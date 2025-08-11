張衞健《大帥哥》3位老婆世紀合體！Re-U畫面曝光 網民驚呼顏值超高！

經典劇集《大帥哥》班底世紀合體！事隔7年，主角張衞健近日在BIG FOUR演唱會後台，被拍到與劇中三位老婆楊秀惠、蔡思貝、譚凱琪，以及一眾下屬徐榮、李嘉等演員齊齊現身。眾人興奮大合照，場面墟冚又溫馨，照片在網上曝光後，瞬間勾起無數劇迷的集體回憶！