張衛健上內地綜藝唱《身體健康》整喊觀眾 消失幕前兩年原因唔係賺夠
自從TVB劇集《大帥哥》之後，香港觀眾都甚少會見到張衛健亮相幕前，只能透過他的個人微博得知他的生活，亦未有傳聞再有任何影視作品。終於，張衛健在內地綜藝節目《追光吧！》登場，一現身即上微博熱搜，及後他更剖白自己在過去兩年幾乎絕跡演藝工作的原因，令網民淚崩。
撰文：東方新地 ｜圖片：《追光吧！》第二季YouTube截圖、張衛健微博
張衛健消失兩年
現時56歲的張衛健可以話係第一批將事業移師內地的香港藝人，大約於2000年，張衛健就北上發展，參演過例如《陳夢吉傳奇》、《小魚兒與花無缺》等作品，另外亦有參演台灣製作的劇集《小寶與康熙》以及《少年英雄方世玉》等知名作品，而且大受歡迎。直到2018年，張衛健才終於回歸香港拍攝了劇集《大帥哥》。然而，隨後兩年張衛健仿佛消失幕前，遲遲未有作品。直至近日，內地綜藝節目《追光吧！》第二季終於找到他的身影，更在節目上以廣東話唱《身體健康》，在自白時更一度哽咽，他說：「直到有一天我心愛的人永遠地離開後，我才猛然地發現，怎麼一直以來最重要的健康，我看得那麼必然呢？」
親解消失原因
至於消失的原因，張衛健表示並不是對幕前表演感到疲憊，同時亦非常享受觀眾及予自己的愛與鼓勵，在過去兩年多，他只是將時間投放到「家人」身上，正如他在節目中所言。事實上，張衛健近年可以話係飽歷滄桑，例如2008年妻子張茜懷胎8個月卻流產、另一方面，2013;年母親於酒店泳池溺水昏迷，幸好以冷凍治療成壓康復，直到2018年，弟弟更突然過世，種種原因也讓他傷心慾絕，所以毅然決定慢下腳步，陪伴家人。在「消失」的兩年期間，張衛健透露自己經常陪住媽媽身邊，一擠插花捉琪及睇醫生覆診，做一位廿四孝兒子。