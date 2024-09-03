張衛健當年「西遊記」遭換角內幕曝光！ TVB製作人1句極侮辱
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近期內地遊戲《黑神話：悟空》火速爆紅，唔少網友再重提童年神劇《西遊記》張衛健飾演嘅孫悟空，不過這位曾被譽為史上最帥的美猴王，當年卻為1原因而在《西遊記（貳）》被換角，更指張衛健因當年TVB製作人一句說話，而保持「光頭造型」多年！
張衛健《西遊記》片酬卻只得8萬
張衛健曾被大導演王晶評為電視劇界的天才，他的演技在《小寶與康熙》和《西遊記》中展露無遺，尤其是在飾演孫悟空時，其獨特的表演風格深受觀眾喜愛。然而，他的早期生涯並不順遂，最初以歌手身份加入TVB，長時間未能獲得重要角色。直到1996年，張衛健在TVB的最後一部戲約中扮演孫悟空，一角成名，令TVB賺過億。他的表演雖然受到讚譽，但《西遊記》的片酬僅為八萬港幣，與當時的計程車司機收入相當。
TVB拒絕加片酬 一句說話超侮辱
當張衛健請求增加片酬時，卻遭到製作人的冷言冷語：「張衛健，你以為你演了孫悟空，你在香港就紅了是不是？我告訴你，你在整個中國大陸，是沒有知名度的；你臉上沒有那些毛之後，你什麼都不是。」最後《西遊記2》就換上陳浩民做「孫悟空」。
「臉上沒毛就一文不值」這句話對張衛健來說是極大的羞辱，但也成為他改變形象的契機，令他保持「光頭造型」超過25年。張衛健離開TVB後，雖然事業一度受重挫，但最後全憑劉德華的幫助，成功再上軌道，c創造出多個經典角色。
《西遊記2》換上陳浩民 內地網民：見到就火都嚟
許多內地網民都對《西遊記2》換上陳浩民做「孫悟空」感到不滿，網民都認為陳浩民演出《西遊記（貳）》不到位，比張衛健差幾條街：「第二部每次見到呢副樣就真係火都來」「張衛健的幽默是很自然的，陳浩民反而有點吃台詞就是自我感動式的表演」「真的他版本很哪吒感覺討厭唐僧做事很煩躁，一點都沒張衛健的好看」
「陳浩民版本一直都是表情很哀，真心不喜歡」「看得出陳浩民各方面都很想模仿出張衛健那種感覺的孫悟空. 但很可惜，皮毛可以模仿但精髓氣質是獨一無二的」等。
圖片來源：TVB、微博@張衛健、小紅書圖片、網民留言截圖