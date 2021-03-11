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張衞健與張茜分居年半 思妻情緒大爆發 去廣東坐21日疫監等重逢

東方新地 - 娛聞

56歲張衞健（Dicky）入行踏入第37年， 人生路上經歷多番高山低谷，太太張茜曾兩度小產，13年張母遇溺險喪命，這兩件事都令張衞健領悟人生，深深體會要珍惜眼前人，花時間陪家人才是最重要。17年返娘家無綫拍《大帥哥》還債兼報恩，張衞健拍足半年嘔心瀝血，做演員還兼顧度橋，搏命程度可一不可再，不過這套出山作亦是張衞健的視壇告別作，看淡名利的他收山陪妻母享受人生。可惜疫情下張衞健要照顧母親，而太太張茜就留在北京生活，夫婦二人原來已有515日(約年半)沒有見面，日前張衞健終於按捺不住思妻之情，起程到廣東隔離21日，完成隔離後即與張茜重逢。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、張衞健微博圖片

張衞健
張衞健因為要照顧母親而長期留港，上月56歲生日都冇太太張茜陪住切蛋糕。
張衞健
受疫情影響，張茜亦長期留在北京生活。

張衞健為妻坐疫監感值得

出名是孝順仔的張衞健，過去一年多都留在香港陪媽媽，不時陪伴對方去跑步、又親自做司機送母親去學插花，更將相片上載到社交網，因為受疫情影響，張衞健因為不放心母親，所以堅持親力親為照顧，而太太張茜則留在北京。張衞健雖然曾公開表示與張茜婚後早已習慣分隔兩地聚少離多，他們每日都會視像見面，不過互相思念之情卻有增無減，據知二人約好今年3月中要團聚，愛妻號張衞健安頓好母親的生活，日前已起程北上坐疫監！張衞健在微博上載了兩張照片，透露自己正在廣東隔離21日，為的是見一個人，他留言：「一個人在廣東度過21天的隔離時間，就可以見到515天沒見過的一個人！值！」原來張衞健與張茜已年半沒有見面，相信今次再見面要聚番一段長時間先返香港。

張衞健
張衞健自拍在廣東酒店接受隔離期間獨自食飯盒的照片，原來食得好清淡。
張衞健
張衞健表示要自己度過21日的隔離，不過可以見到年半冇見的太太覺得很值得。
張衞健
張衞健上載的另一張相是攬實老婆張茜的舊照，兩夫妻已經分開515日，張衞健曾經在訪問中透露兩人互信程度很高，所以不怕分隔異地，而且還經常感覺小別勝新婚。

張衞健留港貼身照顧病母

張衞健17年回巢拍無綫劇《大帥哥》，18年劇集播出非常吸睛，精警對白連珠炮發，張衞健的演出令觀眾再三回味，不過劇集播完張衞健曾向本刊獨家透露元氣大傷有收山計劃，《大帥哥》會是他的告別作，他當時收起平日搞笑本色嚴肅地說：「唔會再拍喇！唔止香港，其他地方都係唔會再拍！」張衞健果然說到做到，此後他只有限度接工作，而且全都是不太花時間的演出，餘下的時間他都留給家人。張衞健中港兩邊走，盡全力照顧一生中最愛的兩個女人，可惜一場疫情令張衞健與太太張茜分隔兩地，因為北上及返港都需要隔離，亦增加染疫風險，張衞健為顧及年過80歲母親被迫與張茜分居已超過一年。可幸是張衞健與張茜共度了十七年異地婚姻，已有一套維繫感情的方法，小別勝新婚，大別更加令夫婦感情大增。疫情期間張衞健對母親貼身侍奉，日日撐枱腳、陪運動又做司機送母去學插花，孝順到跌渣。

Dicky對年事已高的母親非常緊張，外出過馬路時一定寸步不離搭實膊頭。
張衞健對年事已高的母親非常緊張，外出過馬路時一定寸步不離搭實膊頭。
為方便照顧母親，張衞健與母同住大埔道的爾登豪庭，早前Dicky駕駛其掛上「THKS GOD」(感謝主)車牌的Benz與母一起外出。
為方便照顧母親，張衞健與母同住大埔道的爾登豪庭，早前張衞健駕駛其掛上「THKS GOD」(感謝主)車牌的Benz與母一起外出。
Dicky與張茜因疫情關係已一年沒有見面，為解思妻之情，Dicky不時會把過去的合照放上社交網。
張衞健與張茜因疫情關係已超過一年沒有見面，為解思妻之情，張衞健不時會把過去的合照放上社交網。
張衞健
張衞健與張茜有自己一套維繫夫婦感情的方法。

