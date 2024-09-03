張衛健當年「西遊記」遭換角內幕曝光！ TVB製作人1句極侮辱

近期內地遊戲《黑神話：悟空》火速爆紅，唔少網友再重提童年神劇《西遊記》張衛健飾演嘅孫悟空，不過這位曾被譽為史上最帥的美猴王，當年卻為1原因而在《西遊記（貳）》被換角，更指張衛健因當年TVB製作人一句說話，而保持「光頭造型」多年！

