曾與倪震一啜成名 34歲張茆近況曝光 做KOL嫁外籍老公成幸福人妻
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、張茆微博及無綫影片截圖
《尋找家香情》訪問張茆老公
無綫節目《尋找家香情》由林溥來（Patrick Sir）主持，日前一集邀請了澳洲詠春大師Nima King擔任嘉賓，分享他決心赴港拜師學藝，紮根香港開設詠春學校的經歷，節目中亦有提到Nima跟來自內地的人氣網紅太太育有一子一女，原來這位人氣網紅太太便是當日同倪震一啜成名的張茆。
08年12月6日，倪震被本刊獨家攝得於蘭桂坊酒吧與城大女生張茆公然濕吻，報道刊出後，全城喪插男方是「世紀賤男」，倪震一度引咎分手，但很快又宣布與周慧敏於09年1月5日成親，峰迴路轉的結局同樣令全城震驚。
張茆曾叫網友稱呼她「K太太」
偷啜事件的女主角張茆曾一度停學40日避風頭，但随着時間淡化醜聞，張茆的生活亦走回正軌，自城大畢業後，除了成為KOL外，2013年她更嫁予了一名外藉男士，當時她曾在微博開心公布婚訊，並稱呼對方為「K先生」，讓網友以後要叫她「K太太」。
在節目《尋找家香情》中，Nima King透露他在09年遇上張茆，二人一拍即合，仲因為大家都好鍾意香港，而決定紮根在這個地方。現年36歲的Nima King指他9歲以前都在伊朗成長，之後居住在澳洲有11年，在香港則生活了16年，所以香港是他待過時間最長的地方。
節目中並未有提及張茆的名字和經歷，但就曝光了二人一對仔女以及所住的過千呎大屋，據知這間大屋位於奥運站的帝峰‧皇殿，面積約1,400呎，市值約3千萬，張茆在自己的微博中亦有不時大晒家中布置。
提到太太張茆，Nima表示：「我太太是個城市女孩，她喜歡香港的大都會感覺，還有繁華的感覺，她喜歡那種生活方式。而我就喜歡大自然，在這裡我們兩者兼得，我們的小孩也是兩者兼得。」他更即場向太太示愛說：「遇見我太太，是我人生中最美好的事情之一！」
倪震、周慧敏：分手後閃電復合兼結婚
愛情長跑分分合合，與玉女掌門人周慧敏相戀將近二十年，08年12月6日，倪震被本刊獨家攝得於蘭桂坊夜蒲濕吻21歲城大女生張茆，二人感情真正遇上考驗。事後倪震一度以「孔雀開屏」為偷食自辯並「引咎分手」，周慧敏卻發聲明，指只有佢一個人有資格去定論倪震嘅對錯，之後事件峰迴路轉，兩人分手後閃電復合，09年更召埋律師上門在家中正式行禮結為夫妻。