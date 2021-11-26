張衛健上內地綜藝唱《身體健康》整喊觀眾 消失幕前兩年原因唔係賺夠

自從TVB劇集《大帥哥》之後，香港觀眾都甚少會見到張衛健亮相幕前，只能透過他的個人微博得知他的生活，亦未有傳聞再有任何影視作品。終於，張衛健在內地綜藝節目《追光吧！》登場，一現身即上微博熱搜，及後他更剖白自己在過去兩年幾乎絕跡演藝工作的原因，令網民淚崩。

撰文：東方新地 ｜圖片：《追光吧！》第二季YouTube截圖、張衛健微博