。（圖片來源：張茆微博）
張茆一家四口住在奧運站一間約1,400呎大屋中。（圖片來源：張茆微博）

提到太太張茆，Nima表示：「我太太是個城市女孩，她喜歡香港的大都會感覺，還有繁華的感覺，她喜歡那種生活方式。而我就喜歡大自然，在這裡我們兩者兼得，我們的小孩也是兩者兼得。」他更即場向太太示愛說：「遇見我太太，是我人生中最美好的事情之一！」

Nima在節目中公開向太太張茆示愛。（圖片來源：TVB）
Nima在節目中公開向太太張茆示愛。（圖片來源：TVB）
Nima閒時會帶小朋友到郊外遊玩，發掘香港美景。（圖片來源：TVB）
Nima閒時會帶小朋友到郊外遊玩，發掘香港美景。（圖片來源：TVB）
又經常同太太外出約會，過二人世界，非常Sweet。（圖片來源：張茆微博）
又經常同太太外出約，過二人世界，非常Sweet。（圖片來源：張茆微博）

倪震、周慧敏：分手後閃電復合兼結婚

愛情長跑分分合合，與玉女掌門人周慧敏相戀將近二十年，08年12月6日，倪震被本刊獨家攝得於蘭桂坊夜蒲濕吻21歲城大女生張茆，二人感情真正遇上考驗。事後倪震一度以「孔雀開屏」為偷食自辯並「引咎分手」，周慧敏卻發聲明，指只有佢一個人有資格去定論倪震嘅對錯，之後事件峰迴路轉，兩人分手後閃電復合，09年更召埋律師上門在家中正式行禮結為夫妻。

89年邂逅愛得轟烈，周慧敏與倪震呢對才子佳人卻經歷分分合合糾纏20年，最終因為08年男方出軌斷正反而結成夫妻。
89年邂逅愛得轟烈，周慧敏與倪震這對才子佳人卻經歷分分合合糾纏20年，最終因為08年男方出軌斷正反而結成夫妻。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
89年邂逅，09年結婚，多年來兩公婆一直保持低調，好少將私事擺上枱。
雖然已在09年結婚，但多年來兩公婆一直保持低調，好少將私事擺上枱。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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