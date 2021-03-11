張衞健與張茜分居年半 思妻情緒大爆發 去廣東坐21日疫監等重逢

56歲張衞健（Dicky）入行踏入第37年， 人生路上經歷多番高山低谷，太太張茜曾兩度小產，13年張母遇溺險喪命，這兩件事都令張衞健領悟人生，深深體會要珍惜眼前人，花時間陪家人才是最重要。17年返娘家無綫拍《大帥哥》還債兼報恩，張衞健拍足半年嘔心瀝血，做演員還兼顧度橋，搏命程度可一不可再，不過這套出山作亦是張衞健的視壇告別作，看淡名利的他收山陪妻母享受人生。可惜疫情下張衞健要照顧母親，而太太張茜就留在北京生活，夫婦二人原來已有515日(約年半)沒有見面，日前張衞健終於按捺不住思妻之情，起程到廣東隔離21日，完成隔離後即與張茜重逢。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、張衞健微博圖片