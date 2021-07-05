曾與倪震一啜成名 34歲張茆近況曝光 做KOL嫁外籍老公成幸福人妻

08年12月時21歲城大校花張茆（Miffty）被本刊影到同倪震在老蘭一啜成名，搞到全城起哄，被冠以「狐狸精」、「豪放女」惡名，事過境遷，如今張茆已嫁作人妻，並生下一子一女，日前無綫節目《尋找家香情》就訪問了張茆的外藉老公Nima King，原來他是葉問徒孫，為了追尋詠春夢而由澳洲來到香港定居，在訪問中他更向張茆公開示愛！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、張茆微博及無綫影片截圖