三重打擊啟悟人生

近年不少香港藝人北上狂賺人仔，反而最早在內地爆紅的張衞健開始減產，只因近年他經歷生死啟悟人生，明白要愛得及時，因此萌起收山念頭。據知情者透露：「當年Dicky紅到發紫，有一陣子停唔到只顧搵錢，不過佢好有本心，點忙都記得要返香港見媽咪，到13、14年，佢嘅人生更加似坐過山車咁，大上大落，13年中佢媽咪游水遇溺，一度停咗心跳，好彩Dicky及時搵到名醫幫佢媽咪用冷凍治療搶救，張媽媽奇蹟康復，令佢更珍惜陪媽咪嘅時間，後來張茜有咗BB，本來一家人好喜悅，點知陀B七個月嗰陣突然流產，其實08年太太已經試過陀住八個月B流產，第二次小產對兩公婆打擊更大，呢種傷痛無法形容，張茜情緒好唔穩定，兩公婆都係靠信仰同互相扶持先走出陰霾，到18年頭胞弟Henry倒斃家中，更加令Dicky明白到人生最快樂唔係賺幾多錢，係一家人齊齊整整，簡單嘅生活已經足夠。Dicky計過，佢依家手持嘅物業同資產，足夠佢同家人過世，所以佢決定放低工作，留更多時間去陪太太同媽咪，你見佢呢兩年都係配吓音上吓節目咁，同埋做咗好多善事，名利嘅嘢已經睇化晒。」

香港爆發疫情第四波，Dicky需要出外抖抖氣，近月他愛上踩單車，更在社交網表示歡迎大家上前合照。
香港爆發疫情第四波，張衞健需要出外抖抖氣，近月他愛上踩單車，更在社交網表示歡迎大家上前合照。

張衞健留港照顧病母與妻分居 三重打擊啟悟人生放下工作

Dicky的二弟張衛彜 （Henry）(左一) 曾任他的經理人，後來因錢銀反面，18年Henry更倒斃家中；身為長子的Dicky自小養家對細佬供書教學，他與三弟張衛基(右一)感情要好，當年結婚張氏一家與拉姑狄波拉開心合照。
張衞健的二弟張衛彜 （Henry）(左一) 曾任他的經理人，後來因錢銀反面，18年Henry更倒斃家中；身為長子的張衞健自小養家對細佬供書教學，他與三弟張衛基(右一)感情要好，當年結婚張氏一家與拉姑狄波拉開心合照。

入行37年的張衞健人生如坐過山車，17年拍完無綫劇《大帥哥》，他決定放慢腳步享受生活，近年他到處傳道、講見證，做善事幫助有需要的人，堅持心中富有比物質更為重要。

Dicky回巢拍《大帥哥》全因畀面伯樂曾勵珍，拍完《大帥哥》他即收山，當時他曾向本刊記者披露：「唔止香港，其他地方都唔會再拍！再拍死好多腦細胞！」
張衞健回巢拍《大帥哥》全因畀面伯樂曾勵珍，拍完《大帥哥》他即收山，當時他曾向本刊記者披露：「唔止香港，其他地方都唔會再拍！再拍死好多腦細胞！」
近年 Dicky在港傳道宣揚大愛，疫情期間更捐贈口罩送暖。
近年 張衞健在港傳道宣揚大愛，疫情期間更捐贈口罩送暖。
有限度工作的Dicky，早前為卡通電視劇配音。
有限度工作的張衞健，早前為卡通電視劇配音。

分隔兩地已一年

張衞健與太太張茜結婚17年，他從不強迫張茜長期留港生活，因為明白太太早已扎根北京，她有自己的工作、生活，亦有家人要照顧，二人維繫這段異地婚姻非常成功，大時大節會一齊過，又不時飛去外地旅遊，至於生兒育女，他們已有共識不強求，19年尾疫情未肆虐時，張衞健北上工作兼抽時間陪妻，可惜他返港後至今一年多，夫婦苦無機會見面，無形中被迫分居。知情者透露：「19年尾一別，Dicky返港後疫情已一發不可收拾，佢當然好擔心喺北京嘅張茜，不過張茜有娘家人陪，ok嘅！Dicky亦要貼身照顧媽咪，自從上次遇溺後，張媽媽身體冇以前咁健壯，亦都要定時覆診，始終都年過八十，Dicky唔放心老人家一個人生活，所以長期同佢住方便照顧。呢段時間北上要兩地隔離，一來一回最少都要成個月，Dicky唔想冒任何風險，更加唔想離開媽咪咁耐，張茜明白老公心意，佢仲安慰Dicky唔好自責同唔開心，佢哋成日視像keep住晚晚傾偈，報告大家每日做過啲乜，夫妻關係依然甜蜜。」

