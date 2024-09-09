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張衞健光頭多年原因惹網民爭議 被質疑作故事扮勵志 疑靠1招「髮再生」

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張衞健（Dicky）的孫悟空造型近日翻Hit，有網民就在社交網專頁提起張衞健多年來光頭的原因，竟引來眾多網民爭議！

張衞健 光頭原因引網民熱議

有網民日前在社交網專頁分享了張衞健留著頭髮和扮孫悟空時的照片，感嘆：「可惜張衞健唔肯留返長頭髮，初畤以為佢脫髮問題。原來佢（因為）嗰種堅持唔肯留。」引來眾多網民爭議：「聽聞佢係光頭拍戲曬傷咗髮囊生唔返喎！」、「乜唔係鬥氣。以前幾個專訪話，佢冇毛都可以紅得起」、「我都記得有次唔知咩節目有羅家英，講開光頭，佢都話張衞健拍戲無保護好個頭，曬傷咗頭髮毛囊生唔返。」

張衞健 張衞健光頭多年的原因引起網民爭議。（圖片來源：張衞健微博）
張衞健光頭多年的原因引起網民爭議。（圖片來源：張衞健微博）
張衞健 （圖片來源：FB圖片）
（圖片來源：FB圖片）
張衞健 （圖片來源：FB圖片）
（圖片來源：FB圖片）

曾多番提及光頭全為鬥氣

睇番報道，原來張衞健曾在多個節目中憶述當年同TVB傾拍《西遊記》續集時，曾因片酬問題而出現分歧，被製作人嘲：「臉上沒毛就一文不值」，所以他後來才會剃光頭，並保持「光頭造型」超過25年，只為了證明自己就算冇毛都可以紅得起，但他這番勵志說話卻被質疑只是「作故仔」。

張衞健 張衞健主演的TVB劇《西遊記》在1996年拍攝及首播，把張衞健事業推上高峰。（圖片來源：TVB）
張衞健主演的TVB劇《西遊記》在1996年拍攝及首播，把張衞健事業推上高峰。（圖片來源：TVB

網民記得一早已禿 被笑「假髮衛」

有記性好的網民記得張衞健其實一早就禿，髮線好高，後來只係戴假髮：「佢30年前已經冇頭髮，（唱）《真真假假》（即1992年）嗰時已經係假髮」、「真，光頭時睇得出冇髮根」、、「Yes雜誌笑佢假髮衛」、「佢當年同吳剛係同一個（假）髮型」等，又指他和何啟華、江華等男藝人一樣因脫髮問題而戴假髮。

張衞健 1984 VS 1992 的張衞健。（圖片來源：TVB）
1984 VS 1992 的張衞健。（圖片來源：TVB
張衞健 93年與宣萱主演台慶劇《龍兄鼠弟》嘅張衞健頭髮變得濃密。（圖片來源：網上圖片）
93年與宣萱主演台慶劇《龍兄鼠弟》嘅張衞健頭髮變得濃密。（圖片來源：網上圖片）
張衞健 同樣係93年，張衞健演出電影《超級學校霸王》扮《龍珠》版悟空。（圖片來源：電影劇照）
同樣係93年，張衞健演出電影《超級學校霸王》扮《龍珠》版悟空。（圖片來源：電影劇照）
張衞健 有網民記得張衞健曾被笑「假髮衛」。（圖片來源：網上圖片）
有網民記得張衞健曾被笑「假髮衛」。（圖片來源：網上圖片）

1985年20歲已初現髮線危機

網民更提到：「（張衞健）有部電影同林珊珊做嘅，已經好明顯髮際線退後。」指出張衞健早在1985年20歲與林姍姍拍電影《鬥氣小神仙》時，即是尚未拍古裝的時期，髮線已經瀕危，只不過後來90年代逆向髮再生「加個蓋」。

張衞健 1985年電影《鬥氣小神仙》時嘅張衞健。（圖片來源：《鬥氣小神仙》截圖）
1985年電影《鬥氣小神仙》時嘅張衞健。（圖片來源：《鬥氣小神仙》截圖）
張衞健 當時嘅張衞健髮際線已明顯後移。（圖片來源：《鬥氣小神仙》截圖）
當時嘅張衞健髮際線已明顯後移。（圖片來源：《鬥氣小神仙》截圖）
張衞健 小時候嘅張衞健。（圖片來源：網上圖片）
小時候嘅張衞健。（圖片來源：網上圖片）
張衞健 初出道時嘅張衞健。（圖片來源：微博圖片）
初出道時嘅張衞健。（圖片來源：微博圖片）
張衞健 （圖片來源：FB圖片）
（圖片來源：FB圖片）

尋寶記｜張衞健排骨仔有頭髮片段出土！ 剃光頭背後有勵志故事

2022年TVB節目《尋寶記》其中一集，就有1984年張衞健排骨仔兼有留長髮的片段出土！節目中播出1984年《陽光海陸空》的節目片段，當年初出道的張衞健皮膚黑黑實實，排骨仔身形，年紀輕輕已經好有幽默感。仲同節目中女生一齊出海去沙灘玩，兼夾一齊食唧唧冰，只能嘆一句「青春真可愛青春」。

張衞健 1984年張衞健係排骨仔，有頭髮兼有腹肌。（圖片來源：《尋寶記》節目截圖）
1984年張衞健係排骨仔，有頭髮兼有腹肌。（圖片來源：《尋寶記》節目截圖）
張衞健 張衞健1984年仲有頭髮，節目中食唧唧冰。（圖片來源：《尋寶記》節目截圖）
張衞健1984年仲有頭髮，節目中食唧唧冰。（圖片來源：《尋寶記》節目截圖）

張衞健1984年出道 憑孫悟空一角彈起 透露因一句說話剃光頭

現年59歲的張衞健憑1996年TVB劇集《西遊記》中孫悟空一角走紅，口頭禪「Yo！駛乜驚啊！」、「噼啪你個隆的咚呀！」深入民心。後來張衞健一氣之下剃光頭北上發展，是因為有人睇死，說過一句話：「唔好以為你做咗孫悟空就好巴閉，你張衞健塊面唔黐毛，根本就唔值錢！」張衞健指這位仇家絕非電視台中人，說：「嗰個當年話過我嘅人，咁多年我連佢電話都冇，佢仲喺呢行，亦都唔算好風光。」

張衞健 張衞健當年憑《西遊記》孫悟空一角，成功爆紅。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
張衞健當年憑《西遊記》孫悟空一角，成功爆紅。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
張衞健 張衞健當年唔想俾人睇死所以一氣之下剃光頭。（圖片來源：張衞健微博）
張衞健當年唔想俾人睇死所以一氣之下剃光頭。（圖片來源：張衞健微博）

舊年再扮孫悟空被網民指「食言」惹網絡公審

張衞健曾多番提及當年因被嘲「臉上沒毛就不值錢」，所以選擇剃了光頭一直至今，亦曾表示不會再扮演孫悟空，但2021年卻在內地節目再扮孫悟空，當時曾有不少網民紛紛批評他「食言」，引發網絡公審！

張衞健 2021年張衞健在內地節目《追光吧2》再以孫悟空造型登場，有網民指他食言。（圖片來源：《追光吧2》節目截圖）
2021年張衞健在內地節目《追光吧2》再以孫悟空造型登場，有網民指他食言。（圖片來源：《追光吧2》節目截圖）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、張衞健微博、《鬥氣小神仙》截圖、新傳媒資料庫

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