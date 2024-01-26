張衛健 演唱會

58歲張衛健演唱會綵排突出意外 連人帶琴高處墮下驚險畫面曝光

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現年58歲的「大帥哥」張衛健，最近宣布與梁漢文、蘇永康和許志安以「BIG FOUR」身份再開演唱會，不過在成事之前，出道已經39年的張衛健自己率先在澳門開個人演唱會，日前正積極進行綵排的他，卻驚爆高處墮下，而且還是連人帶琴極驚險……

張衛健 演唱會 張衛健綵排時突然高處墮下。
張衛健綵排時突然高處墮下。（圖片來源：微博@張衛健）

張衛健綵排連人帶琴墮下畫面曝光

張衛健的演唱會預計於2月12日舉行，其中一個場景中，他與一架白色鋼琴綁在一起，並懸吊在半空中。當時正在進行演唱會的彩排，張衛健正在彈奏鋼琴，同時鋼琴也在順時針方向旋轉。突然間，整個鋼琴似乎無法負重，突然墜落下來，張衛健被鋼琴壓在下方。旁邊的工作人員和攝影師立即停下手中的工作，前來關心他是否受傷，相當驚險！

張衛健8字回應報平安

發生意外之後，張衛健隨即在微博發文報平安，更影相表示自己沒有大礙：「放心，綵排一切安全！」並透露澳門演唱會有更好的舞台帶給觀眾，約定與大家年初三見！

張衛健 演唱會 張衛健隨即在微博發文報平安。
張衛健隨即在微博發文報平安。（圖片來源：微博：@張衛健）
張衛健 演唱會 張衛健將於下月12日在澳門開騷。
張衛健將於下月12日在澳門開騷。（圖片來源：微博：@張衛健）

張衞健濕身演出

張衞健10年前拍的劇《五台山抗日傳奇之女尼排》是一齣抗日劇，以五台山作背景，張衞健扮演的女兵排指導員，在清平庵受日軍侵略時，帶領尼姑入世反擊。至於近日在微博瘋傳的片段，片長約1分半鐘，本來一身軍裝的張衞健脫下身上的裝備，對尼姑說：「今天給你抓一條魚，晚上回去做給你吃。」

張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健 張衛健10年的劇都可以成為熱搜，看來內地網民真係好掛住久未拍劇嘅佢。
張衞健10年的劇都可以成為熱搜，看來內地網民真係好掛住久未拍劇嘅佢。（圖片來源：微博截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健 張衛健最先話要捉一條魚。
張衞健最先話要捉一條魚。（圖片來源：微博影片截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健 好型咁脫去外套，轉身跳入河裏。
好型咁脫去外套，轉身跳入河裏。（圖片來源：微博影片截圖）

河底狂尋寶發放笑彈

張衞健轉身戴住帽跳入河中，先後撈出鯽魚、黃鱔、螃蟹、蜆、蝦，還丟到尼姑身旁，他撈出的河鮮種類之多，連黃鱔都有，不過最離譜就是張衛健竟然再撈出女兒紅及紅玫瑰。

網民插劇情唔合常理

這段片在微博非常Hit，更以「張衞健從河裡撈的東西逐漸離譜了」登上微博熱搜，不少內地網民都插劇情荒謬及離晒大譜：「這河裡啥都有，未免太離譜了吧。」、「下那麼多次水，帽子居然都不掉」、「傳說中的多啦A河」等，而張衞健最後撈到紅玫瑰對尼姑說：「今天晚上給你插上」，這句對白更被指過火。雖然劇情勁離譜但網民就大讚張衛健：「很喜歡張衞健，這表情也太搞笑了。」、「孫悟空，很正常。」「以前的劇真是好看呀！」胡鬧歸胡鬧，張衞健依然大把捧場客。

張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健 這套劇半年播出時曾受到不系非議。
這套劇當年播出時曾受到不系非議。（圖片來源：《五台山抗日傳奇之女尼排》海報）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健 張衛健近年刻意減產，享受半退休生活。
張衞健近年刻意減產，享受半退休生活。（圖片來源：IG@dickyyyyyyyyyyyyyyyyyy）
張衛健 演唱會 張衞健 張衛健 抗日 張衛健 在月初舉行的張國榮舉辦了《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》中，張衛健現身連唱多首張國榮金曲如《明星》、《為你鍾情》等，更疑似一度唱到哽咽。
在月初舉行的張國榮舉辦了《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》中，張衞健現身連唱多首張國榮金曲如《明星》、《為你鍾情》等，更疑似一度唱到哽咽。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

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圖片來源：微博圖片、微博：@張衛健

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