張茜現時長居於北京朝陽區市值約半億的5千呎愛巢，大屋是Dicky送給愛妻的禮物，疫情期間張茜除了外出跑步，亦會去健身室做運動。
張茜現時長居於北京朝陽區市值約半億的5千呎愛巢，大屋是張衞健送給愛妻的禮物，疫情期間張茜除了外出跑步，亦會去健身室做運動。
張衞健
張茜喜歡做運動，所以身材keep得甚fit。
張茜的寓所環境清幽，屋外就是一大片草地，她每日都與貓在家中曬日光浴，又會到草地放貓，生活好寫意。
張茜的寓所環境清幽，屋外就是一大片草地，她每日都與貓在家中曬日光浴，又會到草地放貓，生活好寫意。
張茜與母親同住多年，Dicky講過：「我不想她為了我一個人，放棄她整個生活、所有她熟悉的味道。」張茜有自己的家人要照顧，所以Dicky不會勉強她長期留港。
張茜與母親同住多年，張衞健講過：「我不想她為了我一個人，放棄她整個生活、所有她熟悉的味道。」張茜有自己的家人要照顧，所以張衞健不會勉強她長期留港。

兩地生活需要信任

早前張衞健接受由馬浚偉主持的清談節目《緣來自咖啡》訪問，他講到15歲時親父拋妻棄子，頓時令家庭經濟變得非常拮据，張衞健迫不得已到酒吧當駐唱歌手兩年，才參加歌唱比賽入行，目的也是為賺錢養家，而親父的離棄也影響著張衞健對婚姻的態度，令他許下要當伴侶的依靠，不會輕易離棄婚姻的承諾，讓張衞健與張茜的愛猶如山水般纏綿。張衞健在訪問中表示，婚姻裡，兩個人需要空間，更需要信任，只要兩個人彼此信任，距離、異地，不管做甚麼，感情都不會被打倒。沒有張衞健在身邊的抗疫日子，張茜堅持每日做運動、外出放貓，過得快樂而充實；至於張衞健，他在香港的生活就是全天候貼身陪伴母親，這就是作為孝子送給母親最好的禮物。

Dicky19年在內地節目《熟悉的味道4》與太太張茜同框放閃，他為張茜準備了她喜歡吃的東西，氹妻果然有一手。
張衞健19年在內地節目《熟悉的味道4》與太太張茜同框放閃，他為張茜準備了她喜歡吃的東西，氹妻果然有一手。
Dicky在節目中透露自己愧對張茜，雖然09年他已為張茜在菲律賓補辦盛大婚宴，但04年結婚時，張茜是穿著自行買回來的二手婚紗嫁給他，此事成為他心中不可磨滅的遺憾，所以在節目中親手為張茜設計並縫製一頂婚禮頭紗，更攬實共舞場面感人。
張衞健在節目中透露自己愧對張茜，雖然09年他已為張茜在菲律賓補辦盛大婚宴，但04年結婚時，張茜是穿著自行買回來的二手婚紗嫁給他，此事成為他心中不可磨滅的遺憾，所以在節目中親手為張茜設計並縫製一頂婚禮頭紗，更攬實共舞場面感人。
早前Dicky接受馬浚偉訪問，回憶當年向張茜求婚時，他說剛好碰上股票投資失敗臨近破產，連求婚戒指都冇錢買，搞婚禮更加冇可能，但張茜卻本著一份不求甚麼的愛就嫁給Dicky。
早前張衞健接受馬浚偉訪問，回憶當年向張茜求婚時，他說剛好碰上股票投資失敗臨近破產，連求婚戒指都冇錢買，搞婚禮更加冇可能，但張茜卻本著一份不求甚麼的愛就嫁給他。
張茜在08年及14年兩度流產，Dicky看到太太身心皆疲憊，已不再想當爸爸，只把握時間多陪伴張茜。結婚16年來，二人雖然聚少離多，但節日總會一起過，亦會同遊外地過二人世界，Dicky覺得夫婦間要有自己的私人時間與生活，才能保鮮。
張茜在08年及14年兩度流產，張衞健看到太太身心皆疲憊，已不再想當爸爸，只把握時間多陪伴張茜。結婚17年來，二人雖然聚少離多，但節日總會一起過，亦會同遊外地過二人世界，張衞健覺得夫婦間要有自己的私人時間與生活，才能保鮮。

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