張衞健《大帥哥》3位老婆世紀合體！Re-U畫面曝光 網民驚呼顏值超高！
廣告
經典劇集《大帥哥》班底世紀合體！事隔7年，主角張衞健近日在BIG FOUR演唱會後台，被拍到與劇中三位老婆楊秀惠、蔡思貝、譚凱琪，以及一眾下屬徐榮、李嘉等演員齊齊現身。眾人興奮大合照，場面墟冚又溫馨，照片在網上曝光後，瞬間勾起無數劇迷的集體回憶！
《大帥哥》演員紅館世紀合體 楊秀惠譚凱琪興奮晒相
張衞健、許志安、蘇永康和梁漢文組成的「BIG FOUR」近日在紅館開騷，吸引大批圈中人撐場，當中最矚目的莫過於2018年神劇《大帥哥》的一眾演員驚喜合體。劇中飾演張衞健三位太太的楊秀惠、蔡思貝和譚凱琪，聯同下屬徐榮、李嘉及張達倫藉此機會Re-U，齊齊現身支持「大帥哥」。楊秀惠事後在社交平台分享合照，興奮表示：「是什麼讓我們聚在一起？就是那份對張衛健大哥•BIG FOUR演唱會的支持和期待！再次相聚，笑聲和感動都在這一刻！」譚凱琪亦同樣晒相，更激動寫道：「我哋 #大帥哥 嘅兄弟姊妹又重聚喇，成晚都好hyper，仲同Dicky大哥呃到手，開心。」可見眾人感情依舊深厚。
回帶2018神劇《大帥哥》 張衞健金句至今瘋傳
《大帥哥》在2018年播出時掀起全城追劇熱潮，張衞健闊別多年重返TVB拍劇，其獨特的演繹風格大受歡迎，更創下極高收視。劇集除了劇情緊湊，當中由張衞健口出的金句更是深入民心，至今仍為人津津樂道。例如霸氣十足的「誰大誰惡誰正確！」、充滿型格的「就算死都要死得夠型，型到噴汁！」，以及充滿正能量的「呢一秒唔放棄，下一秒就會有希望」等金句，當年播出時已在網上瘋傳，成為不少觀眾的口頭禪。事隔多年，這些對白依然是經典，足證劇集的影響力，難怪今次演員重聚會引起如此大的迴響。
網民洗版式留言激讚：回憶返晒嚟
這次《大帥哥》演員的重聚照一出，立即在網上引發洗版式討論，網民反應一面倒表示懷念。大量留言湧入各演員的社交平台，大讚：「一見到張相，《大帥哥》啲回憶即刻返晒嚟！」、「呢個組合真係無敵，好掛住大帥哥同幾位太太！」不少網民更重提劇中金句：「腦入面即刻響起『誰大誰惡誰正確』！」、「好感動！證明一套好劇係可以令演員感情都咁好！」更有粉絲敲碗希望原班人馬能夠再合作，高呼：「跪求開拍續集！一定晚晚追！」可見劇集在觀眾心目中依然佔有重要地位。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期