張衞健光頭多年原因惹網民爭議 被質疑作故事扮勵志 疑靠1招「髮再生」
張衞健 光頭原因引網民熱議
有網民日前在社交網專頁分享了張衞健留著頭髮和扮孫悟空時的照片，感嘆：「可惜張衞健唔肯留返長頭髮，初畤以為佢脫髮問題。原來佢（因為）嗰種堅持唔肯留。」引來眾多網民爭議：「聽聞佢係光頭拍戲曬傷咗髮囊生唔返喎！」、「乜唔係鬥氣。以前幾個專訪話，佢冇毛都可以紅得起」、「我都記得有次唔知咩節目有羅家英，講開光頭，佢都話張衞健拍戲無保護好個頭，曬傷咗頭髮毛囊生唔返。」
曾多番提及光頭全為鬥氣
睇番報道，原來張衞健曾在多個節目中憶述當年同TVB傾拍《西遊記》續集時，曾因片酬問題而出現分歧，被製作人嘲：「臉上沒毛就一文不值」，所以他後來才會剃光頭，並保持「光頭造型」超過25年，只為了證明自己就算冇毛都可以紅得起，但他這番勵志說話卻被質疑只是「作故仔」。
網民記得一早已禿 被笑「假髮衛」
有記性好的網民記得張衞健其實一早就禿，髮線好高，後來只係戴假髮：「佢30年前已經冇頭髮，（唱）《真真假假》（即1992年）嗰時已經係假髮」、「真，光頭時睇得出冇髮根」、、「Yes雜誌笑佢假髮衛」、「佢當年同吳剛係同一個（假）髮型」等，又指他和何啟華、江華等男藝人一樣因脫髮問題而戴假髮。
1985年20歲已初現髮線危機
網民更提到：「（張衞健）有部電影同林珊珊做嘅，已經好明顯髮際線退後。」指出張衞健早在1985年20歲與林姍姍拍電影《鬥氣小神仙》時，即是尚未拍古裝的時期，髮線已經瀕危，只不過後來90年代逆向髮再生「加個蓋」。
尋寶記｜張衞健排骨仔有頭髮片段出土！ 剃光頭背後有勵志故事
2022年TVB節目《尋寶記》其中一集，就有1984年張衞健排骨仔兼有留長髮的片段出土！節目中播出1984年《陽光海陸空》的節目片段，當年初出道的張衞健皮膚黑黑實實，排骨仔身形，年紀輕輕已經好有幽默感。仲同節目中女生一齊出海去沙灘玩，兼夾一齊食唧唧冰，只能嘆一句「青春真可愛青春」。
張衞健1984年出道 憑孫悟空一角彈起 透露因一句說話剃光頭
現年59歲的張衞健憑1996年TVB劇集《西遊記》中孫悟空一角走紅，口頭禪「Yo！駛乜驚啊！」、「噼啪你個隆的咚呀！」深入民心。後來張衞健一氣之下剃光頭北上發展，是因為有人睇死，說過一句話：「唔好以為你做咗孫悟空就好巴閉，你張衞健塊面唔黐毛，根本就唔值錢！」張衞健指這位仇家絕非電視台中人，說：「嗰個當年話過我嘅人，咁多年我連佢電話都冇，佢仲喺呢行，亦都唔算好風光。」
舊年再扮孫悟空被網民指「食言」惹網絡公審
張衞健曾多番提及當年因被嘲「臉上沒毛就不值錢」，所以選擇剃了光頭一直至今，亦曾表示不會再扮演孫悟空，但2021年卻在內地節目再扮孫悟空，當時曾有不少網民紛紛批評他「食言」，引發網絡公審！