張衞健與張茜分居年半 思妻情緒大爆發 去廣東坐21日疫監等重逢
撰文：東方新地 圖片：東方新地、張衞健微博圖片
張衞健為妻坐疫監感值得
出名是孝順仔的張衞健，過去一年多都留在香港陪媽媽，不時陪伴對方去跑步、又親自做司機送母親去學插花，更將相片上載到社交網，因為受疫情影響，張衞健因為不放心母親，所以堅持親力親為照顧，而太太張茜則留在北京。張衞健雖然曾公開表示與張茜婚後早已習慣分隔兩地聚少離多，他們每日都會視像見面，不過互相思念之情卻有增無減，據知二人約好今年3月中要團聚，愛妻號張衞健安頓好母親的生活，日前已起程北上坐疫監！張衞健在微博上載了兩張照片，透露自己正在廣東隔離21日，為的是見一個人，他留言：「一個人在廣東度過21天的隔離時間，就可以見到515天沒見過的一個人！值！」原來張衞健與張茜已年半沒有見面，相信今次再見面要聚番一段長時間先返香港。
張衞健留港貼身照顧病母
張衞健17年回巢拍無綫劇《大帥哥》，18年劇集播出非常吸睛，精警對白連珠炮發，張衞健的演出令觀眾再三回味，不過劇集播完張衞健曾向本刊獨家透露元氣大傷有收山計劃，《大帥哥》會是他的告別作，他當時收起平日搞笑本色嚴肅地說：「唔會再拍喇！唔止香港，其他地方都係唔會再拍！」張衞健果然說到做到，此後他只有限度接工作，而且全都是不太花時間的演出，餘下的時間他都留給家人。張衞健中港兩邊走，盡全力照顧一生中最愛的兩個女人，可惜一場疫情令張衞健與太太張茜分隔兩地，因為北上及返港都需要隔離，亦增加染疫風險，張衞健為顧及年過80歲母親被迫與張茜分居已超過一年。可幸是張衞健與張茜共度了十七年異地婚姻，已有一套維繫感情的方法，小別勝新婚，大別更加令夫婦感情大增。疫情期間張衞健對母親貼身侍奉，日日撐枱腳、陪運動又做司機送母去學插花，孝順到跌渣。
三重打擊啟悟人生
近年不少香港藝人北上狂賺人仔，反而最早在內地爆紅的張衞健開始減產，只因近年他經歷生死啟悟人生，明白要愛得及時，因此萌起收山念頭。據知情者透露：「當年Dicky紅到發紫，有一陣子停唔到只顧搵錢，不過佢好有本心，點忙都記得要返香港見媽咪，到13、14年，佢嘅人生更加似坐過山車咁，大上大落，13年中佢媽咪游水遇溺，一度停咗心跳，好彩Dicky及時搵到名醫幫佢媽咪用冷凍治療搶救，張媽媽奇蹟康復，令佢更珍惜陪媽咪嘅時間，後來張茜有咗BB，本來一家人好喜悅，點知陀B七個月嗰陣突然流產，其實08年太太已經試過陀住八個月B流產，第二次小產對兩公婆打擊更大，呢種傷痛無法形容，張茜情緒好唔穩定，兩公婆都係靠信仰同互相扶持先走出陰霾，到18年頭胞弟Henry倒斃家中，更加令Dicky明白到人生最快樂唔係賺幾多錢，係一家人齊齊整整，簡單嘅生活已經足夠。Dicky計過，佢依家手持嘅物業同資產，足夠佢同家人過世，所以佢決定放低工作，留更多時間去陪太太同媽咪，你見佢呢兩年都係配吓音上吓節目咁，同埋做咗好多善事，名利嘅嘢已經睇化晒。」
入行37年的張衞健人生如坐過山車，17年拍完無綫劇《大帥哥》，他決定放慢腳步享受生活，近年他到處傳道、講見證，做善事幫助有需要的人，堅持心中富有比物質更為重要。
分隔兩地已一年
張衞健與太太張茜結婚17年，他從不強迫張茜長期留港生活，因為明白太太早已扎根北京，她有自己的工作、生活，亦有家人要照顧，二人維繫這段異地婚姻非常成功，大時大節會一齊過，又不時飛去外地旅遊，至於生兒育女，他們已有共識不強求，19年尾疫情未肆虐時，張衞健北上工作兼抽時間陪妻，可惜他返港後至今一年多，夫婦苦無機會見面，無形中被迫分居。知情者透露：「19年尾一別，Dicky返港後疫情已一發不可收拾，佢當然好擔心喺北京嘅張茜，不過張茜有娘家人陪，ok嘅！Dicky亦要貼身照顧媽咪，自從上次遇溺後，張媽媽身體冇以前咁健壯，亦都要定時覆診，始終都年過八十，Dicky唔放心老人家一個人生活，所以長期同佢住方便照顧。呢段時間北上要兩地隔離，一來一回最少都要成個月，Dicky唔想冒任何風險，更加唔想離開媽咪咁耐，張茜明白老公心意，佢仲安慰Dicky唔好自責同唔開心，佢哋成日視像keep住晚晚傾偈，報告大家每日做過啲乜，夫妻關係依然甜蜜。」
兩地生活需要信任
早前張衞健接受由馬浚偉主持的清談節目《緣來自咖啡》訪問，他講到15歲時親父拋妻棄子，頓時令家庭經濟變得非常拮据，張衞健迫不得已到酒吧當駐唱歌手兩年，才參加歌唱比賽入行，目的也是為賺錢養家，而親父的離棄也影響著張衞健對婚姻的態度，令他許下要當伴侶的依靠，不會輕易離棄婚姻的承諾，讓張衞健與張茜的愛猶如山水般纏綿。張衞健在訪問中表示，婚姻裡，兩個人需要空間，更需要信任，只要兩個人彼此信任，距離、異地，不管做甚麼，感情都不會被打倒。沒有張衞健在身邊的抗疫日子，張茜堅持每日做運動、外出放貓，過得快樂而充實；至於張衞健，他在香港的生活就是全天候貼身陪伴母親，這就是作為孝子送給母親最好的禮物。