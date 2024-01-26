58歲張衛健演唱會綵排突出意外 連人帶琴高處墮下驚險畫面曝光
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現年58歲的「大帥哥」張衛健，最近宣布與梁漢文、蘇永康和許志安以「BIG FOUR」身份再開演唱會，不過在成事之前，出道已經39年的張衛健自己率先在澳門開個人演唱會，日前正積極進行綵排的他，卻驚爆高處墮下，而且還是連人帶琴極驚險……
張衛健綵排連人帶琴墮下畫面曝光
張衛健的演唱會預計於2月12日舉行，其中一個場景中，他與一架白色鋼琴綁在一起，並懸吊在半空中。當時正在進行演唱會的彩排，張衛健正在彈奏鋼琴，同時鋼琴也在順時針方向旋轉。突然間，整個鋼琴似乎無法負重，突然墜落下來，張衛健被鋼琴壓在下方。旁邊的工作人員和攝影師立即停下手中的工作，前來關心他是否受傷，相當驚險！
張衛健8字回應報平安
發生意外之後，張衛健隨即在微博發文報平安，更影相表示自己沒有大礙：「放心，綵排一切安全！」並透露澳門演唱會有更好的舞台帶給觀眾，約定與大家年初三見！
張衞健濕身演出
張衞健10年前拍的劇《五台山抗日傳奇之女尼排》是一齣抗日劇，以五台山作背景，張衞健扮演的女兵排指導員，在清平庵受日軍侵略時，帶領尼姑入世反擊。至於近日在微博瘋傳的片段，片長約1分半鐘，本來一身軍裝的張衞健脫下身上的裝備，對尼姑說：「今天給你抓一條魚，晚上回去做給你吃。」
河底狂尋寶發放笑彈
張衞健轉身戴住帽跳入河中，先後撈出鯽魚、黃鱔、螃蟹、蜆、蝦，還丟到尼姑身旁，他撈出的河鮮種類之多，連黃鱔都有，不過最離譜就是張衛健竟然再撈出女兒紅及紅玫瑰。
網民插劇情唔合常理
這段片在微博非常Hit，更以「張衞健從河裡撈的東西逐漸離譜了」登上微博熱搜，不少內地網民都插劇情荒謬及離晒大譜：「這河裡啥都有，未免太離譜了吧。」、「下那麼多次水，帽子居然都不掉」、「傳說中的多啦A河」等，而張衞健最後撈到紅玫瑰對尼姑說：「今天晚上給你插上」，這句對白更被指過火。雖然劇情勁離譜但網民就大讚張衛健：「很喜歡張衞健，這表情也太搞笑了。」、「孫悟空，很正常。」「以前的劇真是好看呀！」胡鬧歸胡鬧，張衞健依然大把捧場客。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：微博圖片、微博：@張衛健