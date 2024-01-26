58歲張衛健演唱會綵排突出意外 連人帶琴高處墮下驚險畫面曝光

現年58歲的「大帥哥」張衛健，最近宣布與梁漢文、蘇永康和許志安以「BIG FOUR」身份再開演唱會，不過在成事之前，出道已經39年的張衛健自己率先在澳門開個人演唱會，日前正積極進行綵排的他，卻驚爆高處墮下，而且還是連人帶琴極驚險……